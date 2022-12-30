Новогодняя сказка в подарок

Всероссийские общественные организации «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская рота Боевого Братства» запустили масштабную акцию по организации новогодних елок на освобожденных территориях, которые в уходящем году стали новыми субъектами Российской Федерации.

ПОЗИТИВ, КОТОРОГО НЕ ХВАТАЛО

Первое праздничное мероприятие прошло в Новоазовске Донецкой Народной Республики. Активисты провели праздник на базе школы № 3. Там побывали более пятисот детей. Дед Мороз и Снегурочка поздравили ребят с наступающим Новым годом и всем раздали сладости.

- Волшебники из «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» приезжают к нам не в первый раз, - рассказывает юная жительница Новоазовска Елена Абрамкина. - Каждый раз для нас их приезд - ожидание чуда. Волонтеры дарят положительные эмоции, которых так не хватает. Новогодняя елка вселила в нас надежду, что все скоро наладится.

В роли добрых волшебников выступили активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого Братства».

Активисты провели для детей конкурсы и викторины. Ребята участвовали в игровой эстафете, водили хороводы и танцевали. Все маленькие гости, проявившие себя, получили специальный подарок от Деда Мороза.

- Приятно было видеть счастливые лица детей и их родителей. Также мы поздравили учителей и врачей. Уже знаем, что нас с нетерпением ждут и в других городах наших новых регионов. Постараемся успеть везде и подарить людям и особенно детям праздник, - сказал председатель «Молодой гвардии Единой России» Антон Демидов.

ВЕСЕЛЬЕ ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

В Мариуполе новогодняя елка прошла в детском садике «Катюша». Дети от души радовались и были довольны наборам со сладостями. Веселье им запомнится надолго.

- У нас теперь не слышно взрывов и можно выйти во двор погулять, - говорит воспитанник детского сада Сережа Семенов.

Новогодние елки активисты на ура провели и в ряде городов Запорожской области. В Энергодаре, Токмаке, Мелитополе. Никто из ребятишек не остался без новогодних подарков.

Самым активным участникам конкурсов и викторин достались специальные призы от Деда Мороза.

СПРАВКА «КП»

Недавно в Донбасс для организации новогодних праздников и помощи жителям прибыл новый отряд активистов «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты Боевого Братства». Отряд добровольцев этих организаций находится в ДНР с 30 марта. 26 мая «Молодая гвардия» и «Волонтерская рота» открыли центр обучения волонтеров для работы в Донбассе и на освобожденных территориях. На данный момент воспитанные там волонтеры работают в Мариуполе, Мелитополе и Краснодоне.