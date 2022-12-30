Желания исполняются

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев отправил Веронике Павленко заветную скрипку.

Новогодние елки, украшенные шарами с пожеланиями детей, установлены в Совете Федерации, в различных госадминистрациях и на площадках партнеров акции. Желающие исполнить чью-ту мечту снимают шар с новогоднего дерева, и то желание, которое выпало, они воплощают в жизнь.

Первые желания ребятишек из республики уже исполнены. Например, мечту 13-летней Вероники Павленко из Донецка осуществил председатель Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев. Он отправил девчонке заветную скрипку.

- Оказалось, что девочка уже пять лет обучается игре на скрипке и сейчас ей необходим уже полноразмерный музыкальный инструмент. Было решено приобрести скрипку Hans Klein и полный комплект необходимого для обучения в музыкальной школе, - говорит Александр Лазарев. - До Нового года его необходимо доставить. Уверен, что Вероника сможет развивать свой талант, совершенствовать навыки и станет выдающимся российским музыкантом. Сейчас важно создать Веронике новогоднее настроение.

А председатель Заксобрания Забайкальского края Юрий Кон подарил принтер 13-летнему школьнику из ДНР.

- Новогодние желания детей должны исполняться. Особенно если речь идет о ребятах, чье детство проходит не в атмосфере праздничных фейерверков, а в условиях нескончаемых разрывов боевых снарядов, - говорит Юрий Кон. - Надеюсь, что подаренная техника станет помощником мальчику в учебе.

Также желания юных жителей республики исполнят и другие государственные деятели России. Помощник Президента РФ Максим Орешкин подарит пятилетней Ксении Ганиной велосипед, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова исполнит желание пятилетнего Артура Астахова из Мариуполя, мечтающего об укулеле, сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов передаст 8-летней Арине танцевальный коврик, председатель Думы Югры Борис Хохряков подарит маленькой Аделии фотокамеру.

Организаторы акции «Елка желаний» рассказали «Комсомолке, что дети от 3 до 6 лет мечтают об игрушках, детям с 7 до 12 интересны товары для хобби и творчества, развивающие материалы, а дети постарше загадывают товары, связанные со спортом, музыкой и электроникой.

А из нематериальных желаний популярностью пользуются путешествия по России, дети мечтают побывать, например, в Москве, Великом Устюге, Калининграде.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская акция «Елка желаний» была запущена благотворительным фондом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей», пять лет назад, чтобы подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За четыре предыдущих года в рамках проекта исполнено 59 450 желаний детей и пожилых на общую суммы свыше 700 миллионов рублей.