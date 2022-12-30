«Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке»: Максим Аверин сделал предложение руки и сердца Марии Порошиной

Мария Порошина. Фото: соцсети.

Мария Порошина в 49 лет продолжает кружить головы мужчинам. Три года назад актриса родила пятого ребенка – сына Андрея. Имя отца мальчика Мария скрывает. Поклонники были уверены, что звезда родила малыша от своего партнера по сериалу «Всегда говори «всегда» Ярослава Бойко. Однако сама артистка этот слух публично опровергла. Впрочем, так ли честна была с поклонниками артистка, неизвестно. Недавно выяснилось, что Бойко подал на развод со своей женой после 30 лет брака. И вновь поклонники судачат, что без Порошиной дело не обошлось. Сами герои этой истории хранят молчание.

А вот Максим Аверин больше не скрывает своих чувств к красавице-блондинке. Актер публично признался Марии в любви и сделал ей предложение руки и сердца. Аверин и Порошина знакомы больше тридцати лет – они были однокурсниками в театральном училище имени Щукина. Оказывается, уже тогда Максим был в нее влюблен. Но признаться в своих чувствах смог только сейчас.

Порошина стала героиней программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. В студии проекта Аверин рассказал, как был очарован сокурсницей. А его мама в своих мечтах уже сосватала молодых людей.

«Нам было по 18 лет, мы были счастливые, молодые, прекрасные люди, которые верили и хотели связать свою судьбу с театром… Нельзя не влюбиться в эти большие карие глаза! Прекрасные и нежные карие глаза. Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину?» — спросил он Порошину.

Максим Аверин признался в своих чувствах к Марии Порошиной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Для Порошиной и признание в любви, и предложение руки и сердца стали полной неожиданностью. Актриса сразу не нашла, что сказать. Но потом, справившись с волнением, дала обещание подумать.

«Я подумаю лет 10, а потом отвечу», - пообещала Мария.

Актриса уже четыре года как в разводе. Своих детей Порошина родила от трех разных мужчин. Мария пять лет прожила со своим коллегой Гошей Куценко и в 1996 году родила ему дочь Полину. Но до загса пара так и не дошла. После расставания с Куценко Мария вышла замуж за актера Илью Древнова, в браке с которым на свет появились еще три ее дочки. Своего младшего ребенка - сына Андрея - актриса родила в 45 лет. Тогда они с мужем уже расстались.

Как призналась Порошина в одном из интервью, с отцом Андрея она не живет. Мария рассказала, что ей непросто воспитывать детей одной. И хотя у нее есть няни, которые ей помогают, она все равно чувствует, что не может дать детям все, что обычно они получают в полноценных семьях.

- Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не «почему», а «для чего», - рассказывала артистка.

По словам Порошиной, ей очень не хватает мужского плеча в доме.

- Детям необходимо мужское воспитание. Мама может многое, но не все. Дочери совсем иначе слушают, слушаются отца. Женщина есть женщина, мужчина — совсем другое. Это сила, защита. Мужской авторитет — не пустой звук. Особенно для детей переходного возраста, - сетовала актриса.

В браке с Ильей Древновым Порошина прожила вместе 17 лет, родив ему 17-летнюю Серафиму, 13-летнюю Аграфену и семилетнюю Глафиру. Когда в январе 2019 года у них появился брат Андрей, Порошина записала отцом ребенка Древнова. Однако актер через суд оспорил то, что мальчик родился от него. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Илья решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения, и не обязан платить на него алименты.