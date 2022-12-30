Невозможное – возможно. Как я за 15 минут подготовилась к Новому году в Екатеринбурге

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Подготовка к новогодним праздникам только на первый взгляд ассоциируется с приятными хлопотами. На самом деле, если заранее не продумать праздничное меню и не купить продукты в нужном количестве, последние дни декабря могут превратиться в кошмар. В супермаркетах в Екатеринбурге – такие очереди, что кажется, будто полгорода неожиданно вспомнило, что послезавтра Новый год. Причем очереди не только на кассе, а еще и пробки в городе. Пока доедешь, купишь все необходимое, вернешься домой, полдня в лучшем случае пройдет. А ведь кроме продуктов, еще нужно подарки близким выбрать, елку купить и нарядить, уборку дома сделать, еще и стол накрывать. Я-то думала, что это только я заработалась и оставила все на последний момент. Но нас таких оказалось много, судя по ажиотажу на рынках, торговых центрах и загруженности дорог.

С учетом того, что 30 декабря у меня еще рабочий день, а 31 декабря физически уже сложно успеть все запланированное сделать, начала думать, как выпутываться из ситуации. Как вариант, если заказать продукты на дом, тогда на готовку времени будет достаточно, так как не придется стоять в пробках и в очередях на кассе. Пока курьер приедет, я уже поубираю дома.

Решено, никуда не еду, заказываю онлайн. Но и здесь неприятный сюрприз. Забыла, что из-за праздников заказов в супермаркетах стало больше и курьера с моими покупками придется ждать намного дольше, чем обычно. А каждая минута сейчас на счету. Проанализировав ситуацию с доставкой в привычных магазинах, в которых я обычно все беру, поняла, что ждать долго. Быстрее сейчас будет заказать продукты на «Маркете 15». Это быстрая доставка продуктов, которую Маркет развивает совместно с Яндекс Лавкой. Судя по описанию, доставка заказа займет от 15 минут. Неплохо, попробую. На «Маркете 15» ассортимент, конечно, не как в гипермаркете, но всего достаточно. А если нужно купить, например, косметику или большие упаковки корма или порошок, – то это можно сделать в том же приложении. Правда, в таком случае на каждый товар будет показываться своя дата доставки. За 15 минут доставляют только из Маркет 15, но несмотря на это, там широкий выбор фруктов, овощей, мясо, молочка, бакалея, снеки, сладости, напитки и многое другое.

Пока определялась с продуктами, подарками и сопутствующими товарами, увидела, что здесь еще и елку заказать можно. Вот это классно! Мне ее привезут вместе с остальными товарами. Никуда идти не придется, останется только ее нарядить. После этих мыслей настроение начало улучшаться. Больше не кажется, что у меня ни на что не хватит времени. Останется еду приготовить, но так сильно заморачиваться не хочется, пару салатов, закусок, основного блюда и десерта будет достаточно. Но на это все равно часов 5 – 6 уйдет. Расстраиваюсь, что быстро все сделать не получится.

Ладно, нужно посмотреть, что еще здесь можно заказать, чтобы не оказалось, что я что-то забыла. 31 декабря точно не захочу бегать по магазинам и что-то покупать…. Вижу, что на сайте есть раздел с готовыми блюдами, причем, судя по описанию, неплохими. Здесь и оливье можно выбрать, и селедку под шубой. Горячие блюда тоже есть, к примеру, праздничный плов с говядиной и курица «Танкацу» с японским рисом. Что же выбрать? А может, и то, и другое взять? В десертах приглянулся пряничный домик, смотрится обалденно. Пожалуй, возьму штуки четыре. Можно и на стол поставить, и в качестве презента пригодятся, в гости же тоже пойду. От многообразия выбора глаза разбегаются, и тут меня посещает сумасшедшая – нет, скорее, гениальная идея. А зачем мне готовить, если все можно заказать. Стол получится довольно праздничным и разнообразным. Раз еду, елку, мандаринки с конфетами и подарки мне привезут, то останется сделать уборку дома и нарядить елку. Все, к празднику готова, еще и время на просмотры новогодних фильмов останется, надо же прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. А если чего-то не хватит, то можно дозаказать. Как я поняла, ограничений по минимальному заказу у сервиса нет. Кстати, 31 декабря доставку можно сделать вплоть до 22.00, то есть готовые блюда привезут прямо к столу. Удобно, ведь многие магазины и сервисы в преддверии праздника закрываются намного раньше. Если чего-то не хватит, то 1 января заказы «Маркет 15» начнет принимать с 11.00.

Делаю заказ, оплачиваю и жду курьера. Если честно, немного нервничаю, вдруг не приедет быстро, все-таки пробки и предпраздничная суматоха повсюду. Через 15 минут слышу звонок в дверь. Радости при виде курьера было столько, как будто Деда Мороза встретила.

Итак, какой вывод могу сделать. Если вы точно так же оставили подготовку к празднику на последние дни, заказать все необходимое на дом – идеальный вариант. Времени сэкономила уйму, да и нервов тоже.