Бузова и Батрутдинов снова вместе: в столице состоялась светская премьера комедии "СамоИрония судьбы"

О том, что ТНТ снимет новогоднее шоу (фильм, мюзикл, проект - называйте, как угодно) на основе классического фильма Эльдара Рязанова, мы не раз уже писали. Чтобы не снижать интерес к своему детищу, авторы представили его на одной из самых пафосных светских площадок города - в кинотеатре "Москва", известным своими люкс-залами, оборудованными креслами а-ля авиасалон бизнес-класса, и эксклюзивным обслуживанием.

Практически все звезды, принимавшие участие в работе над фильмом, прибыли в этот вечер на показ. Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Ольга Картункова, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Алсу, артисты команды КВН "Союз", Гарик Мартиросян, Игорь Ознобихин и многие другие пришли на премьеру, солировала на которой одна из идейных вдохновительниц "СамоИронии..." Тина Канделаки (она, напомним, руководит каналом ТНТ). Также на огонек заглянули Наташа Королева, Алена Водонаева, Прохор Шаляпин и прочие узнаваемые персоны.

Отдельного внимания удостоились Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, которых когда-то, как известно, связывали романтические отношения. В фильме они сыграли главные роли - Тимур изобразил Женю Лукашина, Ольга - его невесту Галю. Как пошутила сама Ольга, Тимур и в жизни от нее все время бегает, а теперь и на экране.