Дороги больше не проблема

По всей Запорожской области кипят дорожные работы. Фото: Телеграм-канал Евгения Балицкого

Дороги Запорожской области приводят в соответствие с российскими стандартами. Качественные автомагистрали с хорошим ровным покрытием, без ям - такие люди раньше видели только по телевизору в передачах про другие страны. У украинской власти не доходили руки до хорошего ремонта дорог. Даже такая важная транспортная артерия, как трасса между Мелитополем и Бердянском, была в плачевном состоянии.

- Вы не представляете, в каком она была состоянии! - рассказывает житель Бердянска Леонид Бросак. - Крупная трасса, а вся как решето. Едешь и молишься, чтобы подвеска не отвалилась.

Сейчас, впервые за долгие годы, проводится комплексный ремонт этой федеральной трассы. Помогают строители-шефы из других российских регионов. Как рассказали в региональном министерстве транспорта, новый асфальт положат на 109 километрах пути.

А для бесперебойного процесса - чтобы ничто не тормозило работу - в области открыли сразу три асфальтобетонных завода. Опять же силами приезжих специалистов.

Трассу Мелитополь - Бердянск в круглосуточном режиме ремонтируют около 300 рабочих. Задействовано 128 единиц техники.

И это только начало «дорожного возрождения». На 2023 год запланированы работы по восстановлению региональных и межмуниципальных дорог всей Запорожской области.

Тем временем в Акимовке работы тоже не стихают. Начали приводить в порядок участок дороги Акимовка - Владимировка, доставлявший раньше немало хлопот местным автомобилистам. В планах - отремонтировать все улицы в поселке.

- В этом году дорожные работы мы закончили совсем недавно, к 20 декабря. И весной, как только позволит погода, начнем реконструкцию практически всех улиц Акимовского района, - порадовал глава администрации Акимовки Максим Зубарев.

А пока здесь завершают укладку асфальта на въезде в центральный рынок. Вскоре дорога станет ровной и безопасной. Почти подошел к концу ремонт дороги на улице Пушкина.

Раньше жители Акимовки говорили про улицу Железнодорожную: «Ни проехать, ни пройти». Грунтовка напоминала трассу для гонок по бездорожью, а во время дождя превращалась в вязкое болото. Теперь дорогу подсыпали вырубкой старого асфальта. Но это временно: совсем скоро ее ждет капитальный ремонт.

Еще новый асфальт кладут на улице Молодых Патриотов. Глава Акимовки Максим Зубарев сообщил, что местным дорожникам помогают рабочие из Краснодарского края.

Всего в этом районе будет отремонтировано 30 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

В Запорожской области в целом к концу года привели в порядок 90 тысяч квадратных метров дорог.

- Вопреки расхожему заблуждению, дороги для России - больше не беда, - улыбается житель Акимовки Сергей. - Мы видим наглядное тому подтверждение.