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В мире31 декабря 2022 5:20

Вучич заявил о приверженности Сербии отказу от антироссийских санкций

Сербия не собирается изменять своим принципам
Юрий МАЙБОРОДА
Позиция Белграда неоднократно вызывала недовольство со стороны Евросоюза

Позиция Белграда неоднократно вызывала недовольство со стороны Евросоюза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия намерена и в дальнейшем придерживаться политики отказа от санкций в отношении России, и заставить ее свернуть с избранного курса может лишь непосредственная угроза национальным интересам.

– У нас за плечами был тяжелый год, мы увидели любое всевозможное лицемерие, но мы могли увидеть также, насколько наша позиция была принципиальной и точной. Насколько мы сможем защищать эту позицию – увидим, в любом случае, не ценой угрозы интересам этой страны, но в любом случае – мы легко от этой позиции не отречемся, – сказал политик интервью на телеканале «ТВ Прва».

Ранее Вучич заявлял, что Белград не собирается вводить антироссийские санкции, несмотря на свое отношение к территориальной целостности Украины, а также выразил большое сожаление относительно происходящих на востоке Европы событий, поскольку Сербия рассматривает и Россию, и Украину как братские государства.

Позиция Белграда неоднократно вызывала недовольство со стороны Евросоюза, заявку на вступление в который страна подала в 2012 году. На данный момент Сербия является единственным кандидатом на вступление в ЕС, который не присоединился к санкциям против России. Именно евроинтеграция является основным методом нажима на сербские власти. Так, в октябре Сербия под давлением ЕС поддержала антироссийскую резолюцию ООН, осуждающую проведение референдумов и вхождение в состав России новых территорий.

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