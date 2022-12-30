Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире30 декабря 2022 10:20

«Бикини Киллер» снова на свободе: история знаменитого серийного убийцы и мастера побегов из тюрьмы

Маньяк «Бикини Киллер» Чарльз Собрадж решил засудить Непал
Мария БЕРК
Маньяк «Бикини Киллер» Чарльз Собрадж решил засудить Непал

Маньяк «Бикини Киллер» Чарльз Собрадж решил засудить Непал

Фото: EAST NEWS

- Вы опасный человек?

- Вопрос, скорее, должен быть о том, совершил ли я убийства. Но суды решили, что нет, - француз Чарльз Собрадж отвечает американской журналистке неспешно, с театральными паузами.

Интервью было записано в 1997 году во Франции, где Собрадж чувствовал себя в безопасности. Знал ли он тогда, что через 25 лет уже поседевшим стариком в элегантной клетчатой кепочке он снова окажется на французской земле после 19-ти лет, проведенных в тюрьме Непала? Кто он - оклеветанный всеми человек или серийный убийца, на чьем счету смерти более 20 европейцев?

ФРАНЦУЗСКИЙ ПАСПОРТ

Изначально Собрадж был далеко не Чарльзом, а Гурмуком. Он родился во вьетнамском Сайгоне в семье местной продавщицы и индийского предпринимателя. Родители развелись, когда мальчик был еще маленьким, после чего мать сошлась с французским офицером, который усыновил Гурмука. Многие годы семья жила в поездках между Вьетнамом и Францией.

Преступные наклонности у Собраджа проявились в подростковом возрасте. В 1963 году его посадили за кражу со взломом. Но первый тюремный срок только раззадорил парня. Выйдя на свободу, он продолжил заниматься мошенничеством и грабежами. Даже встреча с молодой парижанкой Шанталь Компаньон ничего не изменило в его душе. Даже в день их свадьбы Чарльза арестовала полиция за то, что он попытался скрыться на украденном авто. А Шанталь, очарованная избранником, стояла за него до последнего.

В 1970 году вместе с беременной супругой Собрадж перебрался в Азию, чтобы укрыться там от очередного ареста.

ЖИЗНЬ В БЕГАХ

В Азии Чарльз развернулся широко: организовал перепродажу краденых автомобилей, промышлял ворованными драгоценностями. Но в 1973 году его арестовали в Бомбее и отправили за решетку за неудачную попытку ограбления ювелирного магазина. Из тюрьмы ему помогла бежать Шанталь, тогда как сам Чарльз симулировал приступ аппендицита.

Пара отправилась в Кабул, где Собрадж взялся за грабеж. Его жертвами становились туристы, которые путешествовали по Тропе хиппи. Но и тут парочку скоро арестовали. Правда, ненадолго. Собрадж снова прикинулся больным и, накачав охранника больницы лекарствами, сбежал.

Изначально Собрадж был далеко не Чарльзом, а Гурмуком.

Изначально Собрадж был далеко не Чарльзом, а Гурмуком.

Фото: EAST NEWS

КРОВАВАЯ ГЛАВА

Чтобы сойтись и завоевать доверие своих жертв, Собрадж чаще всего изображал из себя продавца драгоценностей или наркотиков. Чаще всего он прибегал к классической схеме: помочь жертве, внезапно оказавшейся в трудном положении. Французам Яннику и Жаку он помог вернуть паспорта, который сам и украл. Другому французу, Доминику Реннелло, Чарльз предоставил приют, когда тот заболел дизентерией, хотя на самом деле это Собрадж отравил свою жертву.

Первой жертвой стала американка Тереза Ноултон. Ее тело в бикини нашли в Сиамском заливе. Полиции потребовалось несколько месяцев, чтобы установить, что к смерти Терезы привел не несчастный случай, а убийство. Следующей жертвой был еврей Витали Хаким. Его обгоревшее тело обнаружили недалеко от Паттайи. Затем страшная участь постигла голландских студентов Хенка Бинтанджа и Корнелии Хемкер. Чтобы добиться их преданности, Собрадж отравил пару, затем вылечил их. Но когда в дом к Чарльзу приехала подруга Витали Хакима Шармейн Карра, расследовавшая исчезновение друга, убийца, опасаясь разоблачения, решил избавиться от голландцев. А через некоторое время было найдено тело и самой Карры - утопленная в ярком бикини на пляже.

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИПЛОМАТ

Убийства продолжись в Непале, куда Собрадж отправился со своей новой возлюбленной-напарницей канадкой Мари-Андре Леклерк. Здесь их жертвами стали Лоран Каррьера из Канады и Конни Бронзич из США.

Всякий раз расправляясь со своими жертвами, «Бикини киллер» (это прозвище дали Собраджу тайские следователи, еще одно — «Змей» он получил за то, что был мастером маскировки и побега) забирал их документы и пользовался ими во время поездок. Именно обнаруженные случайно чужие паспорта заставили приближенных Собраджа заподозрить его в убийствах.

Перебравшись в Индию, убийца решил обзавестись новыми сообщниками и сумел очаровать двух европеек. Вместе они напросились к туристической группе французских студентов гидами. Во время поездки Собрадж выдал французам наркотики, сказав, что это таблетки от дизентерии. Однако вещества подействовали на всех не одинаково, и когда часть студентов лежала без сознания, другая скрутила Собраджа и вызвала полицию.

ДОРОГОЙ АРЕСТАНТ

В тюрьме сообщницы преступника быстро раскололись. А тот настаивал на своей невиновности и устраивал из заседаний суда цирк, то увольняя адвокатов, то объявляя голодовку. В итоге суд приговорил Собраджа к 12 годам тюрьмы. Благодаря тому, что ему удалось пронести в тюрьму драгоценные камни, убийца вел за решеткой роскошную жизнь - телевизор, уютная камера, вкусная еда, интервью журналистам. Он в открытую говорил о совершенных убийствах, но прямо в них не признавался. Свое антиобщественное поведение он оправдывал ответом на западный империализм в Азии.

К концу срока над Собраджем нависла угроза экстрадиции в Таиланд, где он был в розыске, с последующим судом и смертной казнью. Поэтому в 1986 году преступник закатил грандиозную вечеринку для сокамерников и охраны. Конвой он угостил тортом с наркотиками, а сам в очередной раз сбежал из тюрьмы. Задержали его быстро и продлили заключение еще на 10 лет. В 1997 году Собрадж вышел из тюрьмы свободным человеком - тайский ордер на его имя истек, поэтому он отправился во Францию.

Неоднократно Собрадж подавал прошения о пересмотре приговора, но получал отказ. Однако 22 декабря суд Непала распорядился освободить Собраджа раньше положенного срока на основании его преклонного возраста и хорошего поведения.

Неоднократно Собрадж подавал прошения о пересмотре приговора, но получал отказ. Однако 22 декабря суд Непала распорядился освободить Собраджа раньше положенного срока на основании его преклонного возраста и хорошего поведения.

Фото: EAST NEWS

«Я ДОЛЖЕН СУДИТЬСЯ»

Живя в Париже, Собрадж раздавал интервью и даже требовал 15 млн долларов за права на фильм, основанный на его жизни. В 2003 году его заметили в казино в Катманду. Через несколько дней непальская полиция арестовала француза и предъявила обвинения в двойном убийстве. Суд приговорил Собраджа к 20-летнему заключению. Большая часть следственных материалов были собраны дипломатом Книппенбергом и Интерполом.

Во время заключения Собрадж продолжал эпатировать общественность: призывал президента Франции Саркози вмешаться, устроил свадьбу в тюрьме, женившись на жительнице Непала, обвинял судей в расизме и коррупции, а его бывшая жена Шанталь подала иск в ЕСПЧ против Франции за отказ помочь Чарльзу.

Неоднократно Собрадж подавал прошения о пересмотре приговора, но получал отказ. Однако 22 декабря суд Непала распорядился освободить Собраджа раньше положенного срока на основании его преклонного возраста и хорошего поведения. Кроме того, он уже отбыл более 75% своего наказания. Судьи также учли, что у осужденного больное сердце и ему необходима очередная операция. Адвокаты Собраджа назвали решение суда смелым и неожиданным.

- У меня много дел. Я должен подать в суд на многих людей, в том числе на государство Непал, - сообщил журналистам Собрадж, не раскрывая подробностей.

Происшествия: ЧП