Сергей Степашин - о мирном обустройстве Донбасса, футболе и поддержке книжных магазинов России

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-премьер России Сергей Степашин - в эфире Радио «Комсомольская правда» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

Путин - читающий человек

… - Алло, «Комсомолка»! С наступающим Новым годом!

- Сергей Вадимович, спасибо. Мы вас тоже поздравляем. Одна из самых ярких информаций этих дней – это то, что Владимир Путин продлил господдержку небольших книжных магазинов Российской Федерации до 2025-го. Меня удивило то, что этот факт довольно долго находился в топе новостей. Это потому, что глава государства такое внимание уделяет, казалось бы, не самой главной на сегодняшний день проблеме? Или потому что Россия у нас - очень читающая?

- И то, и другое, и третье…

- То есть?

- Этой проблемой Российский книжный союз (РКС) занимается уже несколько лет.

И - ваш покорный слуга, и Сергей Шаргунов – теперь руководитель Ассоциации книгоиздателей и писателей, известный литератор и депутат Госдумы, тоже подключился к этой теме.

Потому что книги сейчас резко подорожали, давайте говорить откровенно.

- Давайте…

- Если себестоимость книги - порядка 50 рублей, то продается она за 400, а то и дороже.

И НДС нам пока ещё не удалось победить - это я о том, чтобы сняли с книг налог на добавленную стоимость.

А второе – это то, что аренда магазинов (а многие - книжные - в аренде) достаточно дорогая. И это сказывается на стоимости книги.

Я искреннее признателен президенту Владимиру Путину, что такое решение (Речь о продлении господдержки небольших книжных магазинов до 2025-го. - А.Г.) принято.

Это касается почти всех книжных магазинов, большинства из них. Они все - небольшие, за исключением известных «Домов книги» в Петербурге, может быть, в Свердловске и, естественно, в Москве.

Это (решение Путина. - А.Г.) конечно, позволит удешевить книгу и спасти сами магазины. Потому что они последнее время просто не выдерживали конкуренции с другими торговыми домами.

Совершенно справедливо и то, что книга признана как «социальный продукт». Поэтому она и попала в раздел социального предпринимательства.

- А вообще, вот интересно, - как мы сейчас читаем?

- Неплохо.

Россия среди детишек до 12 лет занимает сегодня уже одно из первых мест в мире. Больше стали читать в семьях.

Вот еще почему решение президента, которое мы обсуждаем, очень важное.

Я давно знаю Владимира Путина, еще по Ленинграду - он читающий человек.

Вы обратили внимание, как часто президент приводит удивительные высказывания известных писателей, да и поговорки, пословицы.

Сразу видно, что читающий ленинградец.

- А сколько у нас в России таких небольших книжных магазинов, которые решил поддержать президент?

- Порядка 20 тысяч.

- Это много или мало?

- Как сказать… Если сравнивать с тем, что было в Советском Союзе, - меньше. Но и страна стала меньше.

А так - это средняя европейская цифра. Хотя, в Европе, во многих европейских странах магазинов побольше.

Но мы сегодня не с Европой себя сравниваем, а с самими собой, что называется.

Была проблема, особенно в 1990-е, когда шла так называемая приватизация, - тогда многие книжные магазины просто исчезли. Там чего только ни появлялось.

Сейчас, кстати, это (речь о перепрофилировании. - А.Г.) под запретом.

Мы в Донбассе теперь живём

- Не могу не вернуться к вашей недавней поездке, в качестве председателя Попечительского совета Фонда развития территорий…

- Поездку в Мариуполь ты имеешь в виду?

- Да. Вместе с гендиректором этого фонда Ильшатом Шагихаметовым. «Комсомолка» тогда дала аншлаговый материал. Только одних фотографий было 18.

- Спасибо. Был хороший репортаж, мне кажется… Так какой вопрос?

- Вы продолжаете вместе с Шагиахметовым следить, наблюдать - что там происходит?

- Во-первых, на месте постоянно работают наши представители. Постоянно. Они там живут. Поэтому и динамика такая - положительная.

Второе, насколько я знаю, Ильшат уже в начале января планирует новую поездку туда, в Мариуполь.

У меня прямой контакт с Денисом Пушилиным. Вот сегодня его буду поздравлять с Новым годом.

То есть, у нас - полная информация о том, что там происходит.

Поручение президента о том, чтобы Мариуполь был подготовлен к зиме, выполнено.

Все дома, где люди живут, подключены к теплу, построены временные и постоянные котельные.

И возведено уже несколько десятков домов, порядка 10 тысяч квартир уже готовы для тех граждан, которым негде было жить.

- Вы же там сами вручали ключи от квартир…

- Да.

И, что самое главное, строительные компании, которые там работают, помогают людям оборудовать квартиры - и кухни, и спальни - мебелью. Легкой такой, свободной, для того, чтобы можно было жить. Потому что достаток-то небольшой, у жителей были разрушены и дома, и они лишились всего, что было нажито.

То есть, здесь история вот такая.

То, что было сказано руководством и Мариуполя, и ДНР - подтвердил и вице-премьер Марат Хуснуллин.

Они заявили – через три года город будет полностью восстановлен. Я же сказал немножко по-другому – через два года город будет без следов конфликта.

На очереди там - строительство домов культуры, социальных объектов, стадионов…

Храмы восстанавливать тоже будем - вместе, общими усилиями с Императорским Православным Палестинским Обществом (ИППО) (Степашин - председатель этой общественной организации. - А.Г.)

Я думаю, что вот эти сроки, действительно, реальные.

То, как работают там, то, что я видел своими глазами, - могу сравнить только с восстановлением Грозного, честное слово.

- Мы как раз с вами и сравнивали. Я представляю, как у вас сердце кровью обливается, когда вы слушаете сводки о том, что укронацисты творят…

- Особенно страшно то, что происходит с Донецком сегодня. Эти сволочи бьют просто по домам.

Я вчера почитал выступление Столтенберга, есть такой генсек НАТО, кстати, банкир по профессии, человек, считающий себя военным специалистом.

Он сказал дикую вещь: чем мы больше будем поставлять Украине оружия, чем сильнее она будет наносить удары по России, тем скорее будет мир. Ну, идиот. Другого слова не найду. Это самое мягкое слово, которое я могу выбрать по отношению к этому так называемому господину Столтенбергу.

«Встречался с Золотовым и его бойцами. Настрой - на Победу»

- И завершающий вопрос - как к генерал-полковнику. Я знаю, что у вас больше, чем у нас, точных сведений о том, что нас ожидает дальше.

- Я вчера был в дивизии имени Дзержинского - вместе с Виктором Золотовым, которого знаю еще по Ленинграду. Он сейчас главнокомандующий Росгвардией, это бывшие мои родные внутренние войска. Отмечают 45 лет «Витязю». Группа боевая, там много моих боевых товарищей, с которыми я еще служил во время «горячих точек».

Повстречался с ними, поговорил, услышал их позицию. Многие уже там (в зоне СВО. - А.Г.) побывали, поедут еще.

У них полная решимость, как, наверное, у всех, кто там, и у тех, кто помогает нашим бойцам, - в следующем году, конечно, надо активную фазу спецоперации заканчивать. Должна быть Победа во имя мира. Я думаю, вот это главный лозунг 2023-го.

Главные цели на 2023-й

- Какую цель лично вы ставите себе в наступающем году?

- Продолжать работать. Будем оказывать помощь и Донецку, и Луганску, и другим нашим новым.

Этим и занимается Фонд развития территорий.

Мы в следующем году досрочно на год заканчиваем программу переселения граждан из аварийного жилья, выявленного на 2017 год.

Ну, и совсем недавно, как экс-член экспертного совета, я поставил перед премьер-министром вопрос о том, что в 2024-м - 2025-м нужно изыскать бюджетные средства для продолжения президентской, еще раз подчеркну, программы, это личная программа Владимира Путина – по переселению граждан из аварийного жилья.

Ну, и у нас сто лет «Динамо» в следующем году. Очень надеюсь, что наш футбольный клуб выступит не хуже, чем в уходящем году.

И последнее, если уж футбольная тема, - я только что направил телеграмму-соболезнование послу Бразилии, которого лично знал.

Ушел из жизни Пеле - самый великий футболист мира, с моей точки зрения. Мне посчастливилось, я видел, как он играл и на первенстве мира, и у нас в Москве в «Лужниках».

Вот это, действительно, легендарный футболист и - человек, кстати, в отличие от некоторых других «футболеров»

* * *

- А мы с вами собираемся в Грозный скоро?

- Безусловно. С Грозным у нас все в порядке. Они программу выполнили по переселению людей из аварийного жилья выполнили, молодцы. Если только съездить и поблагодарить Рамзана. Тем более, что он - генерал-полковника получил, как-то мы это событие с ним не отметили.

- Тогда я собираю чемодан?

- Давай, Саша, договорились. С Новым годом всю «Комсомолку» и тебя, моего помощника, вместе с твоей замечательной семьей.

- Спасибо огромное. Взаимно. Мы вас обнимаем.