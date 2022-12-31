Налоговые декларации Трампа все-таки опубликовали

Трамп заявил, что подобный шаг может иметь для демократов «ужасающие последствия» Фото: REUTERS

Комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал данные по финансовой отчетности экс-президента страны Дональда Трампа за 2015-2020 годы.

Документ занимает более 6000 страниц. Помимо финансовой составляющей, отчеты, половина из которых посвящена чете Трампов, а половина – контролируемым экс-президентам США структурам, также содержат ряд персональной информации, касающейся как самого политика и бизнесмена, так и его жены Мелании. Например, номера банковских счетов, социального страхования и других.

В ответ на это Трамп заявил, что подобный шаг может иметь для демократов «ужасающие последствия».

– Демократы не должны были этого делать, Верховный суд никогда не должен был это одобрять, и это приведет к ужасающим последствиям для многих людей. Радикальные левые демократы использовали все как оружие, но помните, что это опасная улица с двусторонним движением, – заявил экс-президент США.

Кроме того, он сказал, что опубликованные отчеты еще раз демонстрируют его успешность в качестве бизнесмена, сумевшего использовать различные методы работы для создания хорошо работающих предприятий и тысяч рабочих мест.

В свою очередь в Палате представителей напомнили, что президенты – не обычные налогоплательщики, поскольку «с большой властью приходит большая ответственность», а главной задачей Конгресса США является обеспечение верховенства права.

Борьба за обнародование финансовых отчетов Трампа продолжалась несколько лет и окончилась победой демократов после того, как решение на публикацию информации было дано Верховным судом.

По мнению экспертов, основными данными, которые Трамп хотел скрыть от широкой общественности, является налоговая декларация за 2020 год. Согласно ей чета Трампов заплатила в казну $14 миллионов, однако позже они смогли получить вполне легальный возврат всей суммы из-за того, что их бизнес оказался убыточен.

В период с 2015 по 2017 год семья Трампов практически не платила налоги из-за финансовых потерь, которые оцениваются в $82 миллиона, а вот в 2018-2019 Дональд и Мелания задекларировали $29 миллионов дохода.