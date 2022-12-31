Американец купил в комиссионке картину, оказавшуюся утраченным шедевром

Новый владелец заявил, что не собирается пока расставаться с находкой

Американец по имени Брайан, зарабатывающий на жизнь тем, что находит в комиссионных магазинах за копейки вещи, стоящие на самом деле тысячи долларов, поделился своей очередной удачей.

В одной из комиссионок он приобрел картину, стоимостью в $3. Позднее выяснилось, что она стоит в 2500 раз дороже.

Обратив внимание на незатейливую акварель, Брайан понял, что видел где-то подобные работы и раньше. Сразу поняв, что речь не идет о копии, он приобрел полотно и начал собственное расследование.

Выяснилось, что акварель написал художник Джон Кларк. Брайан связался с ним, и автор подтвердил подлинность работы, написанной им более 20-и лет тому назад на Каймановых островах.

Работы Кларка продаются сегодня в среднем за $7000 (более 0,5 млн. рублей) за полотно. Таким образом внимательному покупателю за бесценок досталось настоящее сокровище.

Новый владелец заявил, что не собирается пока расставаться с находкой, а пополнит ею собственную художественную коллекцию, образовавшуюся из дорогих картин, купленных им за гроши в комиссионках.

В США товары в обычных комиссионных – это не вещи, сданные на перепродажу хозяевами, а пожертвования. То есть с той же картиной Кларка кто-то расстался за просто так.

- Я потрясен. Ведь это безумие, что люди подобного рода вещи кладут в контейнеры для пожертвований. – недоумевает охотник за сокровищами.