Пассажиры новогодних рейсов Аэрофлота примут участие в розыгрыше бесплатных билетов

Фото: www.aeroflot.ru

Как сообщили в авиакомпании, пассажиров, вылетающих ночью 31 декабря и приземляющихся уже 1 января, на борту будут ждать сразу несколько сюрпризов. Главный из них – розыгрыш сертификатов, позволяющих в 2023 году совершить бесплатный перелет туда и обратно в любую точку на карте маршрутной сети Аэрофлота.

Такой подарок для пассажиров «новогодних» рейсов уже стал праздничной традицией, и этот год не станет исключением. Счастливчик, выигравший сертификат, сможет бесплатно улететь и вернуться обратно с 1 января по 31 декабря 2023 года экономическим классом в любом направлении маршрутной сети на регулярных рейсах авиакомпании.

В розыгрыше примут участие все пассажиры Аэрофлота, которым предстоит встретить Новый год в кресле самолета. В этот момент в воздухе будут находиться рейсы, вылетевшие из Москвы в Петропавловск-Камчатский, Бангкок, Владивосток, Пхукет, Хабаровск, Стамбул, Сургут, Омск, Гоа, Мале, Тегеран, Бангкок, Екатеринбург, Красноярск, а также рейсы Сочи – Москва, Пхукет – Москва и Новосибирск — Пхукет. Все они будут в полете именно в 00:00 по московскому времени с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года.

И, конечно, в праздничную ночь не обойдется без традиционного звона бокалов под бой курантов. Во время полёта пассажиров «новогодних» рейсов, вылетающих и прилетающих в Москву, стюардессы будут угощать шампанским, игристым вином и шоколадными конфетами.