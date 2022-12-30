Россия больше не будет терпеть попытки Запада ущемить нашу безопасность: известный российский политолог выступил с важным заявлением перед Новым годом

Известный российский политолог в эфире Радио «Комсомольская правда» Федор Лукьянов подвел итоги 2022 года в международной политике. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Известный российский политолог в эфире Радио «Комсомольская правда» Федор Лукьянов подвел итоги 2022 года в международной политике.

«ВЫРЕЗАТЬ» РОССИЮ ИЗ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НЕВОЗМОЖНО

- Главный итог - возвращение в международную политику классических форм межгосударственного противостояния, которое при этом может иметь разные измерения. Но «железный занавес», каким мы помним его 35-40 лет назад, не опустится, потому что это невозможно. Та степень взаимосвязанности мира, которой мы сейчас достигли, не исчезнет.

Хотя острый конфликт продлится достаточно долго. А когда он закончится, встанет вопрос – кто в мире является главным центром развития. Останется ли это Запад или им станет Восток, или, скорее всего, это будут просто разные центры, с которыми надо будет по-разному взаимодействовать, мы увидим.

Этот год показал, что вырезать Россию из мировой экономики чрезвычайно сложно. Да, в январе мы не могли даже вообразить, что к концу года энергетическое сотрудничество России и Евросоюза практически сведется к минимуму. Это было очень странно себе представить, потому что это совершенно иррационально. Но мы при этом понимаем, что российский газ в Европе все равно будет.

Сейчас слышны утверждения, что, мол, Запад нам не нужен? Думаю, наши связи, будут сохраняться, но меняться по форме. Запад как некий ориентир, к которому надо тянуться, уже не котируется.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛА

- Что такое экономический суверенитет в мире, который весь целостный, - это вообще отдельная долгая дискуссия. Мне кажется, что у нас в нашей стране, это понимают чрезвычайно примитивно, сразу представляется Советский Союз: вот надо как тогда. Чем кончил Советский Союз, мы знаем. Сегодня как раз сто лет со дня его рождения. А во-вторых, даже если считать ту модель желаемой, она недостижима. Сейчас совершенно другая эпоха.

Мы сами, а не по воле Запада, утратили суверенитет по целому ряду критически важных компонентов и технологий. И это надо восстанавливать так или иначе. При том, что технологический суверенитет по советской модели, что мы сейчас напряжемся и все сделаем сами, это тоже уже утопия, это невозможно. Это должно быть более широкое понимание, что мы можем сделать сами, а что - в кооперации с другими.

Мы пришли к ситуации, когда политика победила экономику. Оказалось, что глобализация, которая, как думали, именно в силу всеобщей выгодности нивелирует все противоречия, с этим не справилась. Когда Китай подрос, стал сильным, он задумался о том, а чего это мы в тени? А, с другой стороны, в Соединенных Штатах решили: так они ж теперь готовы бросить нам реальный вызов. Китай еще не собирался, а они уже испугались.

То же самое и с Россией. Россия решила для себя, что та система международных отношений, которая сложилась тридцать с небольшим лет назад, ее не устраивает, потому что Запад пытается и дальше ущемлять нашу безопасность.