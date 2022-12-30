Наши дети на елке

Театрализованные показы с подарками, мастер-классы, квесты, сделанные руками волонтеров игрушки на елку - уже с середины декабря марафон добрых дел вовсю шагает по стране.

Вклад в общее дело

Театрализованные показы с подарками, мастер-классы, квесты, сделанные руками волонтеров игрушки на елку - уже с середины декабря марафон добрых дел вовсю шагает по стране. Одними из первых успели поводить хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой юные гости благотворительных новогодних елок для детей военнослужащих. 14 и 15 декабря на площадке Общественной палаты РФ студенты ГИТИСа устроили для них интерактивные сказочные представления.

На площадке Общественной палаты РФ студенты ГИТИСа устроили для них интерактивные сказочные представления. Фото: opfr.ru

- Тут, наверное, можно вспомнить, как в годы Великой Отечественной войны из актеров, которые оставались в Москве, и из актеров театров, которые были эвакуированы, тоже формировались бригады, которые выезжали и выступали. В данном случае мы, конечно, не рискуем студентами, но оставаться в стороне тоже было бы неправильно и невозможно. Это наш маленький вклад в общее дело, - подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

А перед началом елок ребятам показали подборку из десяти авторских фильмов студий «Пчела» и «ВГИК Дебют» - подарок от Ассоциации анимационного кино России.

16 декабря порадовать маленьких зрителей и выразить дань уважения подвигу их отцов собрались режиссеры и артисты арт-кластера «Таврида». На несколько часов ребята стали частью захватывающих сказочных историй с сюрпризами и творческими подарками.

В течение последней предновогодней недели более сотни детей воинов Донбасса побывают в Москве на новогодней елке в Доме молодежи, получат подарки и просто полюбуются праздничной столицей России. Как заявила исполнительный директор общественной организации «Русский Центр» Елена Евсеева, очень важно, «чтобы дети чувствовали любовь», важно «подарить им частичку мира и праздничного настроения».

Не менее яркие шоу-программы и представления проходят в регионах. Свое невероятное творчество почти полутора тысячам человек из семей военнослужащих Кемерова и Новокузнецка подарили артисты легендарного театра клоунады «Лицедеи» из Санкт-Петербурга.

Семьи военнослужащих Кемерова и Новокузнецка насладились выступлением легендарного театра клоунады «Лицедеи» из Санкт-Петербурга. Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»

- Наше искусство в том, чтобы взрослых вернуть в мир детства. На два часа оторвать от этой обыденности. Быть детьми, смеяться, быть самими собой, освободиться от внешних оков, стандартов, - рассказал Анвар Либабов, актер театра «Лицедеи».

Мы рядом, поможем, поддержим

Рязань, Тамбов, Казань, Тюмень, Краснодар, Пятигорск, Мурманск - в этих и других городах страны новогодние мероприятия организованы на самом высоком уровне. И на каждом мероприятии организаторы стараются привнести свою изюминку. Например, в Липецке правительство региона не только пригласило детишек участников СВО на новогодние спектакли, но и обеспечило их семьи живыми зелеными красавицами.

А в Вологде настоящим Дедом Морозом для детишек мобилизованных земляков стала местная ведущая праздников. Она кинула клич среди коллег-аниматоров и в считаные дни собрала команду помощников.

- Только такое мероприятие дает им возможность чувствовать, что общество заботится о них. Знать, что мы гордимся нашими защитниками, что мы вместе! Что мы рядом, поможем, поддержим. Если мы можем что-то сделать для этих семей, мы будем помогать, несмотря на все трудности, - говорит Елена.