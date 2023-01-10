Табор уходит в небо: московские инфоцыгане шантажируют мировые бренды и уводят проекты?

В январе суд должен рассмотреть апелляцию компании «Стокманн» по иску представителей фирмы «Атлас». Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Новый судебный год в столице стартует c очередного витка резонансного дела. В январе суд должен рассмотреть апелляцию компании «Стокманн» по иску представителей фирмы «Атлас» — они требуют с бренда почти 1,7 млрд рублей за проданное (и оплаченное) 5 лет назад имущество. Пикантности, казалось бы, весьма заурядному процессу придаёт тот факт, что в качестве истца выступает компания, принадлежащая Киценко — широко известному в узких кругах семейству. И Эдуард, и его жена Полина нередко мелькают в обеих хрониках — светской и судебной.

ЗА ВРЕМЯ ПУТИ СУММА МОГЛА ПОДРАСТИ

Суть самых «свежих» претензий владельца «Атласа» Эдуарда Киценко сводится к тому, что в 2017 году «Стокманн» выкупил у него имущество находящейся на грани банкротства компании «Подиум Маркет» и теперь должен «немного» доплатить: пять лет назад ритейлер заплатил Киценко 105 млн рублей, но сегодня эта сумма выросла почти в 17 раз. Это произошло после череды банкротств и некой экспертизы: ее авторы насчитали, что с 2017 по 2022 год канувший в Лету «Подиум» должен был озолотиться. И, очевидно, не смог это сделать, так как его продали «Стокманну».

Оставим в стороне юридические аспекты этого необычного дела и сосредоточимся на самом активе, который, по мнению господ (именно во множественном числе) Киценко и их юристов должен был выстрелить заметнее, чем топовые IT-гиганты страны. По крайней мере, «эксперты» истца в своих досудебных изысканиях по отдельным показателям поставили «Подиум» выше, на секундочку, «Яндекса».

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

Путь флагмана московской моды — компании «Подиум» — был долгим, тернистым и весьма заметным благодаря целой череде селебрити-скандалов, часть из которых не утихают и по сей день. Унылые будни продавцов модной одежды окрасились в яркие цвета на стыке веков, когда лицом бренда стала Полина Киценко — молодая супруга Эдуарда. Дама взяла с места в карьер и, по признанию бывших коллег, сразу же замкнула на себе большую часть процессов внутри компании. В том числе — привлечение новых поставщиков и пиар. С обоими направлениями Полине помогали многочисленные подруги из гламурной столичной тусовки. За ними в сторону «Подиума» тут же потянулись молодые дизайнеры.

Их встречали в «Подиуме» с распростёртыми объятьями, обхаживали и, естественно подписывали под реализацию продукции через торговые точки сети. Всё шло без сучка и задоринки: Полина Киценко проводила презентации и фотографировалась с самыми известными женщинами России. В её магазины слетались наряды и аксессуары от рукодельниц со всей страны. И вроде бы всем было хорошо: и светские львицы сыты, и овцы (простите, молодые дизайнеры) целы.

Но бизнес-процессы, выстроенные акционерами «Подиума», к которым Полина Киценко себя упорно не причисляет, почему-то всё глубже загоняли успешный с виду бизнес в долги. Сначала из проекта вышел сооснователь Игорь Краюшкин. Он продал Эдуарду Киценко свою долю и впоследствии рассказал о серых схемах вывода денег из компании «Подиум» и долгах банкам на миллионы долларов.

«Уже в сентябре мой партнер Эдуард Киценко в один день переоформил на совершенно другие юридические лица все кассы группы компаний «Подиум». То есть денежный поток, который шел в Росбанк и должен был обеспечивать погашение кредита, резко прекратился, - цитировал интервью Игоря Краюшкина «Бизнес Online». - А в мае 2012 года «Подиум» внезапно подает на банкротство. Я так подозреваю, что «Подиум» выводил активы из компании, чтобы подготовить к банкротству, и выводились они на новую компанию, которая называется «Подиум-маркет». Это новая компания в Москве, которая принадлежит Киценко».

Да, «Подиум» прекратил своё существование, но из его пепла подобно Фениксу возродилось новое детище четы Киценко — «Подиум Маркет». И вот уже это юридическое лицо, представленное вполне физическим лицом Полины Киценко, вошло в историю московской моды надолго.

КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ…

Когда прошло время гламурных презентаций, запусков новых бутиков, красочных пиар-кампаний и светских раутов, выяснилось, что приставка «Маркет» придала бренду вовсе не лоска. В Москве появился новый рынок. Или даже базар. Где под красивой вывеской действовали все неписанные правила барахолки. Например, «не обманешь — не проживёшь». Правда, слово «подиум» обязывает к солидности, поэтому обманывали на «маркете» не покупателей, а самих продавцов.

Начиная с 2012 года, то есть практически с самого начала возрождения «Подиума», его акционерам начали прилетать судебные иски. Вместо денег за свою продукцию поставщики стали получать обещания. В итоге счёт заявлений перевалил за 70 исков. А общая сумма претензий кредиторов превысила 1 млрд рублей. Но до поры до времени этот факт не волновал ни акционеров «Подиума», ни его «креативного директора и руководителя отдела пиара» — Полину Киценко.

Впрочем, знакомство с представительницами высшего света сыграло с «лицом бренда» злую шутку. Естественно, в числе «обманутых дольщиков» (читай — поставщиков) не могли не оказаться и друзья-подруги Киценко вместе со своими подопечными. Так и произошло. Сначала от сотрудничества с королевой «Маркета» пострадала марка Odri — ритейлер задолжал ей несколько миллионов рублей. И всё бы ничего, но амбассадором бренда была Яна Рудковская. Такие пируэты от знакомой, по понятным причинам, не понравились, и она вынесла скандал на публику.

Новая волна негодования обрушилась на Полину Киценко от другой Яны — Расковаловой. По словам дизайнера и создателя брендов Yana Dress и Yana Jewellery, «Подиум» задолжал ей уже 30 млн рублей. Обе Яны в интервью и социальных сетях недоумевают, как их подруга могла не то, что не вернуть деньги, но и не извиниться. Позднее дуэт негодующих превратился в трио — к нему присоединилась ещё одна светская львица Ксения Собчак. Скандал вышел на новый уровень.

ПОЛНЫЙ «АТЛАС»

Игнорировать масштабные «дружеские» атаки креативный директор «Подиума» уже не смогла. И на голубом глазу заявила подругам, что, дескать, да, были какие-то долги. Но с этими вопросами не к ней, она же просто «наёмный сотрудник». А финансами рулили (не очень успешно, мягко говоря), акционеры. Правда, в одном из интервью Собчак припомнила экс-подруге ее слова о том, что акции «Подиума» — это совместно нажитое имущество с мужем Эдуардом, а значит, половина принадлежит жене. Но впоследствии от этих слов Полина открестилась.

В итоге под аккомпанемент публичных скандалов компания «Подиум Маркет» сделала то, к чему стремилась более пяти лет — умерла. Но перед тем, как отойти в мир иной, замахнулась на реинкарнацию. Помочь с этим компании вызвались акционеры «Стокманна». Они выкупили у тонущего корабля четы Киценко часть оборудования и товарных остатков, одно торговое помещение и годичную лицензию на несколько товарных знаков. Всё это хозяева «Подиума» радостно отдали за 105 млн рублей. Но уже через пять лет «переобулись»: они переоценили все «слитые» активы, назвали их «продажей бизнеса» и потребовали по суду заоблачную сумму — 1,7 млрд рублей. Покупатель должен был отдать эти деньги новому детищу Эдуарда и Полины — инвестиционно-производственной компании «Атлас».

Из официального названия этой организации следует, что она что-то производит и имеет какое-то отношение к инвестициям. Первое оставим на совести владельцев. А со вторым сложнее. Складывается впечатление, что каждая новая компании семьи своего рода очередная ступень семейного предприятия, в последствии сгорающая под гнетом долгов. Похоже, что принцип пирамиды действует с середины 90-х и по сей день. Его очередное воплощение — как раз история со «Стокманном», с которого хотят содрать почти в 17 раз больше суммы, о которой шла речь пять лет назад. Видимо, Эдуарду очень нужны деньги на новый проект Полины.

Каким он будет, пока неизвестно. Как и то, захочет ли кто-то иметь дело со звёздной парочкой. Знакомые и потерпевшие называют супругов своего рода инфоцыганами. Например, один из последних проектов Полины Киценко — благотворительный марафон «Бегущие сердца» — вызвал в соцсетях бурю негодования. Бизнесвумен обвинили и в том, что формат был украден, и в том, что она втёрлась в доверие к лицу проекта Наталье Водяновой.

«28 мая в Москве состоится марафон «Бегущие сердца». И нет слов, чтобы описать организатора, которая в обход фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой и пользуясь его безупречной репутацией делает в этом году забег, используя брендинг, который, конечно же, Полина Киценко зарегистрировала на себя молниеносно еще в самом начале их совместного пути, во всех вариациях, мы проверяли, - сообщила у себя в телеграмм-канале Ксения Собчак. - Полина не первый раз ведёт себя непорядочно. И каким образом был согласован забег и у кого опять что было безвозвратно одолжено в этом году. Интересно, какие крохи получит фонд, ведь единственный, кто в плюсе от любых мероприятий - это всегда только сама Полина».

А как обстоит дело с «Подиум Маркет»? В августе Полина заявила: «…Финал у этой истории будет, я в этом уверена, и он будет справедливым. …Долги должны быть погашены в полном объеме и всеми акционерами!».

Надеемся, так оно и будет