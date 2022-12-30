Польша на Россию не пойдет, а два фронта открывать придется: Как будет развиваться спецоперация в 2023 году

Боевая работа танковых экипажей Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В эфире «Радио «Комсомольская правда» ведущие Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили то, как будет развиваться специальная военная операция в 2023-м году с известным военным экспертом Владиславом Шурыгиным.

- Перелом в СВО может наступить после новогодних праздников?

- Ситуация, скорее, вышла на плато. Ну или так: мы выходим на максимальный масштаб спецоперации.

- А Киев?

- Выходит и Украина. Сейчас задействовано с их стороны все, что может быть задействовано. Нет пока западных танков, но месяц-два – и они появятся. Мы тоже резко наращиваем возможности. В ходе зимней кампании в ближайшие месяц-полтора будет определяться очень многое.

- Очень многое – это что?

- По крайней мере, дальнейший ход конфликта на следующие пять-шесть месяцев.

- Возможен конфликт с Польшей?

- У Польши есть интерес получить с этого конфликта как можно больше гешефта. Но Варшава, погружаясь в конфликт на уровне своих «добровольцев», «отпускников», которые там сидят в польских танках, понимает, насколько важно выбрать правильную точку вмешательство.

- А если вмешаться неправильно?

- То может все очень плохо кончиться. Скорее, в первой половине грядущей военной кампании будет продолжаться негласное влезание Польши в этот конфликт. Будет больше наемников, ЧВК, инструкторов, людей без документов. Но так, чтобы Польша напрямую пошла воевать с Россией своими бригадами - пока этого не будет.

- Россия может счесть достаточным основанием массовую поставку наемников и оружия со стороны одной из стран НАТО?

- Нам сейчас это точно не надо. Нам надо разобраться с Украиной на украинской территории. Мы понимаем плюсы и минусы того, что натовские страны официально не влезают в конфликт. Их помощь Украина не бесконечна. Помощь эта не помогает Украине переламывать конфликт.

Участники пикета против предоставления военной помощи Украине в Кёльне, Германия. Фото: REUTERS

- А чему помогает?

- Она всего лишь поддерживает ее боевые возможности. С другой стороны, нас устраивает, что мы не раскрываем еще несколько фронтов. Потому что тогда нам придется еще и помогать обороняться Белоруссии. Это проблема будет для нас

- В Белоруссии упала украинская ракета. Минск будет более активно участвовать в этом конфликте в 2023 году?

- Вряд ли. Белоруссия и психологически не готова входить в этот конфликт. Думаю, она не изъявит желание. Для нас более важна Белоруссия в сегодняшнем ее состоянии, как место, где мы можем разворачивать свои группировки. Где мы можем размещать заказы на заводах, использовать промышленность. Использовать Белоруссию как некую точку, через которую у нас есть доступ ко многим вещам, которые у нас под санкциями. Нам в этом случае сейчас это намного более важно.

- Прямой угрозы для Белоруссии сейчас нет?

- Нет. Для нас она более важна как тыловой район, район сосредоточения. С ее территории мы можем начать боевые действия. Это будет даже логично, особенно если мы будем наступать в сторону Западной Украины и будем отрезать ее, перерезая все коммуникации.

- Декабрь 2023-го. Каким вы его видите?

- Оптимистичный прогноз в том, что к следующему декабрю конфликт закончится тем, что Украина будет вынуждена вывалиться из конфликта на тех условиях, которые мы будем диктовать. Сможем ли мы ее всю занять? Я пока это себе не очень представляю.

- А что должно случиться, чтобы мы смогли диктовать условия?

- Для этого мы должны полностью изолировать Центральную и Восточную Украину от связи с Западом. Перерубить коридоры, которые сейчас есть. В этом случае занять Западную Украину и заткнуть эту пробку. Мы должны разгромить основные военные группировки, которые сейчас есть. То есть лишить Украину возможности вести любые наступательные действия. Поставить под удар основные политические центры. Киев должен в этом случае выбирать между почетной капитуляцией или штурмом.

- А пессимистичный сценарий?

- Если многие вещи не будут получаться, то, скорее всего, в декабре мы будем вести те же самые разговоры о том, как дальше пойдет СВО.

- Кадыров анонсировал второй этап операции «Возмездие» на Украине. Что из нее выйдет?

- Не очень понимаю, о какой конкретно операции идет речь. Мне показалось, что это больше локальная операция, связанная с действиями чеченских подразделений. Об операции «Возмездие» на уровне всей группировки я не слышал. Первой была операция «Возмездие» за гибель в Киеве нескольких десятков чеченцев, убитых нацистами. Если я не ошибаюсь.

Чеченская Республика, Гудермес. Глава Чечни Рамзан Кадыров на территории Российского университета спецназа. Фото: Елена Афонина/ТАСС

- За счет чего может оправдаться позитивный прогноз? У украинцев неограниченный резерв.

- «Неограниченный резерв» - он очень сильно ограничен. Треть Украины выехала. Весь мобилизационный ресурс Украины в районе 1,5-2 миллионов. Из них, как они сами говорят, миллион уже под ружьем. Этот миллион борется не целиком. Работает боевое ядро – это примерно 600-700 тысяч. Количество тяжелого вооружения у них в дефиците. Они пользуются тем, что дали. Своего ВПК у Украины нет.

- И далее?

- Если мы сможем навязать свою линию конфликта по проведению боевых действий, а именно – не будем ограничиваться только конфликтом в Донбассе, а создадим еще два-три оперативных направления, еще два фронта, то Украина начнет испытывать очень серьезные проблемы со своими возможностями свести конфликт в нормальное для нее русло.