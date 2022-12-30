СССР победил в войне, был первым в космосе и в мирном атоме. 10 самых ярких фактов о Советском Союзе

Болельщик сборной России с флагом СССР на хоккейном матче. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Большая часть нынешнего населения России – родом из Советского Союза. Но и те, кто родились после 1991-го, имеют повод гордиться - их родители жили в великой стране. Наследником которой сейчас является России. Приводим 10 самых ярких фактов об СССР

Самая большая в мире

Советский Союз был самым крупным по территории государством планеты. Занимая площадь в 22 402 200 квадратных километров, СССР был примерно равен Северной Америке, и его земли составляли почти 1,6 часть земной суши.

Самая интернациональная

С населением в 293 миллиона человек СССР к моменту своего распада был четвертым по численности государством Земли и точно – самым многонациональным. Мир не знал другой такой федерации из 15 национальных республик, в которых десятки лет (не менее 35) мирно сосуществовали более 130 национальностей.

Самая пограничная

У СССР была самая протяженная на планете граница - более 60 тысяч километров. И наибольшее число стран-соседей – 14. От Норвегии и Финляндии на северо-западе Европы до КНДР и Японии на востоке Азии. И с США тоже граничили (и продолжаем граничить) в районе Берингова пролива.

1975 год. Пограничный наряд перед выступлением на охрану государственной границы СССР. Фото: Галушко Олег/Фотохроника ТАСС

Самая популярная

Из 8 руководителей СССР как минимум четырех можно было считать мировыми политическими суперзвездами. Тиражи работ основателя Советского Союза Владимира Ленина до появления Мао Цзэдуна были самыми крупными в мире. Его последователь Иосиф Сталин дважды признавался человеком года, и он формировал послевоенную Европу. Никита Хрущев поразил землян космическим прорывом и открытостью. А Михаил Горбачев смог разрушить устоявшийся на тот момент миропорядок, как и сам СССР.

Иосиф Сталин на обложке журнала Time, 1943 г.

Главный соперник Америки

Именно СССР, а не Китай или Европа, которая еще не была единой в США обоснованно считали своим главным стратегическим соперником. По валовом продукту Советский Союз в 1989-м году был на втором месте в мире, на его долю приходилось более 16% мирового ВВП.

Победитель во Второй мировой

Именно СССР с июня 1941-го по май 1945-го одержал самые крупные победы над гитлеровской Германией и ее союзниками: под Москвой, Сталинградом, в Курской битве, в операции «Багратион» в Белоруссии и взяв силами трех фронтов столицу третьего рейха Берлин. В августе 1945 советские войска разгромили Квантунскую армию Японии, заставив ее подписать акт о капитуляции 2 сентября. Советский Союз понес самые больше потери, (почти 27 млн человек).

Первые в космосе

Советский Союз первым в мире запустил в космос спутник – 4 октября 1957-го. И первым землянином на космической орбите стал Юрий Гагарин 12 апреля 1961-го

Первые в Арктике

В декабре 1957-го СССР спустил на воду первый в мире атомный ледокол Ленин. Советская атомная подлодка К-3 (Кит) второй в мире в июле 1962-го совершила всплытие на Северном полюсе, но первые подводные субарктические походы совершались еще в 1930-е годы.

Атомный ледокол "Ленин" во время высокоширотной экспедиции во льдах Северного Ледовитого океана, 1961 г. Валентин Кунов/ТАСС

Первые с мирным атомом

Американцы первыми применили атомную бомбу против обычных граждан – в Хиросиме и Нагасаки в Японии в августе 1945-го, а Советский Союз создал первым в мире атомную электростанцию в 1954 году.

Лучшие по социалке

В СССР в масштабе всей страны первым в мире дал всем гражданам бесплатное всеобщее среднее образование и бесплатную медицину, была программа предоставления бесплатного жилья.