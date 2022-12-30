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Общество30 декабря 2022 12:23

Такой жары не было полвека. Синоптики ошарашили прогнозом погоды на Новый год

Тишковец предупредил о самой жаркой новогодней ночи в Москве за последние 50 лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Такой жары не было полвека. Синоптики ошарашили прогнозом погоды на Новый год

Такой жары не было полвека. Синоптики ошарашили прогнозом погоды на Новый год

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Январь в 2023 году в Москве будет теплее нормы на 4-5 градусов, а вот новогодняя ночь в регионе станет самой жаркой за последние 50 лет. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам, 1 января 2023 года в Москве потеплеет до +3...+5 градусов, а осадки перейдут в дожди. «Новый год у нас стартует с рекордного тепла, которого не было в Москве ровно полвека, и в условиях дождливой погоды дневная температура в городе повысится до +3...+5», - сообщил синоптик.

По словам специалиста, среднемесячная температура января в 2023 году в Москве будет на 4-5 выше нормы, уточнив, что норма этого месяца - минус 3-8 градусов днем и 8-13 градусов мороза ночью.

По прогнозам синоптиков, в январе 2023 года температура будет выше нормы почти на всей территории России. Как писал сайт KP.RU, такие температурные отклонения определены на карте рубиновым цветом, поэтому следующий январь назвали «рубиновым».

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