Новый год выглядит ярко с телеканалом «МИР»

В Новый год зрителям скучать не придется: 31 декабря весь день в эфире канала фестиваль «Авторадио», а с 1 по 8 января «МИР» подарит зрителям неделю с любимыми фильмами.

Первый день года пройдёт с добрыми сказками. В 7:10 «Золушка», в 8:30 «Алые паруса», в 11:45 — «Каменный цветок» и «Садко» в 13:15.

2 января – День авантюрных приключений и погружение в эпоху дворцовых переворотов с гардемаринами, а после — поиск старинного клада Морганов. В 10:00 – «Гардемарины, вперед!», в 15:15 – «Сердца трёх». На вечер – сразу 2 настоящих авантюры: с 20:30 «Ва Банк» и «Ва Банк 2».

Огня и танцев в зимние вечера добавит День индийских страстей. 3 января в 18:15 – "Танцуй, танцуй", в 21:30 – "Танцор диско", в 00:10 – "Зита и Гита". А 4 января можно будет поднять настроение любимыми комедиями: в 18:55 «Где находится нофелет?», а сразу после – "Ты-мне, я-тебе".

Четверг подарит любовное настроение: 5 января – День романтических свиданий. А еще день рождения обаятельного сердцееда – Адриано Челентано. Ему и посвятим вечер: в 22:20 – "Бинго Бонго", далее "Туз" и "Ворчун".

6 января с утра до вечера для зрителей все серии «Балабола» – расследование запутанных историй в День захватывающих детективов. В Рождество на канале «МИР» будет День чудес: «Знахарь» в 9:05 и все серии «Вангелии» с 12:05. Завершится праздничная неделя 8 января еще одним сериалом. Остросюжетный боевик «Желтый глаз тигра» «МИР» покажет полностью в воскресенье.

А уже 9 января постепенно можно будет настроиться на работу с новыми выпусками любимых викторин «Игра в кино» и «Назад в будущее».

Ведущий «Игры в кино» Сергей Белоголовцев намекнул, что его программа после каникул вернется обновленной. «Новый год – это всегда новое начало, свежие идеи, и в нашей викторине кое-что тоже изменится. Пусть для зрителей это пока будет сюрпризом. Могу только сказать, что играть в кино будет еще интереснее!» – говорит ведущий.

Генеральный продюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин отмечает: «Новогодние праздники — это лучшее время, чтобы отдохнуть, перезарядиться и провести время с семьей под хороший фильм. А потом начать год полными сил и энергии. Мы как никто это понимаем. В 2022-м «МИР» отмечал 30-летний юбилей, и следующий год тоже будет праздничным. Первому евразийскому информационному телеканалу «МИР 24» исполнится 10 лет, и наших зрителей ждет увлекательная программа».

А пока на 18-й кнопке делают последние приготовления к праздникам и обещают, что эта зима на канале будет по-особенному уютной и теплой, ведь в эфире с новогодними пожеланиями появятся белые и пушистые кролики – символы года.