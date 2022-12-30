С Новым годом, солдат!

Бойцы, которым уже доставили новогодние поздравления от брянских детей, поблагодарили их за подаренные эмоции. Фото: bryansktoday.ru

Письма, видеооткрытки и сладости

С открытием новогодних базаров, ярмарок и распродаж, началом рождественских фестивалей на улицах, в павильонах торговых центров и площадках городских мероприятий по всей стране появились павильоны и небольшие палатки, где каждый желающий может передать солдатам свою поздравительную весточку. Это может быть открытка, подарок или видеооткрытка. Есть даже возможность направить денежные средства для фонда ОНФ «Все для победы!».

Российские дети делают все возможное, чтобы поддержать боевой дух наших солдат.

Самые активные участники таких добрых акций - это, конечно, дети. И пускай большинство ребят не знают имен наших героев, но с теплом, любовью пишут для них поздравительные открытки с наступающим Новым, 2023 годом. Дети надеются, что их фронтовые письма наши защитники будут носить у самого сердца, перечитывать, учить наизусть, и верят, что однажды встретятся с солдатами и узнают их имена.

«Дорогой солдат! Спасибо тебе за нашу спокойную и мирную жизнь. Здоровья вам! С Новым годом!» - написала в своей открытке Диана Попова из 1-го «Б» класса Пижемской средней школы Нижегородской области.

А вот еще одно трогательное послание - от ученицы средней школы № 26, г. Находка Приморского края.

«Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Александра. Я учусь во 2-м «Б» классе поселка Ливадия. Хочу тебя поздравить с наступающим Новым годом. Желаю тебе очень крепкого здоровья, силы и мужества, поскорей встретить свою семью, родных и близких друзей. Желаю, чтобы в 2023 году вы выиграли войну и поскорее вернулись домой!»

Буквы - символы спецоперации перед входом в парк Горького на Крымском Валу. Фото: Андрей КОЛЕСНИКОВ

Весточки со всех концов страны

Фото: Кубанское казачье войско

Во многих регионах страны новогодние акции в поддержку защитников Родины запустили еще в ноябре. Инициаторами их открытия стали местные ячейки партии «Единая Россия», Общероссийское общественное движение «Ветераны России», образовательные учреждения, храмы и национальные общины во всех уголках России.

Фото: Кубанское казачье войско

Например, дети из Кургана целыми классами поддержали акцию под названием «Новогодний привет солдату» - одни ребята написали свои поздравления на фирменных открытках, а другие сделали их своими руками. Рисунки оказались настолько талантливыми, что шадринская детская художественная школа совместно с типографией и епархией подготовили на их основе 100 открыток для мобилизованных. А в Наро-Фоминске и Ростове-на-Дону инициаторами акции выступили местные библиотеки. Письма с добрыми словами в виде солдатских треугольников, детские рисунки и сладости начали принимать заблаговременно, чтобы успеть отправить на передовую нашим бойцам. Желающих передать привет военнослужащим оказалось так много, что весточки они будут получать, видимо, до середины января.