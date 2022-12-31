Аргентинский палач, ставший профессором во Франции, дождался приговора

Суд в Буэнос-Айресе приговорил Сандоваля к 15 годам тюрьмы

Суд в Аргентине вынес приговор в отношении бывшего полицейского Марио Сандоваля, который, по мнению следствия, был причастен к похищению людей, пыткам и, возможно, убийствам в годы так называемой Грязной войны.

Несмотря на множественные подозрения, доказать удалось лишь один эпизод – незаконное лишение свободы и пытки 24-летнего студента Эрнана Абриата, который пропал без вести в 1976 году.

За это преступление суд в Буэнос-Айресе приговорил Сандоваля к 15 годам тюрьмы.

Под Грязной войной в Аргентине понимают период с 1976 по 1983 год, когда страной правила хунта под руководством Хорзхе Винделы и Рейнальдо Биньоне. В эти годы в стране царил государственный терроризм – люди похищались, их бросали в тюрьмы без суда и следствия, пытали, многих убивали. По мнению историков, за время правления хунты было уничтожено не менее 10 тысяч человек, а более 30 тысяч исчезли бесследно.

Выжившие утверждают, что Сандоваль был одним из самых жестоких мучителей и палачей.

Сам Марио Сандоваль после падения хунты поселился во Франции, где преподавал в парижском Институте высших исследований Латинской Америки, а также работал консультантом по вопросам безопасности и преподавал в Сорбонне.

В 2019 году экс-полицейского случайно опознали и по требованию властей Аргентины выслали на родину. С тех пор он содержится под стражей на военной базе Кампо-де-Майо.