«Россияне попробуют сэндвичи по новому рецепту и смогут получить за это подарки»

Каждый год сеть ресторанов быстрого питания Subway готовит для гостей особенное предложение — сэндвич, который будет доступен только в январские праздники. В этом году героем новогоднего меню стал изысканный сэндвич Кордон Блю Мелт. В состав начинки входит нежная куриная грудка, ветчина, сыр, специальный грибной соус и свежие овощи. А любители сырного вкуса могут попробовать немного измененную версию — Кордон Блю с пармезаном.

Эти позиции доступны только до 15 января 2023 года, поэтому осталось меньше трех недель, чтобы испытать удачу и принять участие в розыгрыше призов от Subway.

Сеть ресторанов проведет масштабный розыгрыш новогодних подарков среди тех, кто купит сезонные новинки. Ценители новых сэндвичей, которым повезет, смогут выиграть видеокамеры GoPro HERO10 Black Edition, экшн-камеры GoPro HERO 11 Black Creative Edition, видеокамеры Insta360 X3, смартфон Apple iPhone 14 Pro, наушники TWS Sony WF-1000XM4, часы Apple Watch Series 7, планшеты Apple iPad Air 2020 и Apple iPad 2022, умные колонки Яндекс Станция Лайт.

Для участия в акции требуется просто купить одну из новинок - Колдон Блю Мелт или Кордон Блю с пармезаном. А дальше — все технически просто:

1. Установить мобильное приложение Subway (6+).

2. При покупке сэндвича показать кассиру QR-код из приложения.

3. Кассир отсканирует QR-код — это и будет регистрацией чека в конкурсе.

Чтобы повысить свои шансы на победу - заходите в Subway почаще — чем больше чеков, тем выше вероятность, что вам достанется подарок.

Итоги розыгрыша будут подведены в период с 15 по 30 января 2023 года. Организаторы розыгрыша случайным образом выберут 23 победителя. Их имена и ID опубликуют в официальных социальных сетях бренда. Все победители получат уведомление в личном кабинете приложения и на email, указанный при регистрации.

— Новый год занимает особенное место среди наших любимых праздников. Мы не могли не сделать новогодний подарок всем нашим гостям — предложить новые вкусные сабы и возможность участвовать в розыгрыше призов. Мы уверены, наши новинки придутся по душе всем любителям сэндвичей Subway и станут отличным сопровождением новогодних праздников, — отметил старший менеджер по маркетингу Subway Россия Георгий Кутидзе.

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