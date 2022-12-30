Дмитрий Песков заявил, что для России является приоритетом безопасность новых регионов

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Сегодня - День Конституций ДНР и ЛНР, там парламенты приняли Основные законы, - с этой темы журналист «Комсомольской правды» начал разговор с официальным представителем Кремля в пятницу, 30 декабря. - Какова реакция Кремля на эти шаги? И так ли это сейчас важно, - после того, как республики вошли в состав Российской Федерации?

- Ну, смотрите, процесс интеграции этих республик в юридическое, в правовое, в экономическое, в социальное пространство, в пространство безопасности Российской Федерации идет полным ходом, - заметил Песков. - И, конечно, для нас главное, чтобы в республиках как можно скорее была обеспечена их безопасность.

Как вы знаете, обеспечение безопасности людей, которые проживают там, является главной целью нашей операции (специальной военной. - А.Г.), об этом говорил президент.

Для нас главное, чтобы эти республики уверенно заняли свое место среди всех субъектов Российской Федерации.

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В этот день Дмитрий Песков поздравил представителей российских и зарубежных СМИ с наступающим Новым годом, пожелал здоровья, счастья, новых профессиональных достижений.