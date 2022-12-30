Владимир Путин сделал важный звонок главе Китая

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи. Фото: REUTERS

Для нас сейчас крайне важны хорошие отношения с Пекином. Это почувствовалось с самого начала разговора:

- Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогой друг! Очень рад вас приветствовать и видеть, - сказал Владимир Владимирович в начале видеосвязи с Китаем.

Путин далеко не всем политикам говорит столько теплых слов в первые же несколько секунд разговора.

- У нас складывается очень хорошая традиция – в конце года говорить по видеосвязи, подводить итоги работы и намечать планы дальнейшего развития российско-китайских отношений, российско-китайского стратегического партнерства, - сказал российский лидер.

Политики прояснили, как видят роли двух стран в международной политике. Дело в том, что российский лидер не раз заявлял о многополярности и праве разных стран идти своим путем. Но председатель Си на осеннем 20-м съезде Компартии Китая прямо рассказал о двухполярном мире, где основные решения остаются за Пекином и Вашингтоном.

Но во время разговора и Путин и глава Китая подтвердили наше партнерство.

- В условиях усиливающейся геополитической напряжённости возрастает значимость российско-китайского стратегического партнёрства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться, - сказал Владимир Владимирович.

- Перед лицом непростой международной обстановки мы готовы к взаимодействию и глобальному партнерству, - подтвердил председатель Си.

Главы стран отметили рост торговли. В этом году он вырос на четверть! Китайский бизнес активно заполняет ниши, оставленные западными компаниями.

Путин напомнил, что к 2024 году был план достичь торгового оборота в 200 млрд. долларов. Есть все шансы, что этого показателя мы добьемся раньше. Правда, даже так до последнего времени мы не входили и в десятку главных торговых партнеров Пекина (Россия 11-я). Еще летом на первом месте с большим отрывом были США, а на 10-м – Индия.

Председателя Си весной позвали в официальным визитом в Москву.

- Это продемонстрирует прочность отношений, станет главным событием года двустороннего сотрудничества и важнейшим на международной политической арене, - заявил Путин.

В конце открытой части разговора Владимир Владимирович поздравил коллегу и с обычным наступающим Новый годом, и с китайским.