Кто подарки нам принес? Это добрый волонтер

На площади Ленина елку начали устанавливать еще 12 декабря. Обычно горожане с интересом наблюдают, как она «вырастает» в самом сердце города, как ее наряжают. Ведь каждый год на городской елке украшения меняются, и ее убранство - всегда сюрприз. Дизайн городские власти утверждают еще летом, но держат его в секрете.

Тем не менее в этом году главной елки на площади не будет. И это связано прежде всего с безопасностью.

- Если будет елка, чтобы мы ни говорили, люди будут там собираться, а противник может в любой момент обстрелять. Поэтому просьба отнестись с пониманием, город украсим, насколько это возможно, - сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

Но праздник все равно будет! Обеспечить жителям ДНР - а особенно маленьким, из прифронтовых районов - новогоднее настроение взялись волонтеры. В их числе Татьяна Игнатенко - настоящая Снегурочка.

- Я с друзьями уже лет пять вожу подарки детям в прифронтовые районы, - говорит дончанка Татьяна Игнатенко. - У нас нет больших поступлений, в основном сбрасываемся сами. Но в наборе всегда есть мандарины и конфеты. В этот раз с ребятами решили - раз враг в такой агонии, что обстреливает все сильнее школы, детсады, больницы, то повезем детишкам больше подарков, чем обычно.

У Татьяны уже готово около ста наборов. Но будет больше. С ними она планирует отправиться в прифронтовые поселки Октябрьский, Трудовские, Гладковка.

- Такой обширной географии у меня еще не было! Если раньше справлялись одной машиной, то теперь у нас аж три экипажа бесстрашных, - смеется Татьяна. - Сейчас узнаем - сколько детишек младшего школьного возраста там проживает, формируем пакеты. Меня нашли в соцсетях одноклассники из Воронежа, Ростова, Новгорода. Высылают деньги. Кто-то хочет конкретно прислать игрушки и канцтовары. Но быстро такой груз не придет, поэтому будут подарки и в январе тоже. Те ребята, которые меня знают, уже ждут. И что самое трогательное, тоже готовят мне и моим друзьям свои гостинцы. В основном рисунки. Это так трогательно, до слез!