«Бикини Киллер» снова на свободе: история знаменитого серийного убийцы и мастера побегов из тюрьмы

Маньяк «Бикини Киллер» Чарльз Собрадж решил засудить Непал Фото: EAST NEWS

- Вы опасный человек?

- Вопрос, скорее, должен быть о том, совершил ли я убийства. Но суды решили, что нет, - француз Чарльз Собрадж отвечает американской журналистке неспешно, с театральными паузами.

Интервью было записано в 1997 году во Франции, где Собрадж чувствовал себя в безопасности. Знал ли он тогда, что через 25 лет уже поседевшим стариком в элегантной клетчатой кепочке он снова окажется на французской земле после 19-ти лет, проведенных в тюрьме Непала? Кто он - оклеветанный всеми человек или серийный убийца, на чьем счету смерти более 20 европейцев?

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАСПОРТ

Изначально Собрадж был далеко не Чарльзом, а Гурмуком. Он родился во вьетнамском Сайгоне в семье местной продавщицы и индийского предпринимателя. Родители развелись, когда мальчик был еще маленьким, после чего мать сошлась с французским офицером, который усыновил Гурмука. Многие годы семья жила в поездках между Вьетнамом и Францией.

Преступные наклонности у Собраджа проявились в подростковом возрасте. В 1963 году его посадили за кражу со взломом. Но первый тюремный срок только раззадорил парня. Выйдя на свободу, он продолжил заниматься мошенничеством и грабежами. Даже встреча с молодой парижанкой Шанталь Компаньон ничего не изменило в его душе. Даже в день их свадьбы Чарльза арестовала полиция за то, что он попытался скрыться на украденном авто. А Шанталь, очарованная избранником, стояла за него до последнего.

В 1970 году вместе с беременной супругой Собрадж перебрался в Азию, чтобы укрыться там от очередного ареста.

ЖИЗНЬ В БЕГАХ

В Азии Чарльз развернулся широко: организовал перепродажу краденых автомобилей, промышлял ворованными драгоценностями. Но в 1973 году его арестовали в Бомбее и отправили за решетку за неудачную попытку ограбления ювелирного магазина. Из тюрьмы ему помогла бежать Шанталь, тогда как сам Чарльз симулировал приступ аппендицита.

Пара отправилась в Кабул, где Собрадж взялся за грабеж. Его жертвами становились туристы, которые путешествовали по Тропе хиппи. Но и тут парочку скоро арестовали. Правда, ненадолго. Собрадж снова прикинулся больным и, накачав охранника больницы лекарствами, сбежал.

Изначально Собрадж был далеко не Чарльзом, а Гурмуком. Фото: EAST NEWS

КРОВАВАЯ ГЛАВА

Чтобы сойтись и завоевать доверие своих жертв, Собрадж чаще всего изображал из себя продавца драгоценностей или наркотиков. Чаще всего он прибегал к классической схеме: помочь жертве, внезапно оказавшейся в трудном положении. Французам Яннику и Жаку он помог вернуть паспорта, который сам и украл. Другому французу, Доминику Реннелло, Чарльз предоставил приют, когда тот заболел дизентерией, хотя на самом деле это Собрадж отравил свою жертву.

Первой жертвой стала американка Тереза Ноултон. Ее тело в бикини нашли в Сиамском заливе. Полиции потребовалось несколько месяцев, чтобы установить, что к смерти Терезы привел не несчастный случай, а убийство. Следующей жертвой был еврей Витали Хаким. Его обгоревшее тело обнаружили недалеко от Паттайи. Затем страшная участь постигла голландских студентов Хенка Бинтанджа и Корнелии Хемкер. Чтобы добиться их преданности, Собрадж отравил пару, затем вылечил их. Но когда в дом к Чарльзу приехала подруга Витали Хакима Шармейн Карра, расследовавшая исчезновение друга, убийца, опасаясь разоблачения, решил избавиться от голландцев. А через некоторое время было найдено тело и самой Карры - утопленная в ярком бикини на пляже.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИПЛОМАТ

Убийства продолжись в Непале, куда Собрадж отправился со своей новой возлюбленной-напарницей канадкой Мари-Андре Леклерк. Здесь их жертвами стали Лоран Каррьера из Канады и Конни Бронзич из США.

Всякий раз расправляясь со своими жертвами, «Бикини киллер» (это прозвище дали Собраджу тайские следователи, еще одно — «Змей» он получил за то, что был мастером маскировки и побега) забирал их документы и пользовался ими во время поездок. Именно обнаруженные случайно чужие паспорта заставили приближенных Собраджа заподозрить его в убийствах.

Перебравшись в Индию, убийца решил обзавестись новыми сообщниками и сумел очаровать двух европеек. Вместе они напросились к туристической группе французских студентов гидами. Во время поездки Собрадж выдал французам наркотики, сказав, что это таблетки от дизентерии. Однако вещества подействовали на всех не одинаково, и когда часть студентов лежала без сознания, другая скрутила Собраджа и вызвала полицию.

ДОРОГОЙ АРЕСТАНТ

В тюрьме сообщницы преступника быстро раскололись. А тот настаивал на своей невиновности и устраивал из заседаний суда цирк, то увольняя адвокатов, то объявляя голодовку. В итоге суд приговорил Собраджа к 12 годам тюрьмы. Благодаря тому, что ему удалось пронести в тюрьму драгоценные камни, убийца вел за решеткой роскошную жизнь - телевизор, уютная камера, вкусная еда, интервью журналистам. Он в открытую говорил о совершенных убийствах, но прямо в них не признавался. Свое антиобщественное поведение он оправдывал ответом на западный империализм в Азии.

К концу срока над Собраджем нависла угроза экстрадиции в Таиланд, где он был в розыске, с последующим судом и смертной казнью. Поэтому в 1986 году преступник закатил грандиозную вечеринку для сокамерников и охраны. Конвой он угостил тортом с наркотиками, а сам в очередной раз сбежал из тюрьмы. Задержали его быстро и продлили заключение еще на 10 лет. В 1997 году Собрадж вышел из тюрьмы свободным человеком - тайский ордер на его имя истек, поэтому он отправился во Францию.

Неоднократно Собрадж подавал прошения о пересмотре приговора, но получал отказ. Однако 22 декабря суд Непала распорядился освободить Собраджа раньше положенного срока на основании его преклонного возраста и хорошего поведения. Фото: EAST NEWS

«Я ДОЛЖЕН СУДИТЬСЯ»

Живя в Париже, Собрадж раздавал интервью и даже требовал 15 млн долларов за права на фильм, основанный на его жизни. В 2003 году его заметили в казино в Катманду. Через несколько дней непальская полиция арестовала француза и предъявила обвинения в двойном убийстве. Суд приговорил Собраджа к 20-летнему заключению. Большая часть следственных материалов были собраны дипломатом Книппенбергом и Интерполом.

Во время заключения Собрадж продолжал эпатировать общественность: призывал президента Франции Саркози вмешаться, устроил свадьбу в тюрьме, женившись на жительнице Непала, обвинял судей в расизме и коррупции, а его бывшая жена Шанталь подала иск в ЕСПЧ против Франции за отказ помочь Чарльзу.

Неоднократно Собрадж подавал прошения о пересмотре приговора, но получал отказ. Однако 22 декабря суд Непала распорядился освободить Собраджа раньше положенного срока на основании его преклонного возраста и хорошего поведения. Кроме того, он уже отбыл более 75% своего наказания. Судьи также учли, что у осужденного больное сердце и ему необходима очередная операция. Адвокаты Собраджа назвали решение суда смелым и неожиданным.

- У меня много дел. Я должен подать в суд на многих людей, в том числе на государство Непал, - сообщил журналистам Собрадж, не раскрывая подробностей.