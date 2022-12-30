Бастрыкин поручил сформировать локальную базу ДНК-данных по жителям Мариуполя

Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Он поговорил со следователями, которые работают в Мариуполе, изучил электронную карту, на которую подчиненные наносят свидетельские показания.

«В Главном следственном управлении СК России с первых дней проведения специальной военной операции организована работа по анализу показаний свидетелей, потерпевших и задержанных лиц, по результатам которого на электронную карту наносятся сведения об установленных местах убийств и обнаружения тел мирных жителей», - пояснили в СК России.

В ведомстве отмечают, что в ходе предварительного следствия выяснилось, что офицеры 12-й бригады Нацгвардии Украины, в состав которой также входил полк «Азов» (деятельность организации запрещена на территории РФ) искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города при этом разрушали город (нанесли ущерб на 176 млрд рублей). Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения. Только в апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более 3000.

Электронная карта СК России наглядно свидетельствует о причастности ВСУ к расстрелам мирных жителей, однако не позволяет идентифицировать личность убитого. В связи с этим Бастрыкин предложил организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе.

При обнаружении тел эксперты будут брать материал и присваивать ему номер. Обнаружение тела будет также фиксироваться на карте и сопоставляться со свидетельскими показаниями родственников и свидетелей. Таким образом у жителей Мариуполя появится шанс узнать судьбу своих близких, числящихся пропавшими без вести.

«В случае обращения в следственные органы СК России лиц, утративших связь с родственниками из Мариуполя, признано целесообразным ориентировать следователей не только на получение от них информации об обстоятельствах и времени утраты связи, но и биологического материала для сравнительного исследования. В совокупности с полученными данными предлагаемая база данных ДНК будет способствовать идентификации личностей погибших и установлению дополнительных сведений о совершенных ВСУ преступлениях», - отметил Бастрыкин.

Он также поручил Судебно-экспертному центру СК России сформировать локальную базу ДНК-данных по Мариуполю.

Заслушав доклады подчиненных, Бастрыкин отметил, что привлечение к уголовной ответственности руководства вооруженных формирований Украины должно строиться как на показаниях российских и украинских военнослужащих, так и на детальном установлении фактов издания ими заведомо преступных приказов об уничтожении мирного населения и военнопленных.

В ходе следствия получены новые сведения об участии в составе подразделений вооруженных формирований Украины иностранных наемников. Так, из показаний одного из пленных следует, что в подразделении 36 отдельной бригады морской пехоты находились подданные Великобритании. Военную службу в ВСУ они проходили с 2020 года, активно участвуя в подготовке к ведению боевых действий в городских условиях. Кроме того, инструкторами из Германии военнослужащие Украины обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства. В ходе совещания отмечено, что в настоящее время детально устанавливаются сведения, касающиеся финансирования деятельности наемников на территории Украины.

По итогам совещания Председатель Следственного комитета дал ряд указаний и обозначил сроки их исполнения. Также Бастрыкин вручил сотрудникам различных подразделений СК России ведомственные награды, отметив вклад каждого в общее дело по расследованию преступлений киевского режима.

КСТАТИ

На прошедшем совещании в Мариуполе приняли участие: первый заместитель Председателя СК России Эдуард Валерьевич Кабурнеев, врио заместителя Председателя СК России – руководителя Главного военного следственного управления Константин Евгеньевич Корпусов, руководитель Главного управления криминалистики СК России (Криминалистического центра) Анатолий Иванович Сазонов, и.о. директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета Михаил Анатольевич Игнашкин, руководитель военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) Илья Владимирович Рыбкин, исполняющие обязанности руководителей следственных управлений СК России по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, руководство, сотрудники подразделений центрального аппарата, в том числе ГСУ, а также военных следственных органов СК России.