В прорыв идут со скрипкой батальоны

В состав бригад вошли как мобилизованные, так и добровольно пришедшие помогать освобожденному Донбассу артисты.

По данным Минобороны, первая такая фронтовая творческая команда прибыла в Южную группировку войск во второй половине ноября. И 19 ноября в восстанавливаемом Мариуполе она дала первый концерт.

В составе этого коллектива выступают бывший скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин, ведущий актер театра «Современник» Евгений Павлов и другие мастера сценического искусства. Это музыканты, драматические актеры, профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.

Можно считать, что российское Минобороны решило возродить проверенные временем традиции. Стоит напомнить, что в годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе было сформировано около двух тысяч фронтовых бригад. Они, несомненно, внесли определенный вклад в нашу общую победу над немецким фашизмом. Если вспомнить кадры таких фильмов, как «Актриса», «Отец солдата», «Свинарка и пастух», а также кинохроники тех лет, станет очевидно: артистов фронтовых бригад всегда ждали на передовой. Певцы, музыканты, артисты всех жанров поднимали настроение бойцов и боевой дух. Эти творческие и бесстрашные люди воодушевляли личный состав. Песни в исполнении Шульженко, Руслановой придавали сил тем, кому завтра предстояло идти в атаку. Сейчас в период проведения специальной военной операции все это не менее актуально. Это на самом деле востребовано. Не случайно впервые в истории современных Вооруженных сил России сформированы две фронтовые творческие бригады.

- Я после объявления частичной мобилизации получил повестку. Прибыл в военкомат. Затем в течение 12 часов убыл в воинскую часть,- вспомнил свой путь Евгений Павлов, актер театра «Современник». - Потом у меня был довольно напряженный мобилизационный сбор. И напряженности этой я на самом деле рад. Почему? Да потому, что, когда проходил срочную службу, вот такую подготовку я не получил. Потому спасибо от меня комбату. Этот опытный офицер многому меня научил именно сегодня. И вот после получения твердых навыков обращения с оружием у меня появилась уверенность в том, что я стал настоящим солдатом. Но во фронтовой бригаде наше оружие... все-таки оно, скажем так, другого рода. Мы начали выступать с концертами. Честно признаюсь, могу утверждать: такого благодарного зрителя прежде не встречал. В конце нашего выступления бойцы не только аплодируют. Офицеры, солдаты подходят, благодарят. Многие желают творческих успехов. Разумеется, такие вещи вдохновляют. Тут ты сразу понимаешь, насколько важен твой труд.

Стоит также упомянуть, что 23 ноября агитбригада «Русского радио», в которую вошли Елена Север, ЮрКисс, ВладиМир, Роман Архипов и группа «Земляне», выступила в зоне специальной военной операции.