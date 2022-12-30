Замминистра обороны РФ провел награждение героев СВО в госпитале

Замминистра вручил военнослужащим три Ордена «Мужества» и медаль «Суворова» Фото: Министерство обороны РФ

Статс-секретарь заместитель Министра обороны России Николай Панков посетил перед совещанием «Центральный военный клинический госпиталь им. П.В.Мандрыка», чтобы встретиться с героями специальной военной операции.

«Николай Панков передал раненым воинам, что отличились при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик слова благодарности от Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Поблагодарил их за мужество отвагу и храбрость проявленную при выполнении воинского долг, а потом вручил им государственные награды», - сообщили в Минобороны России.

Замминистра вручил военнослужащим три Ордена «Мужества» и медаль «Суворова».

Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России.

Николай Панков передал нашим воинам слова благодарности министра и вручил боевые награды Фото: Министерство обороны РФ

В мероприятии принял участие врио заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев и заместитель начальника госпиталя полковник Темури Машков.

Они рассказали, что после выписки военнослужащих направят медицинскую реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории для полного восстановления.

Медицинская реабилитация российских военнослужащих одна из лучших в мире. В ней используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологически обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

В военном ведомстве отмечают, что реабилитационные программы «составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей».