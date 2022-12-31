«Неуклонно растущие зарплаты»: Муж Ксении Собчак похвастался финансовыми успехами

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярный театральный режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов подвел в соцсетях профессиональные итоги года. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной порадовался творческим и финансовым успехам своего коллектива. По словам Богомолова, уходящий год он провел весьма плодотворно: снимал сериал, ставил спектакли и представлял громкие премьеры. Но особенно Константина порадовали достижения театра в финансовой сфере. Впервые за много лет труппа смогла выправить финансовое положение, и все сотрудники получили тринадцатую зарплату.

«И я радуюсь не только творческим нашим победам, но и финансовым успехам - театр выправил за три года свое финансовое положение, мощно развивается, с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры, и неуклонно растущие зарплаты - в частности, своими силами, на заработанные нами средства мы выплачиваем в декабре всем сотрудникам тринадцатую зарплату», - рассказал Константин Богомолов в соцсетях.

Правда, через несколько часов режиссер отредактировал свой пост и почему-то удалил фразу о выплате сотрудникам театра тринадцатой зарплаты.

Режиссер в соцсетях подвел творческие и финансовые итоги года. Фото: соцсети.

При всех финансовых успехах Константин зарабатывает гораздо меньше своей жены Ксении Собчак. Поскольку Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной и возглавляет бюджетное учреждение, то ежегодно публиковать свою декларацию о доходах приходится не только ему, но и его супруге. Благодаря этому стало известно, что Богомолов заработал в 2021 году чуть более 14 миллионов рублей. Ксения же положила на свой счет почти 300 миллионов рублей. У телеведущей в собственности шесть земельных участков, столько же автомобилей премиум-класса, девять нежилых помещений, один дом и две квартиры. На Богомолова оформлена лишь одна квартира.

- Я испортила всю малину, потому что самая богатая жена чиновника - это теперь Ксения Собчак, - гордо сообщила теледива в одном из интервью, отметив, что этот доход никак не связан с бюджетом Министерства культуры.

Ранее Константин Богомолов рассказал, что свое будущее он связывает только с Россией. Режиссер сообщил подписчикам в соцсетях, что не собирается переезжать в другую страну, поскольку не видит для этого оснований.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса - уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», - написал Богомолов.

У Константина действительно нет причин уезжать из России. Режиссер любим зрителями, на его спектаклях всегда аншлаг. Даже после спешного бегства Собчак в Европу Богомолов не изменил привычный график и регулярно выходил на сцену. У него запланированы спектакли в ведущих театрах Москвы и съемки сериала «Кеша». В этом проекте Богомолов выступает как в главной роли, так и в качестве режиссера.