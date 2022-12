Евгений Козак: «IT-технологии дороже нефти»

Евгений Козак

Мировая цифровизация и автоматизация приводят к всеобщей нехватке высоквалифицированных IT специалистов. Потребность в них настолько высока, что система образования не успевает реагировать на острый дефицит разработчиков в сфере информационных технологий. Эксперты отмечают, что в стране уже сейчас не хватает более миллиона IT специалистов и эта цифра будет только расти. Однако чтобы получить хороший контракт, необходимо быть не джуном, а фронтенд-разработчиком, причем лучшим, уверен Евгений Козак - специалист международного уровня, Senior Frontend Developer компании Shell, сотрудничавший с Kaiser, GAN и Samsung. Он рассказал нам, какими качествами должен обладать IT специалист, чтобы, как и он, получать контракты от компаний уровня Shell или Samsung.

- Евгений, вы когда-то сами совершили релокацию из республики Молдовы в США. Как вам, в то время никому не известному разработчику, удалось попасть в пул IT специалистов номер один в мире?

- Я себя так запрограммировал. То есть поставил цель работать в США или Европе. В Техническом университете Молдовы, откуда я родом, мне удалось получить очень крепкое и хорошее образование. Но работать там я не хотел, потому что в 2006 году рынок IT еще не был сформирован. К тому же я понимал, что строить карьеру лучше за границей. Там больше возможностей. Поэтому я решил рискнуть и продолжить обучение в американском вузе. Таким образом, можно было сразу получить диплом Computer Science, и параллельно практический опыт.

Однако было одно большое препятствие. Довольно серьезный багаж знаний у меня был, но вот знание английского языка было на уровне Intermediate. Но чтобы сдать экзамен необходимо владеть Advanced. Но я привык много учиться. Очень быстро всего за 2-3 месяца устранил этот пробел. Суммировав все мои баллы, меня приняли в американский университет. Так началась моя жизнь в Штатах. Я много учился и работал. Это было необходимо. Чтобы после окончания университета получить работу и ВИЗу нужно было стать лучшим. Из 10 студентов-практикантов только один получал приглашение. Именно благодаря своему трудолюбию, у меня появились первые контракты. Предложений уже на старте было много. Бывало в месяц у меня 5-6 офферов и 3-4 интервью.

- Сейчас вы старший разработчик международной нефтяной компании Shell. Как вы смогли получить такой крупный контракт, какие требования предъявляют к кандидатам в этой структуре?

- Предложение от крупной нефтяной компанию Shell я получил уже в Великобританию. Туда действительно берут только высококлассных специалистов, лучших из лучших в мире. У них особые требования к кандидатам. Ведь выполнять нужно очень специфические задачи, связанные с оцифровкой процесса нефтедобычи, переработки, хранения энергоресурсов. Причем, важно сделать этот процесс настолько технологичным, чтобы соблюсти требования экологической безопасности. Роль программных разработчиков в этом процессе огромна.

Собеседования проходят в несколько этапов. Компании требуются не только самые талантливые специалисты с высоким уровнем профессионализма, но и мыслители-новаторы, которые разбираются в смежных технических отраслях. Одно из требований - творческий потенциал, умение выйти за рамки предложенного, находить возможности и создавать инновации. Важно также, чтобы кандидат обладал высокими коммуникативными навыками. Ведь Shell это просто огромная команда, которая вместе идет к достижению высоких результатов не только в сфере IT. Если ты попадаешь в эту компанию, можешь достичь невероятных карьерных высот и получить уникальный профессиональный опыт.

Конечно, многие волнуются при прохождении собеседований. Но мне было не сложно проходить интервью. В тот момент я был очень известным IT разработчиком с большим опытом работы. На интервью я показал, насколько широки мои знания, я четко отвечал на все специфические вопросы. Это и были главные требовании при прохождении собеседвания в Shell. Им нужны только опытные профессионалы.

- Наверняка вам не сразу удалось получить такое предложение. Какой путь вам пришлось пройти к этой цели, и какие навыки приобрели , чтобы работать в компаниях такого уровня, как Samsung и Shell?

- GAN, Samsung, Shell, Kaiser Permanente, Citi Bank. Это компании с большими именами. И они не берут всех подряд, потому что очень дорожат своей репутацией. Отбор кандидатов серьезный. Поэтому обычно назначают 3-4 интервью, чтобы оценить опыт и профессионализм кандидата. К нему нужно очень ответственно подготовиться, потому что задают такие задачки, что можно легко провалить собеседование. Выбирают только топовых программистов. Обычно в этих компаниях работают разработчики из 10-ка лучших в этой профессии. Конечно, когда меня приняли, мне было очень приятно.

Когда я проходил первые интервью, волновался. Но сейчас я чувствую себя более уверенно, потому что у меня большой опыт. Важно на собеседовании говорить больше, чем спрашивают. Быть уверенным. У меня это получилось. Мне даже интересно проходить сложные интервью. Конечно, я не сразу получил крупный международный контракт. Прежде всего я заработал репутацию очень профессионального и грамотного разработчика. Я очень много работал, по 16 часов в день. Было еще очень много разных проектов, поскольку я всегда одновременно работаю в нескольких компаниях. Мне это нужно, чтобы как можно быстрее получать максимально разный опыт. Это позволяет мне быть универсальным.

Более того, я считаю, что разработчик не должен заниматься только одним проектом. Он тогда просто стоит на месте, думая, что все уже знает. А это далеко не так. В IT сфере все меняется молниеносно. Может оказаться, что все давно работают с помощью разных новшеств, а вы на старом коде. То есть, если специалист 7 лет работает на одном месте, он может быть хорошим человеком, но очень посредственным программистом.

Необходимо нарабатывать опыт. Если есть время, нужно потратить его на совершенствование своего профессионализма. Обязательно нужно брать несколько проектов, чтобы развиваться и успевать за новыми трендами. Ну и больше проектов - больше денег. Так что если на одном месте работы разработчику скучно, это хороший знак.

Кроме того, я очень быстро все делаю. Мне удается за 8 часов выполнять то, на что другим требуется 20. Есть у меня такая способность быстро вникать и переключаться с одного проекта на другой. За 8-ми часовой рабочий день можно успеть поработать в трех компаниях. К примеру, если мне дали задание на 2 недели, я делаю их за 2-3 дня. Все остальное время я не могу позволить себе скучать. Время - это бесценный ресурс, его нужно очень грамотно распределить. Поэтому я еще пишу научные статьи, рецензии. Спринтерская скорость не означает, что я хуже что-то делаю, я выдаю качественный результат. Все мои работодатели очень довольны.

- Более того, вам удалось достичь такого профессионального уровня, что компании конкурируют за возможность пригласить вас на работу. Вам поступает так много предложений, что некоторым приходится отказывать. По каким критериям вы выбираете интересные для вас проекты?

- Да, выбирать приходится. И здесь я ориентируюсь на свои интересы. Я уже могу себе это позволить. Часто бывает так, что предлагают проект, ты проходишь интервью и понимаешь, что это уже устаревшие технологии. Ты не сможешь развиваться, если займешься этим. Конечно, от таких офферов я сразу отказываюсь. Но вот если стоит какая-то нетривиальная задача, которая продвинет меня в профессиональном плане, я берусь за это.

Например, сейчас я работаю с довольно крупной компанией, для которой разрабатываю код безопасности. Не секрет, что хакерские атаки или сайты-подделки, которые направляют пользователей по вирусным ссылкам, сейчас могут погубить любую корпорацию. Поэтому тема безопасности сейчас на острие IT науки. Мне интересно создать систему, способную на 100% и даже больше обеспечить сохранность данных. Это очень любопытный эксперимент.

Есть у меня в работе еще один очень амбициозный проект, связанный с облачными сервисами. Поскольку там очень большой объем данных, много разных задач, то прежний код устарел. Он тяжело справляется. Его нужно обновить, чтобы ускорить интерфейс. Сервисы должны “летать”. Очень многие мои коллеги пытались это сделать, но безуспешно. Как раз сейчас я занимаюсь решением этой задачи. Работы очень много. Но для компании-заказчика это очень важно и серьезно, поэтому они готовы вкладывать в это ресурсы.

- Какие нетривиальные задачи вы уже решили? Расскажите о ваших самых громких кейсах, которыми вы особенно гордитесь.

- Когда жил в Америке, я выбирал интересные для меня проекты. Например, я работал в компании Samsung. Полтора года разрабатывал приложение Samsung Pay - это платежный сервис, аналог Apple Pay. Это было очень интересно: создать продукт, которым будут пользоваться миллионы людей. Также я работал в компании Kaiser Permanente.

Потом было предложение от компании номер один по производству компьютерных игр GAN. Во время пандемии они обратились ко мне с таким запросом: им нужно было справиться с большим потоком геймеров на их онлайн-площадках, так как во время карантина еще больше игроков пришли на их сайты. Мне стало интересно попробовать себя в это сфере. Я создал несколько мощных программных платформ, на базе которых появилось еще 100 интерфейсов для онлайн-казино. Кроме меня никто больше не мог справиться с этой задачей, мне говорили об этом в самой компании GAN.

Еще один проект я делал для очень крупной страховой компании. Они дают гарантию на абсолютно все, от бытовой техники до боингов. Страховые суммы достигают 1000000 $. Я делал для них часть веб приложения. Это очень круто работать над такими проектами. Во-первых, это тешит мое самолюбие. Во-вторых, мне приятно создавать то, чем пользуются миллионы людей, потому что это делает их жизнь легче, удобнее и приятнее.

- Как старший разработчик такие проекты вы реализуете в команде. Учитывая нехватку квалифицированных IT специалистов, по каким критериям вы ищете помощников?

- Да, есть такая проблема. Дефицит хороших разработчиков наблюдается во всем мире. Но мой большой опыт прохождения собеседований, мне тоже помогает в поиске помощников. Я провел более 100 интервью для 3-х компаний. Надо понимать, что сейчас ситуация изменилась с начала 2000-х, когда разработчика было с днем с огнем не отыскать. Теперь это модная профессия, все знают, что она востребованная. Программистов много, так как эта работа очень высоко оплачивается. Но хороших специалистов мало. Большее количество дилетантов. Из 100 резюме для интервью я отбираю максимум 10.

В чем я вижу главную проблему: у кандидатов много запросов, но очень мало опыта. А это ключевое требование. Я начинаю задавать разные задачи. Но очень маленький процент может с ними справиться. Может быть из 50 человек, с которыми я провожу собеседование, 2 программиста мне подойдут. Поэтому крупные международные компании уже ищут профессиональных и опытных разработчиков не только в своей стране, но и по всему миру: Нигерии, России, Японии, Польши. Это открывает большие возможности для тех IT специалистов, которые реально крутые.

Очень многие кандидаты “сыпятся” на технических этапах отбора. Это опять говорит о небольшом опыте. Почему я всегда настаиваю на самообразовании, на многозадачности. Потому что это как раз позволяет программисту решать разные задачи. Это делает его профессионалом. Я сам так себя “сделал”, работая с разными компаниями одновременно. Поэтому процесс отбора очень ответственное дело. Осечек быть не должно. Ведь если возьмешь непрофессионала, он столько ошибок наделает, что это будет дорого стоить.

- IT разработчик хорошо оплачиваемая профессия. Однако доходы таких специалистов сильно разнятся не только в России, но и во всем мире. От чего это зависит?

- Это зависит только того, насколько компетентен разработчик. Если он может выполнять нетривиальные задачи, лучше других справляться со сложными задачи. Ничего экстраординарного. Никто не рождается гениальным программистами. Ими становятся. Но для этого нужно очень много и постоянно учиться. Я прошел этот путь с нуля, начал можно сказать со школьной скамьи. Мне никто не помогал. Я просто поставил цель и шел к ней. Старался нарабатывать опыт.

Сейчас я живу в Лондоне. Говорят, это очень дорого. Для меня нормально, мне комфортно. Мой доход неприлично высок даже по американским и европейским меркам. К примеру, в среднем разработчик в Лондоне получает 70 000 фунтов в год. Мой доход значительно больше. Я не хвастаю, а считаю, что это достойное вознаграждение моего труда, моих усилий, которые в вкладываю в свой профессионализм. У меня очень большой опыт. Я очень много работаю на несколько компаний сразу. И это нормально в цивилизованном мире получать за это финансовое вознаграждение. Это стимул и мотивация к дальнейшему развитию не только меня, как специалиста, но и всей IT индустрии. В конечном итоге, это сказывается на качестве жизни простых людей.

- Сейчас все больше говорят о глобальной перестройке мира. Многие сферы затронул кризис. Как это отразилось на сфере IT и как вы оцениваете будущее отрасли?

- Сейчас непростое время для IT в том числе. Мировой кризис привел к тому, что многие программисты потеряли работу. Крупные корпорации увольняют сотрудников. Подобное происходит впервые за 20 лет. Однако, думаю, очень скоро наступит рецессия. Сферу информационных технологий ждет большое будущее. Искусственный интеллект все больше проникает во все сферы жизни. Глобальная цифровизация и автоматизация приведут к тому, что разработчики будут еще более востребованы. Конкуренцию никто не отменял. В битве за лидерство на рынке все больше компаний будут прибегать к услугам IT специалистов, ведь приложения могут помочь выиграть битву за клиента. Ну например, вложил в разработку 5 000 000 долларов, оно помогло тебе просчитать прибыль наперед. В итоге получил миллиарды.

В талантливых программистов выгодно вкладываться. Но востребованы будут по-прежнему только высококлассные специалисты. Поэтому начинающим разработчикам я рекомендую определиться с направлением работы, затем найти наставника, это обеспечит более легкий вход в профессию. Но главное, нужно постоянно прокачивать свои скиллами, много учиться и много работать. Причем, как и я, брать сразу несколько проектов. Это позволит быстрее наработать опыт, развить эрудицию и стать самым лучшим. И тогда успех обеспечен.