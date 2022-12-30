Правнук Сталина передал свою картину и книгу "Комсомолки" в дар президенту в честь столетия СССР

Селим и шахматы Мао. Фото: Личный архив

В честь этой даты правнук Генералиссимуса Селим Бенсаад передал в дар нашему президенту особенный подарок.

Селим Бенсаад родился в 1971 году в семье Галины Джугашвили, дочери старшего сына Сталина Якова Джугашвили. Галина родила ребенка от студента из Алжира Хосина Бенсаада. От рождения у Селима поврежден лицевой нерв, он - глухой инвалид с детства. Но смог получить профильное образование как художник, три его картины из серии "Московские Пейзажи" находятся в Национальной Галерее Современных Искусств Алжира и являются культурным наследием исторической родины его отца-коммуниста. Одна из его работ ему особенно дорога. На ней изобразил в акварели церковь Иоанна Воина (что на Якиманке), в которой его крестили.

На могиле Сталина 21 декабря 2022 правнук летчика Рябченко, Лана Паршина и Селим Бенсаад (правнук Сталина). Фото: Личный архив

На этот осознанный ритуал - крещение в православной церкви – Селим решился сразу после развала СССР. Вспоминает, что это было самое страшное время, тем более для него, правнука Генералиссимуса. И, чтобы выстоять, укрепить дух, он решился на таинство Крещения. Селим уверен, что именно это таинство и Иоанн Воин помогли ему выстоять в тяжелый период 90-х. "Помимо того, что семье пришлось не жить, а выживать, постсоветские республики столкнулись с гораздо большей проблемой, которую нам приходится решать именно сейчас через проведение СВО, - уверен Селим Бенсаад. - В девяностые я узнал, что значит быть «чуркой». У меня смуглая кожа и довольно экзотическая внешность, а тогда на улицы «повылазили» недобитые моим прадедом нацисты всех мастей. Впрочем, то, что происходило в столице, - ерунда по сравнению с тем, что творилось в бывших союзных республиках, откуда изгоняли этнических русских. Они бежали от выселения, от погромов, пережили то, что ранее выпало на долю евреев». Бенсаад считает, что теперь, в нынешний сложный для страны этап его "Иоанн Воин на Якиманке" поможет и нашим солдатам в СВО. Такое пожелание правнук Сталина написал на картине, которую передал в дар своему любимому президенту на торжественном мероприятии по случаю 100-летия СССР, организованному Клубом Президентского Доверия и Клубом Героев России, членами которых являются генералы Армии и спецслужб.

Селим с картиной Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Издательство "Комсомольская правда" ранее выпустило книгу Селима и его соавтора, документалиста Ланы Паршиной "Тайны Семьи Сталина. Исповедь последнего из Джугашвили". "Помимо книги нашему президенту, экземпляры 8 января мы передаем в виде новогоднего подарка ребятам в ДНР через Виталия Юрьевича Захарченко, как и просили библиотеки и раненые в госпитале - говорит Лана Паршина, соавтор книги, - надеемся в ближайшее время посетить наших ребят с выставкой картин Селима и презентацией книги".

До этого в день рождения Сталина, 21 декабря, потомок генералиссимуса посетил могилу прадеда и возложил цветы. "Впервые я видела слезы на глазах всегда сдержанного правнука Генералиссимуса", - поделилась с KP.RU Лана Паршина. Из Казани поддержать Селима приезжал Сергей Рябченко, чей дед, летчик Тихон Рябченко учил летному делу младшего сына Сталина Василия, сам он умел ювелирно обходить препятствия по заданию Долорес Ибаррури, испанской тещи приемного сына Сталина Артема Сергеева. А потом наставник поддерживал Василия Сталина, терпевшего гонения, после смерти вождя. В знак признательности, Василий передал летчику Рябченко личный подарок "Великого Кормчего" Мао Цзэдуна – его персональные шахматы. Их сегодня из Казани привез и показал Селиму Бенсааду внук летчика Рябченко. О них Kp.RU писал в одной их своих статей.

Селим подписывает картину Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Примечательно, что обычно фигуры черные и белые. А шахматы Мао белые и красные, что символично, как борьба между Красными и Белыми в Гражданской Войне, предшествовавшей образованию СССР. "А если открутить верхушку у Ферзя, то мы видим полную копию храма неба в Поднебесной… Такие подарки, как эти шахматы Мао или картина Селима Бенсаада, имеют особый смысл, - убеждена документалист Лана Паршина. - Они приближают нашу победу! И в этот Новый Год у нас с Селимом лишь одно желание - чтобы НАШИ поскорей закончили исправлять ошибки истории и вернулись домой живыми и здоровыми! А мы будем молиться за них в тылу и делать все возможное, чтобы приблизить этот день!".