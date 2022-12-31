Хореограф Ирина Поворознюк рассказала о том, что остается за кадром "Голубого огонька"

Хореограф и телеведущая Ирина Поворознюк. Фото: личный архив

Ирина Поворознюк выросла из танцора балета Филиппа Киркорова, Михаила Шуфутинского, Согдианы в хореографа-постановщика известных теле-проектов и масштабных концертов на федеральных каналах – «Парад звезд», «Голубой огонек». Ирина рассказала KP.RU о работе со звездами.

- «Голубой огонёк» с экранов смотрит практически вся страна, за время вашей работы на проекте какие случались непредвиденные случаи?

- Многое остаётся за кадром. Зритель видит лишь финальную картинку, а сколько ей предшествовало, вообразить просто невозможно. В павильоне «Голубого огонька» выстроена очень сложная логистика, в ней задействовано много специалистов. Форс-мажоры на съёмках случаются постоянно. Сложно работать с животными (нередко на "голубые огоньки" приводят животное, чей год начинается: козел, кролик и т.д.). Точно знаю, что животных лучше всего не привлекать, они так боятся неестественной среды, что свои «форс-мажоры» оставляют на руках артистов. Однажды со съёмок я приехала домой с зайцем, пожалела его… Случалось, реквизит не выдерживал или не подходил, и это происходило прямо в день съёмок. Тогда концепцию номера экстренно переделывали. А что это значит в масштабах проекта, который снимают на «Мосфильме»? Меняется всё — хореография, костюмы, количество людей на сцене… Я не раз экстренно вводилась в номер, костюм на мне сшивали буквально перед «мотором». О происходящем, естественно, зрители и не догадываются — в кадре всё выглядит идеально, а иначе и быть не может.

Фото: личный архив

- Вы работали со многими звёздами, в их числе Филипп Киркоров и Наталья Орейро. С какими трудностям пришлось столкнуться?

- В работе с артистами сложностей не было никогда. Я всегда чётко разделяла работу и личную жизнь, никогда не смешивала эти отношения. Моей задачей было не подружиться с артистами, а хорошо делать своё дело.

Для меня самым сложным была работа в туре. Например, когда ты в коллективе Филиппа Киркорова и у вас по 25 концертов в месяц. Организм такие нагрузки просто не выдерживает, сопротивляется, очень сложно переносить частые перелёты и переезды на поезде. Помню, что однажды учила хореографию в самолете на рейсе Москва — Хабаровск, танцевала в проходе с телефоном в руках и в наушниках… Благо, что рейс был долгий, всё успела. Главное вместо всем известных текстов песен напевать «та та та», чтобы не сильно привлекать внимание.

Знаю, что некоторые коллективы подбирают танцоров по гороскопу...

- Вы несколько лет работали с Михаилом Шуфутинским, как с ним познакомились?

- Сотрудничество с Михаилом Захаровичем — весомый период в моей жизни. Всё произошло по воле случая. Коллективу Шуфутинского была нужна танцовщица и наш общий знакомый порекомендовал меня. Я не планировала работать в балете, предложение о работе поступило мне совершенно неожиданно, когда я плавала в бассейне после тренировки в танцевальном зале. Общий знакомый был уверен, что я идеально впишусь в коллектив Шуфутинского. Пообщавшись с Михаилом Захаровичем, я поняла, что просто не могу отказать. Это были настолько мои люди.

НО потом подумала, что мне надо расти. Я очень переживала и совсем не ожидала, что меня отпустят с лёгким сердцем, но это была та ситуация, когда и уходить не хочется, и расти дальше нужно. После разговора с Шуфутинским я вышла воодушевлённая. Помню, что он пожелал мне сделать и добиться лучшего для себя. А я пообещала, что, если будет нужно, подменю новую балетную… Отношения мы поддерживаем, бываю у него в гостях. Каждая встреча с Михаилом Захаровичем очень душевная. Он мудрейший человек, всегда радуется, если кто-то из коллектива развивается.

Фото: личный архив

- Как сейчас дела с работой в новом амплуа телеведущей (ведет концерты на Муз ТВ - ред.)?

- Сама от себя такого не ожидала. Удивительным образом я вновь оказалась на сцене. Мне очень комфортно в роли телеведущей — это моя стихия, моя энергия. Каждый раз, когда выхожу на сцену, нет ни единого сомнения — я точно на своём месте... Артисты, с которыми я работала раньше в качестве хореографа, встречают меня с улыбкой и негласным «привет». Теперь мы видимся чаще — на концертах и съёмках программ. И, надеюсь, будем видеться регулярно — я очень хочу стать ведущей телепрограммы на федеральном канале. Надеюсь, всё получится... На мой взгляд, на ТВ не хватает чего-то познавательного, с одной стороны лёгкого, а с другой — способного зацепить зрителя и расширить кругозор. Обожаю привозить из поездок по миру (а я путешествую очень много) какие-нибудь интересные факты, что-то о культуре других стран. Если героями программы сделать известных артистов, было бы очень здорово. Возможно, придумать для них какие-то испытания, чтобы в итоге и они о чём-то узнали, и зрители. Гениально и просто.