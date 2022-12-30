Все меняется к лучшему

До и после. В 24-й мелитопольской школе стало приятно учиться. Фото: Минстрой Запорожья

Причем нередко устранять приходится не только последствия обстрелов ВСУ, а в принципе приводить в порядок учреждения, десятилетиями стоявшие без ремонта. Давайте посмотрим, что уже удалось сделать.

ЗА ЗНАНИЯМИ С КОМФОРТОМ

Большую часть образовательных учреждений в Запорожской области привели в порядок перед к 1 сентября, чтобы дети учились в нормальных условиях. К новому учебному году в регионе отремонтировали более 150 школ, детских садов и колледжей, сообщают в Минстрое РФ. В школах в сжатые сроки привели в порядок входные группы, системы освещения, сделали косметический ремонт, обустроили дворы. По данным Минстроя, еще несколько школ заработают до конца года.

В Мелитополе отремонтировали старейшую школу: остеклили учебные корпуса, спортивный и актовый зал, полностью заменили кровлю, восстановили топографическую площадку, с которой открывается вид на город. Обновили мелитопольскую школу № 24 - убрали трещины в цоколе, покрасили поручни, пандусы, побелили потолки.

К учебному году в Запорожье привели в порядок больше 150 школ, детских садов и колледжей.

Заметно рабочие освежили внешний вид в школе села Фруктовое: покрасили стены, побелили потолки, заменили плафоны. В школе Бердянска пришлось потрудиться, так как требовалась большая работа в цоколе, с входной группой, также заменили полы и освещение.

Немало денег и сил ушло на восстановление зданий после обстрелов ВСУ. Школу в селе Куйбышево (Каменка) в Пологовском районе помогали ремонтировать шефы из Пензенской области. Строители поставили новые окна, заменили батареи, чтобы ребята не мерзли зимой. После открытия школы шефы даже навестили школьников, узнали об их успехах и вручили подарки.

Кстати, силами пензенцев отремонтировали еще две школы Пологовского района - в поселке городского типа Розовка и городе Токмак.

ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В ПАРКИ

Парк Горького - любимое место отдыха. Фото: Администрация Мелитополя.

Дом культуры в Приморском Посаде ждал ремонта два года. Из-за износа конструкции у здания рухнул козырек. Все эти годы работники ДК никак не могли сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Но в этом году ситуация изменился - администрация Мелитопольского района выделила все нужное для ремонта, и теперь ДК работает в полную силу.

Свой Дом культуры появился в селе Шевченко. А вот обустроили его сами жители. Сначала выбрали помещение - здание бывшей школы, где находится сельская библиотека. А с ремонтом помогли власти Мелитопольского района. Теперь здесь проходят яркие мероприятия для детей и взрослых.

Не меньше внимания уделяется и паркам отдыха. Большой ремонт ждет любимый мелитопольцами парк Горького. Здесь уже заменили тротуарную плитку и освещение, в планах - реконструкция аттракционов. За зданием бывшего кинотеатра «Элегия» разобрали ветхие строения, здесь будет зона отдыха. Восстановили парк в селе Ефремовка, который пришел в упадок за последние десятилетия: деревья вырубили, а территория заросла сорняками. Облагораживать парк помогали неравнодушные жители.

Кстати, до конца года в Запорожской области вернут прежние названия аллеям и паркам, а также восстановят исторические памятники, разрушенные с 2014-го по 2022 год. Такое распоряжение подписал губернатор региона Евгений Балицкий.