Герой спецоперации «Z» сержант Базаржапов по-снайперски прикрыл отход товарищей

Сержант Жаслан БАЗАРЖАПОВ и Рядовой Константин ГОЛУБЕВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

УНИЧТОЖИЛ ВРАЖЕСКУЮ ЗАСАДУ

Рядовой Константин ГОЛУБЕВ

«В ходе совершения марша в районе одного из населенных пунктов, колонна российских войск, в составе которой двигался рядовой Константин Голубев, подверглась обстрелу из минометных орудий и стрелкового оружия со стороны диверсионно-разведывательной группы националистов. Российские военнослужащие приступили к отражению атаки. Несмотря на непрекращающийся обстрел со стороны противника, действуя в составе расчета боевой машины, рядовой Константин Голубев при выполнении приказа по огневому поражению сил противника уничтожил 3 единицы специальной техники врага, а также и 2 долговременных огневых точки противника. Благодаря сплоченным, слаженным и отработанным действиям расчета, в составе которого действовал Константин Голубев, позиции националистов были подавлены, что позволило продолжить движение колонне и своевременно прибыть в заданный район».

ПО-СНАЙПЕРСКИ ПРИКРЫЛ ОТХОД

Сержант Жаслан БАЗАРЖАПОВ

«Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, выполняла задачи по обнаружению позиций националистов в заданном районе. Продвигаясь по лесополосе, российские военнослужащие обнаружили вооруженную группу украинских боевиков. Завязался бой. Жалсан одним из первых открыл огонь по боевикам, оборудующим огневую точку, и уничтожил пулеметный расчет. Противник, имеющий численное превосходство, предпринял попытку окружения российских военнослужащих. Командир группы принял решение на отход в сторону движущихся к нашим подкреплениям. Сержанту Базаржапову была поставлена задача – прикрывать отход группы. Ведя прицельный огонь из стрелкового оружия, Базаржапов точным огнем и умелым передвижением на поле боя уничтожил пулеметный расчет на пикапе, а также ранил еще трех националистов, сковав тем самым действия боевиков и снизив скорость их наступления. Отходя в сторону своих, Жалсан продолжал уничтожать преследователей. Смелые и профессиональные действия Базаржапова позволили двум российским группам выстроить оборону и, дождавшись боевиков, уничтожить их. Благодаря смелости и самоотверженным действиям Жалсана Базаржапова была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в заданном районе».