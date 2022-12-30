Люди, которыми мы гордимся

Конкурс на соискание премии «Знание» привлекает просветителей из самых разных уголков России. Но в 2022 году география расширилась - большое количество проектов пришло из новых регионов страны и для них. Среди участников премии этого года - люди самых разных профессий и возрастов. Но все они ведут активную общественную работу, направленную прежде всего на сохранение и популяризацию истории.

Побеждает правда о Донбассе

Лучшим просветительским фильмом года стал «Донбасс: возрождение». Эту серию фильмов снял телеканал «Рун ТВ». В нем рассказывается о том, что оставили после себя украинские нацисты, выбитые теперь уже с российских территорий, и о том, как жизнь региона возвращается в мирное русло. Героями ленты стали обычные жители Донбасса. На своем примере они показывают, что готовы в любое время встать на защиту своих родных, земли и дома.

Мы вместе, и это сила

Абсолютным победителем премии «Знание» стал Юрий Подоляка. Этот известный военный обозреватель, журналист и блогер сумел подобрать ключ к сердцам миллионов людей. Вот уже восемь лет он открыто рассказывает своей огромной аудитории о том, что творится в Донбассе. При этом в своем блоге Юрий не пытается переубедить кого-либо, его цель - донести до людей мысли, почему мы сегодня вынуждены вступить в эту борьбу, почему мы не можем от нее уклониться. Кроме того, Юрий - один из тех, кто постоянно призывает поддерживать участников СВО. Его рекордный сбор - почти 500 миллионов рублей.

КСТАТИ

Луганскую Народную Республику представляли два участника. Это доцент кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» Донбасского государственного технического университета, автор около 60 научных и учебно-методических работ Ольга Доценко и ученый секретарь Ученого совета, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, соавтор учебного пособия «История Луганской Народной Республики» Галина Королева.

Ольга Доценко.

- Ольга Доценко регулярно проводит лекции по профилю для молодежи. Является одним из лекторов Российского общества «Знание» в ЛНР.

За год в ее лекциях приняли участие 1500 человек, - рассказывают об участницах в обществе «Знание».

Галина Королева.

- Галина Королева занимается просвещением молодежи и старшего поколения на темы политической и общественной жизни ЛНР, РФ в целом и мировой политики, используя достоверную информацию и интересные факты. Выступает на государственном региональном телевидении и радио «Луганск 24» в качестве эксперта.

Доценко и Королева стали номинантами просветительской премии «Знание», и это уже высокое достижение для просветителей из Луганской Народной Республики.