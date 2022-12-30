Минобороны сбило три реактивных ударных беспилотника «Стриж», что были нацелены на российские города

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга. Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России заявили о нанесении 29 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

Вот как его итоги этого удара описал на прошедшем брифинге официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков: «Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах»

Генерал-лейтенант также сообщил данные о потерях ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Донецком до 50, на Южно-Донецком более 70.

Вместе с пехотой и десантами сожжены десятки танков, бронемашин и пикапов с минометами.

Также за сутки ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», машина реактивной системы залпового огня «Град», гаубицы Д-20 и Д-30, еще 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86-ти районах.

Истребительной авиацией ВКС России над Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, стало известно, что средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе шесть ударных беспилотных летательных аппаратов, в том числе три реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж». Уничтожены еще восемь разведывательных украинских беспилотных летательных аппаратов, а также один БПЛА «Байрактар-ТБ2».

Подразделения ПВО сбили 8 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган», перехватили противорадиолокационную ракету «HARM» производства США.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

355 - самолетов.

196 - вертолетов.

2756 - беспилотных летательных аппаратов.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7313 - танков и других боевых бронированных машин.

954 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3746 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7827 - единиц специальной военной автомобильной техники.