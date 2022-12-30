Инновации учтут при развитии протезно-ортопедического центра

Сергей Кириенко в протезно-ортопедическом центре Донецка.

НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОСЯТ ДЕМОБИЛИЗОВАТЬ

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека с Президентом РФ Владимиром Путиным член Совета, журналист Марина Ахмедова рассказала главе страны о Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре. Затронула в беседе проблемы этого учреждения, связанные с мобилизацией специалистов, а также попросила рассмотреть вопрос демобилизации протезистов.

Марина Ахмедова.

- В Донецком ортопедическом центре было много хороших протезистов, но в марте мобилизовали практически всех - остался только один, и он работает сейчас и днем, и ночью. К нему выстроилась очередь, огромная очередь из гражданских и военных, - сказала президенту Марина Ахмедова.

Она отметила, что Украина регулярно посыпает населенные пункты Донбасса минами-лепестками, и мирные люди, в том числе и дети, к сожалению, наступают на них, в результате чего теряют конечности - им нужны протезы. Протезы нужны и военным.

- На передовой я постоянно встречала людей на протезах. Они готовы вернуться на передовую, если у них будут протезы, и они, конечно, считают, что именно они принесут победу, потому что у них есть опыт и у них есть дух. Сейчас у них уже зажили культи, но протезов нет, - продолжает Марина Ахмедова. - Недавно пришел в увольнение один из протезистов, он зашел в ортопедический центр в Донецке и сказал, что, когда боевые товарищи узнали, что он протезист, они на него накричали: что ты здесь делаешь, ты нам гораздо важнее в тылу. И это так, потому что нормального протезиста за один год не воспитаешь.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека также рассказала президенту, что перед встречей она посетила военные госпитали Бурденко и Вишневского, чтобы посмотреть, как у них проходит процесс реабилитации. По словам Ахмедовой, положение дел там близко к идеальному, но в Донецке ситуация иная.

- Например, в Донецке нет даже реабилитолога по ходьбе, потому что он тоже мобилизован, - говорит Владимиру Путину Марина Ахмедова. - Нужно вернуть протезистов - об этом просят и гражданские, и военные. И наверное, подумать о том, что сделать для того, чтобы у нас были свои комплектующие для создания протезов.

ОСОБЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В своем ответе Президент России отметил, что вопрос о демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей-протезистов, обязательно будет рассмотрен. Владимир Путин рассказал, что на встрече с матерями участников спецоперации женщины поднимали вопросы по оказанию помощи пострадавшим, раненым и получившим инвалидность ребятам.

- Здесь, безусловно, нужно наладить не только современным образом протезирование - у нас есть все для этого возможности, нужно только своевременно, сейчас это время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий и организаций и наладить эту работу, - считает Владимир Путин.

Президент РФ также сказал, что в самое ближайшее время в социальном блоке правительства нужно будет создать специальный центр, который будет этим заниматься.

- Все это вместе должно быть реализовано, и в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься, - отметил Владимир Путин.

Спустя неделю Марина Ахмедова сообщила, что в Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр приехал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, он осмотрел производство и поговорил с людьми.

- В результате его поездки будет поручение срочно разработать программу развития центра и создать целый кластер по производству протезов, где будут учтены новые технологии. Там будут производить в том числе и бионические протезы, - рассказала Ахмедова.

СПРАВКА «КП»

Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр основан в 1945 году. Это учреждение - единственное предприятие в республике, которое специализируется на производстве индивидуальных технических средств реабилитации. Здесь на бесплатной основе обеспечиваются инвалиды, дети-инвалиды и граждане других категорий необходимыми видами протезно-ортопедических изделий, ортопедической обувью, обувью на протезы, протезами молочной железы и прочими изделиями.

Продукция, производимая в центре, отвечает современным требованиям и учитывает индивидуальные особенности всех нуждающихся в обеспечении средствами реабилитации. Спектр изделий, в соответствии с медицинскими рекомендациями, рассчитан на все возрастные категории, разную степень двигательной активности, разный уровень ампутации.