Кулеба "крутит наждак". Заявления министра иностранных дел Украины в отношении России и Венгрии вызвали смех

Дмитро Кулеба не смог удержаться, чтобы не озвучить несколько своих самых смелых и смелых фантазий Фото: EAST NEWS

Перед Новым годом хочу извиниться перед многомиллионной читательской аудиторией KP.RU за то, что невольно вводил вас в заблуждение. Я ошибался, когда почти каждое упоминание нынешнего министра иностранных дел Украины сопровождал припиской, что Кулеба – это такая фамилия. Но лишь потому, что сам так считал. А теперь понял, Кулеба – это совсем даже и не фамилия. Это диагноз. И специалисты из разных областей психиатрии еще будут соревноваться за право назвать особо выдающиеся девиации "синдромом Кулебы". Основные симптомы – абсолютное игнорирование реальности, погруженность в свой фантазийный мир, упертость, чрезвычайно высокая возбудимость и повышенная активность, особенно, в публичном поле.

У обычных психических больных периоды ремиссии и активизации недуга чередуются, у многих из них обостряется заболевание весной или осенью, но вот украинские политики и высокие должностные лица находятся в "активной стадии" круглый год без перерывов на обед и выходные. Тем более, на отпуск или в конце какого-то временного периода.

Вот и перед Новым годом Дмитро Кулеба не смог удержаться, чтобы не озвучить несколько своих самых смелых и смелых фантазий перед украинскими и зарубежными западными журналистами.

Дмитро не подвел, накулебил по полной. У него нашлись "рецепты" и для Венгрии, и для России. Венгров он обвинил в том, что Будапешт "берет в заложники Украину" всякий раз, когда начинает бороться с руководством Евросоюза за финансирование. При этом, силенок у Венгрии, по его словам, немного и она доставляет Украине неприятности не так, чтобы крупные.

- Реальный вред (от Венгрии в уходящем году – прим.ред.) был только в мелких санкционных нюансах, когда венгры вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков. Во всем остальном, - пренебрежительно отозвался о действиях правительства Орбана Кулеба. - Это их борьба с Еврокомиссией, они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники.

Для России Кулеба приготовил "супержесткий" рецепт.

- Для меня сейчас главное - утвердить в партнерах понимание того, что, какой бы ни была власть в России, РФ по своей сути не изменится, - заявил Кулеба и поставил задачи "партнерам". - Наша задача — не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию. Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок.

Правда, кто будет этим заниматься, Кулеба не сказал. И это характерно для всей нынешней украинской власти. Они постоянно говорят, что кто-то должен сделать именно то, что они говорят, при этом под активным, "делающим" началом никогда не имеют в виду себя, любимых. Зато он всячески приветствует новые санкции против России

- Мой личный фокус номер один - любые санкции и любые шаги, которые усиливают санкции и блокируют обход санкций в отношении ракетно-дроновой индустрии РФ, - похвалился он и добавил, что санкции помогают "валить оборонный комплекс России, ее военную машину". Кроме того, лично ему "хочется еще патриарха Кирилла и пару олигархов подвести под санкции".

При этом, Дмитро заявил, что в борьбе с Россией уже наступил психологический перелом после того, как Байден пообещал предоставить Киеву ЗРК Patriot. Психологический перелом, однако, не помешал ему вновь клянчить поставить как можно быстрее Киеву ракеты для немецкого комплекса ПВО IRIS-T, а то они совсем закончились.

- Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot – это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет", - углубился Кулеба в недавнюю историю. - И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала.

Стена, похоже, не просто упала, но еще и зашибла голову самого оратора. Который предпочел говорить об умозрительном психологическом переломе от того, что еще не произошло, вместо того, чтобы посетить переполненные ранеными и калеками военные госпитали и переформатированные под них гражданские больницы и даже школы и ДК.

Впрочем, ему это не надо. Кулеба вполне доходчиво объяснил особенности своей психики, рассказав, что для него работа по переговорам о поставках вооружений Украине схожа с "компьютерной игрой" в которой переходишь с одного уровня на другой, с низшего на все более высокий.

- Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками, когда мы их получим? – проявил, еще не получив ЗРК, "завидный аппетит" Кулеба и рассказал, что, по его мнению, "обсуждение других тем" по более продвинутым вооружениям вряд ли будут сложнее, чем те, что уже были.

Да для этих ребят, вообще, не существует ничего сложного. Потому что они, несмотря на весь свой примитивизм, уверены, что весь мир крутится вокруг них. Вернее, это они его вращают. И этим они очень напоминают описанные еще советскими психиатрами истории болезни: "Больной Ч., 59 лет (архив 1990 г.), украинец… С гордостью называет себя "природным человеком", который "выравнивает города с селами, дает жизнь на Земле". Он очистил всю воду в Днепре при помощи очистителей, называемых им "мехаты" и "терараты". Демонстрирует признаки "природного человека" - быстро стучит пальцами по столу.

Периоды благодушия чередуются со злобным аффектом. В один из периодов агрессивной настроенности бросает фразу: "Я - Земля, вы мною дышите!". Считает, что с 1976 г. его преследуют "москали", которых он к настоящему времени уничтожил очень много("тракциллионы"). Демонстрирует способы уничтожения: прикасается тремя пальцами правой кисти к батарее отопления - "заземляет свою природную силу" и "мысленно уничтожает их природные богатства"… Весной 1991 года больного снова беспокоит засилье "москалей": у него печет в животе и во всем теле из-за того, что они "крутят наждак в подвале". "Москали" - на его взгляд, "это полуживотные, потому что у них плоский кишечник и круглое сердце с одним клапаном". Лежа в постели с ригидно приподнятой головой, стереотипно сжимает металлические части кровати - "уничтожает москалей".

Дмитро Иванович, как живой. И что характерно, за 30 лет больной совершенно не изменился. Что еще раз доказывает, что медицина в таких случаях просто бессильна.