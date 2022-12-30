Сотрудник СК России погиб в гостинице Донецка после совещания

Обстрел произошел ночью. Рыбакова он застал в гостинице

Более 300 дней следователям СК России удавалось избежать потерь. Они часто первыми прибывали на места обстрелов. Рисковали попасть под повторный, но им везло. Везло до 30 декабря, когда украинский снаряд оборвал жизнь заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковника юстиции Евгений Александрович Рыбакова.

«Погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке", — говорится в официальном заявлении.

Обстрел произошел ночью. Рыбакова он застал в гостинице, где он отдыхал после совещания в Мариуполе, который находится в 114 километрах от Донецка. На совещании Евгений Александрович в числе других офицеров докладывал результаты расследования военных преступлений киевских властей против мирных жителей и российских солдат главе СК России Александру Бастрыкину.

Именно на этом совещании стало известно, что следователи СК России обнаружили на позициях украинских военнослужащих в Мариуполе тела более 3000 мирных жителей, в которых они стреляли когда пристреливали оружие или пользовались ими в качестве «живого щита». Подобных дел и свидетельских показаний оказалось так много, что следователям пришлось наносить их на электронную карту, что теперь помогает сопоставить свидетельские показания и восстановить события по минутам.

Бастрыкин поручил следователям сформировать локальную базу ДНК-данных по жителям Мариуполя, чтобы по полученным у родственникам образцам ДНК провести опознание тел погибших, которые имеют пока только номера.

В ходе совещания также были озвучены новые сведения об участии в составе подразделений вооруженных формирований ВСУ иностранных наемников. Так, из показаний одного из пленных следует, что в подразделении 36-ой отдельной бригады морской пехоты находились подданные Великобритании. Военную службу в ВСУ они проходили с 2020 года, активно участвуя в подготовке к ведению боевых действий в городских условиях. Кроме того, инструкторами из Германии военнослужащие Украины обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства. В ходе совещания отмечено, что в настоящее время детально устанавливаются сведения, касающиеся финансирования деятельности наемников на территории Украины.

По итогам совещания Председатель Следственного комитета дал ряд указаний и обозначил сроки их исполнения. Также Бастрыкин вручил сотрудникам различных подразделений СК России ведомственные награды, отметив вклад каждого в общее дело по расследованию преступлений киевского режима.

После совещания офицеры разъехались по местам работы. По данным украинских телеграмм-каналов Рыбаков попал под обстрел в донецкой гостинице «Виктория». Националисты сетуют, что после ряда «подобных случаев командировочные из РФ предпочитают селится не в гостиницах, а на квартирах или в частном секторе».

Однако, провокаторы и тут не договаривают: гостиницы охраняются, а вот в частном секторе нападение на военнослужащего организовать намного проще и дешевле.

«В Донбассе служат настоящие профессионалы, лучшие офицеры Следственного комитета. Именно таким был Евгений Александрович. Неоднократно награждался ведомственными медалями и знаками отличия. Исполнял служебные обязанности в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы», — прокомментировали потерю в СК, и возбудили по факту гибели коллеги уголовное дело.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать поддержку его семье.