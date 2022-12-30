«Расследователи» Ходорковского* запугивают российских журналистов

Одним из ударников по созданию компромата стал «расследовательский центр «Досье» (заблокирован в РФ), финансируемый Ходорковским* (признан иноагентом) Фото: REUTERS

Действующие на Западе всякого рода журналистские расследовательские центры - одно из главных орудий информационной войны. «Достоверные» досье на противников и врагов, явно созданные при помощи соответствующих органов, массово тиражируют либеральные СМИ. Одним из ударников по созданию компромата стал «расследовательский центр «Досье» (заблокирован в РФ), финансируемый Ходорковским* (признан иноагентом). Как он работает, можно понять из случившегося с моим знакомым.

Журналист и политолог Сергей Рекеда, директор информационно-аналитического портала RuBaltic.ru, недавно получил такое письмо из Эстонии:

«Здравствуйте, господин Рекеда!

Я репортер эстонского издательства Delfi, и мы вместе с коллегами из центра «Досье» готовим статью про Сергея Середенко. В ходе наших изысканий мы натолкнулись на ваше имя. Похоже, прокуратура Эстонии проводит в отношении вас уголовное расследование, в котором вы подозреваетесь в совершении преступлений по статьям 233 и 234 Уголовного кодекса Эстонии: а) участие иностранца в насильственных действиях, направленных против независимости и суверенитета или территориальной целостности Эстонской Республики; б) деятельность сотрудника иностранной разведки или службы безопасности либо лица, действующего в их интересах или по их заданию, направленная против безопасности Эстонской Республики.

Наши вопросы:

1. Можете ли вы прояснить, в каких отношениях вы находитесь с Сергеем Середенко?

2. Согласно материалам следствия, вы давали Середенко задания, которые включали в себя следующие пункты: заказ аналитических статей, колонок и прочих публикуемых материалов, которые наносили ущерб Эстонскому государству; организацию и оплату участия Середенко в различных мероприятиях ОБСЕ в Варшаве; поручение ему собирать информацию об определенных эстонских политических партиях и политиках.

Предполагается, что это не была обычная журналистская работа. Она координировалась российской внешней разведкой и управлением президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Можете ли вы это прокомментировать?

3. Как именно вы связаны с российскими спецслужбами, такими, как ГРУ, СВР и ФСБ?

Я буду признателен, если вы сможете прислать нам комментарии до 18.00 завтрашнего дня (среда, 7 декабря) по таллинскому времени.

С нетерпением жду вашего ответа,

Хольгер Роонемаа,

Отдел расследований

Delfi Estonia»

Такую наглость и нахрапистость, как у этого эстонского «расследователя», редко встретишь.

Но сначала надо пояснить, кто такой Сергей Середенко, статью о котором готовили в «Досье». В Эстонии его называли «русским омбудсменом» за активную правозащитную деятельность и критику властей за репрессии против инакомыслящих. В апреле прошлого года его арестовали - «за подозрения в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики». Работал до ареста Середенко дворником. Такого статусного «шпиона» еще поискать!

Несколько раз он выступал на дискуссионных площадках ОБСЕ, как и многие другие представители правозащитных НКО из европейских стран. Но арестовали его одного и в одной из «самых-самых» стран Евросоюза. Кстати, никаких материалов, о которых упоминается в письме, Рекеда у Середенко не заказывал.

А теперь несколько наивных вопросов господину Роонемаа (его звание в местной политической полиции просто не знаю):

1. Журналисты-расследователи всегда визируют материалы следственных органов в отношении «неблагонадежных»? Иначе как они в деталях знакомятся с материалами политического дела самого Середенко да еще и «уголовного расследования», ведущегося против гражданина другой страны?

2. Кем «предполагается, что это не была обычная журналистская работа»? Прокурорами, следователями, контрразведчиками? Или их функции выполняют «журналисты-расследователи»?

3. Ну и в духе заданного самим же эстонцем жанра: господин Роонемаа, как именно вы связаны с западными спецслужбами, такими как ЦРУ, ФБР, БНД или всего лишь с эстонской полицией безопасности? Да, и ваше звание, пожалуйста, указать не забудьте…

Совершенно очевидно, что одна из целей письма - запугать адресата, оказать на него давление. И его ответы никакому «отделу расследований» не нужны, иначе не стали бы задавать для них такой спринтерский темп. Задумка как раз другая: мы его спросили, он не ответил, значит, все, что мы утверждаем, - правда…

И - вишенка на торте. Пришло письмо на почту, которая не указана на визитках адресата и предназначалась лишь для близких друзей. Так что почаще проверяйте свои карманы. А при чтении опусов «Досье» - следите за их руками.

*признан иноагентом