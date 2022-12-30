Такой жары не было полвека. Синоптики ошарашили прогнозом погоды на Новый год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Январь в 2023 году в Москве будет теплее нормы на 4-5 градусов, а вот новогодняя ночь в регионе станет самой жаркой за последние 50 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам, 1 января 2023 года в Москве потеплеет до +3...+5 градусов, а осадки перейдут в дожди. «Новый год у нас стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека, и в условиях дождливой погоды дневная температура в городе повысится до +3...+5», - сообщил синоптик.

По словам специалиста, среднемесячная температура января в 2023 году в Москве будет на 4-5 выше нормы, уточнив, что норма этого месяца - минус 3-8 градусов днем и 8-13 градусов мороза ночью.

По прогнозам синоптиков, в январе 2023 года температура будет выше нормы почти на всей территории России. Как писал сайт KP.RU, такие температурные отклонения определены на карте рубиновым цветом, поэтому следующий январь назвали «рубиновым».