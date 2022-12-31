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Политика31 декабря 2022 0:00

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 декабря 2022 года: Арестович открыл страшную правду, а Кавасьневский дал катастрофический прогноз

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 31 декабря 2022
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Арестович признает большие потери под Бахмутом

Арестович признает большие потери под Бахмутом

Пограничные воды одна сторона больше не охраняет

Тарас Мельничук, представитель украинского кабмина в Раде, заявил, что Киев прекратил действие соглашения с Москвой о совместном использовании и охране пограничных водных объектов. Оно действовало 30 лет, с октября 1992 года. Да, охранять берега Днепра режиму все сложнее. А уж что будет с берегами Дуная… Потому и черт с ним, с соглашением!

Настоящие казаки делают ноги из самостийной

12 тысяч истинных патриотов незалежной пытались смыться из своей сугубо европейской страны из-за военного положения и возможного призыва в армию. Такие данные привела Государственная погранслужба самостийной. Из числа беглецов как минимум 15 человек погибли на речном участке и в горах. Кое-кто даже пытался добраться вплавь до… Румынии (явно не читали «Золотого теленка»). Лучше бы сложили свои бедовые головы за родину где-то на Донбассе, ну или с белым флагом вышли…

Свои потери у Кременной ВСУ объясняют непогодой

Андрей Марочко, офицер Народной милиции ЛНР сообщил, что украинские офицеры объясняют плохой погодой своему командованию большие потери под Кременной и Сватово. По данным разведки, офицеры ВСУ жалуются, что из-за погодных условий не удается проводить разведку местности с помощью беспилотников. А из-за непогоды наступательные действия замедляются, и украинские солдаты становятся легкой мишенью. На днях высокие опасности для ВСУ признал даже шестой президент незалежной. По его словам, ситуация в Донбассе тяжелая и мучительная. Но такой же постепенно она становится и западнее Северского Донца.

В ЛНР задержали наводчицу украинской артиллерии

В ЛНР представители российских спецслужб задержали жительницу освобожденного Сватово. Даму подозревают в том, что она передавала украинским спецслужбам данные о передвижении военных и техники Вооруженных сил РФ. Есть информация, что ВСУ могли воспользоваться данными, переданными злоумышленницей, в том числе, и для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово. Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Херсонской области, который передавал информацию о местонахождении российских войск представителям СБУ. Ждуны так истово ждали «своих», что дождались каталажки.

Украинский конфликт приближает третью мировую, считает Квасьневский

Александр Квасьневский, экс-президент Польши, заявил, что планета - в состоянии «небезопасного хаоса». Бывший лидер Польши сообщил: «С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Одна эра кончилась и началось новая, неизведанная эпоха». По его словам, другими элементами разрушения мирового порядка стало избрание президентом Штатов Байдена и обострившиеся противоречия между КНР и Тайванем. Квасьневский предположил, что и «украинский» и «китайский» конфликты могут перерасти в глобальные. Показательно, что ранее президент США Джо Байден после встречи с Зеленским заявил, что запад, в том числе Соединенные Штаты, не стремятся к войне с Россией, а также к третьей мировой, поставляя вооружения Украине. А к чему они тогда стремятся – к бесконечному обогащению своего ВПК?

Спасет ли Киев тысяча британских металлодетекторов

Лондон передал Киеву более тысячи металлодетекторов VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб. В сообщении на сайте британского кабмина указывается, что противоминное оборудование поможет ВСУ «обезвредить минные поля» и «обезопасить дома гражданских лиц и инфраструктуру». В информации, в частности, говорится: «Это последняя поставка в рамках поддержки, которую Британия оказывает Украине в течение 2022-го, и которая продолжится в 2023-м». Также указывается, что Лондон предоставил незалежной значительный пакет систем ПВО, включая более тысячи ЗРК и 125 зенитных орудий. А королевские ВВС совершили более 240 рейсов в Польшу для доставки этих грузов далее на восток. В 2022-м британцы провели подготовку 11 тысяч военнослужащих ВСУ, а в 2023-м подготовят на 9 тысяч больше. Общая военная помощь составила 2,3 млрд фунтов стерлингов. И столько же хотят выдать Киеву в следующем году. Губит людей не пиво, губит людей халява.

Генерал Кларк отрицает общность интересов Киева и Вашингтона

Генерал Уэсли Кларк, экс-глава Объединенных сил НАТО в Европе, заявил, что интересы Вашингтона и Киева совпадают совсем не на 100 процентов. Расхождения будто бы вот в чем: Украина жаждет возврата территорий, а США – стабилизации ситуации и уменьшение рисков начала конфронтации между Россией и НАТО. Об этом Кларк говорил на организованной фондом «США – Украина» онлайн-конференции. По его словам, Штаты надеются сохранить как можно большую территорию за Украиной без начала третьей мировой. Кларк считает, что стратегия Белого дома похожа на «подпитку тупиковой ситуации», в успешное разрешение которой никто не верит, но продолжает гнуть прежнюю линию. По его мнению, Вашингтон «обескровливает Украину» - страна лишается инфраструктуры, теряет промышленный потенциал. А Россия, отметил Кларк, меняет ситуацию, наращивая оборону. Генерал делает оригинальный вывод: Вашингтон должен отправлять Киеву артустановки, РСЗО и БПЛА. Ай да, Кларк, ай да стратег…

ВСУ признали, что под Брестом упала их ракета

Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ признал, что упавшая на территории Белоруссии ракета ЗРК С-300 могла быть украинской, (а есть другие варианты – вроде греческой или турецкой?). По словам Игната, такое было возможно. И вспомнил про территории других соседних стран. Также Минобороны Украины заявило о готовности проведения «объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси». Но Киев готов пригласить к расследованию только экспертов из числа стран, не поддерживающих Россию. Да, весь мир хорошо помнит, как Зеленский пытался «продать» ракеты своих С-300, убившие в польском приграничье крестьян и угробившие трактор, за русское оружие возмездия. Варшава не дала Киеву пинка, а Минск?

Арестович признает большие потери под Бахмутом

Вооруженные силы Украины несут такие серьезные потери в районе Артемовска (в украинской версии - Бахмут) и Соледара, что это вынужден признать советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил с кислой миной: «Традиционно у нас Бахмут и Соледар. Мы несем серьезные потери...» Накануне этого заявления командир спецназа «Ахмат», Апты Алаудинов, сообщил, что украинские власти готовятся к сдаче Артемовска, где сейчас находится самая горячая точка на всей линии фронта. То есть, когда в Киеве выходят из наркотического тумана и смотрят на восток, они приходят в ужас, заявляют о конце света – и уходят обратно в туман. Ну, такое…

Российские РЭБ подавляют украинские системы

Asia Times констатирует, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) очень эффективны в борьбе с беспилотниками ВСУ. Обозреватель Габриэль Онрада полагает: «Россия, возможно, уже одерживает верх над электронной войной на Украине, выводя из строя ее беспилотники и ослепляя артиллерию». Он ссылается на информацию Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) из Британии. По их данным, российские средства РЭБ уже обезвредили подавляющее большинство беспилотников ВСУ. Уже к лету ВС РФ сбили до 90 процентов украинских беспилотников. Из-за чего Киев истерично запрашивал дроны у стран Запада. А украинская артиллерия вскоре может начать работать «вслепую» из-за невозможности корректировать огонь с воздуха. Судя по обстрелам Донецка, они уже давно ослепли от ненависти.

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