Первая рабочая встреча с президентом

Рабочая встреча Владимира Путина с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

20 декабря в Кремле Президент России Владимир Путин вручал государственные награды. Орденом «За заслуги перед Отечеством» высшей степени был удостоен временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Вы знаете, что мы в 2014 году все вместе, всей республикой приняли решение не соглашаться с той политикой националистической Украины, решили отстоять свою землю, решили отстоять свою историю, решили отстоять нашу возможность остаться братьями с народом России. Поэтому мы этот путь прошли вместе, всей республикой, и я считаю, что это не только моя награда - это награда каждого жителя ЛНР, - сказал руководитель республики российскому президенту.

После церемонии награждения состоялась рабочая встреча Владимира Путина с врио главы ЛНР. На ней обсуждались главные проблемы, которые сегодня решаются в республике. Пасечник рассказал о работе единственного в ЛНР угольного предприятия - республиканской топливной компании «Востокуголь», где возникло сложное экономическое положение и не хватает работников. Леонид Пасечник попросил у Путина поддержки - выделить деньги на заработную плату людям и на развитие предприятия.

- Что касается помощи на сегодняшний день, то мы это, конечно, сделаем, особенно субсидии на заработную плату и на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий. Это мы тоже сделаем и как можно быстрее. Надо только понять объемы, - ответил на просьбу Владимир Путин.

Говорил Пасечник и о медицине: признался, что работа в этом направлении отлажена хорошо, однако оборудование в клиниках устарело и капитальные ремонты во многих медучреждениях не делались долгие годы. Однако благодаря помощи России ситуация начала меняться в лучшую сторону. Также врио главы ЛНР рассказал, что из-за нехватки сотрудников в регионе есть проблемы со связью, и попросил президента помочь специалистами. Владимир Путин пообещал посодействовать и в этом вопросе.

Люди говорят

Поскольку это была первая рабочая встреча врио главы ЛНР с президентом, большинство жителей республики внимательно следили за ее ходом.

- Не верилось, что на таком уровне идет обсуждение наших проблем. Наш глава все четко обозначил, не побоялся, не постеснялся рассказать о проблемах и попросить конкретной помощи. И я уверена, что все будет решено, все наладится, - говорит жительница Кировска Ирина Вергун. - Я обратила внимание, что Владимир Владимирович четко знает, что при Украине здесь толком ничего не делалось, а во время конфликта Киев все только разрушал. Владимир Путин заинтересован в развитии нашего региона, чтобы люди жили здесь достойно.

Луганчанин Сергей Щербак говорит, что встреча Пасечника и Путина подпитала его еще большими надеждами на светлое будущее.

- Честно, думалось, что наша угольная промышленность России не сильно интересна, что у нее и так хватает «черного золота». А оказалось, что потребность в сырье всегда есть и что горняки получат поддержку, - объясняет Сергей. - Поэтому приятно, что отрасль, которой живут целые поколения, - будет развиваться. Россия поможет в этом, а наши люди не подведут - сделают все, что от них потребуется.

Юлия Гараничева.

По словам жительницы Алчевска Юлии Гараничевой, жители республики уже видят изменения в лучшую сторону.

- Но, конечно, есть чего желать, - добавляет Юлия. - Если не учитывать вопросы безопасности, что для нас прежде всего, хотелось бы большего и скорейшего развития сферы банковских услуг и страхования. В ЖКХ у нас тоже не все гладко. Не хватает специалистов, кто уехал, кто воюет.