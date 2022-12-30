Меняем «Тополя» на «Ярсы»

Колонна военной техники медленно втягивается в повороты на узкой лесной трассе. Впереди - машина ДПС, в центре - напоминающая огромную фуру машина-загрузчик межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс». Ехать быстрее 20 км/ч запрещено нормативами: транспортировка этой ракеты и ее установка в шахту - работа неспешная и аккуратная.

В этот раз «Ярс» везут в Козельскую дивизию Ракетных войск в Калужской области. Это всего лишь один из этапов масштабного перевооружения РВСН. Там, где раньше стояли послужившие уже «Тополя-М», теперь обживаются «Ярсы». Эти МБР бывают и мобильные, на колесах. Они способны внезапно появиться там, где противник и не ждет. Однако под Козельском «Ярсы» будут стоять в шахтах, и ракетчикам предстоит ювелирная операция с целью поставить эту махину на штатное место.

ДОТЯНЕМСЯ ДО ВАС

«Ярс» расшифровывается как «Ядерная ракета сдерживания». При дальности полета около 12 тысяч километров ее отклонение от цели составляет всего 150 метров. Для ядерного взрыва это просто смешно. Немудрено, что западные военные и аналитики пришли в ужас от возможностей «Ярсов».

Но это не все. Перед конструкторами в числе прочего ставилась задача гарантированного преодоления вражеской противоракетной обороны. Справились! Приближаясь к цели, «Ярс» отбрасывает управляемые боеголовки, которые с того момента двигаются по непредсказуемой траектории. Их невозможно сбить. США вложили гигантские деньги в ПРО, в том числе и в Европе. И какой теперь в этом смысл?

Европа и Британские острова, кстати, переполошились больше всех. Это понятно: запад континента для «Ярсов» - как на ладони. Репортажи о перевооружении Козельской дивизии многие восприняли там как сигнал: мы, то есть Россия, дотянемся до вас в любом случае. И это не бравада: в октябре этого года «Ярс», запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области, благополучно поразил цель на Камчатке. До Лондона с Берлином гораздо ближе.

США новое оружие РВСН тоже не обрадовало. Ведь американские стратегические силы не обновлялись уже много лет. Фактически с начала 90-х, когда американцы сочли себя победителями в холодной войне. Единственное, что они делали, - модернизировали свои ракеты Minuteman, устаревшие безнадежно.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что отстали от России на десятилетия. Причем не только по «Ярсам» (о других новейших системах РВСН см. в рубрике «Кстати» на этой странице). Однако для американской администрации главное казаться, а не быть. Поэтому в Вашингтоне всячески пытаются сделать хорошую мину при отвратительной игре.

ВАХТА ПОД ЗЕМЛЕЙ

Медленно, жужжа моторами, открывается крышка шахты. Это целое защитное устройство, способное выдержать попадание высокоточного оружия. Загрузка ракеты занимает несколько часов: нужно многотонный цилиндр установить точно по центру, а потом миллиметр за миллиметром опускать на глубину 10-этажного дома. Козельским ракетчикам такая операция предстоит не единожды: как сообщили в Минобороны, это соединение стало первым, которое полностью перевооружат на «Ярсы» стационарного, то есть шахтного базирования.

- Мы прошли переобучение на комплекс «Ярс», - говорит командир одного из дивизионов Козельского соединения подполковник Артем Игнатьев. - В сравнении с предыдущим он намного современнее. Перед заступлением на дежурство мы проходим психологический отбор. Командир полка допускает нас к работе, мы отрабатываем нормативы, вводные, решаем учебные задачи.

Перевооружение идет полным ходом. Пока одна ракета со скоростью улитки загружается в шахту, другая уже готовится встать на боевое дежурство. Уже через несколько недель офицеры начнут нести вахту глубоко под землей, откуда гарантированно в случае нападения смогут нанести ответный удар.

- Очередная боевая ракета встает на дежурство в плановые сроки, - сказал после операции командир ракетной дивизии Алексей Соколов. - Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые важные задачи на стратегическом уровне.

НАША СПРАВКА

По некоторым данным, на вооружении РВСН уже находится более 150 пусковых установок «Ярс» мобильного и шахтного базирования. «Колесный» «Ярс» оснащен системой пересчета полетного задания. Благодаря этому запуск ракеты можно производить с любой точки маршрута боевого патрулирования. Для повышения защиты комплекса в его состав включили ложный дивизион с надувными макетами и имитаторами работы двигателей. Таким образом, противнику сложно определить, где ложная цель, а где настоящий комплекс.

«Ярс» несет 4 боевых блока с общей мощностью заряда до 500 килотонн. У ракеты 3 ступени. Ее длина 17,8 метра, диаметр - 1,86 м. Стартовая масса - 46 тонн, масса полезной нагрузки - 1250 кг.

КСТАТИ

«Сармат», прилетающий с юга

Ракеты «Ярс» - это не единственное новшество в линейке оружия российских ракетчиков-стратегов. В Оренбургской области идет перевооружение 13 й Ясненской дивизии на новейший стратегический комплекс шахтного базирования «Авангард». Боевые блоки этих ракет способны планировать на высоте нескольких десятков километров по непредсказуемой траектории и на гиперзвуковой скорости.

Но самый большой «подарок» недругам России - это новейший ракетный комплекс «Сармат», он должен в ближайшее время поступить в войска. Дальность лета этой тяжелой ракеты 18 тысяч километров, это позволяет ей добраться до территории США через Южный полюс. То есть прилететь с юга, со стороны Майами, где противоракетной обороны у американцев нет вообще (ПРО США всегда была заточена на удар через Северный полюс). Но даже если американцы вложат миллиарды и поставят системы ПРО на этом направлении, это не поможет: против гиперзвуковых боеголовок «Сармата», которые несутся в облаке плазмы по непредсказуемой траектории, противоядия у США пока нет.Наше оружие