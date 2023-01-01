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Звезды1 января 2023 4:00

55 лет назад вышел мультфильм "Малыш и Карлсон": советская экранизация отличалась от оригинала, но привела в восторг Линдгрен

55 лет назад на экраны вышел мультфильм «Малыш и Карлсон»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Пустяки, дело житейское!

Пустяки, дело житейское!

Настолько он всем и сразу полюбился, что мы постоянно его цитируем, даже не замечая того: «Пустяки, дело житейское». «Спокойствие, только спокойствие!». Или в разговор с подругами: «А я сошла с ума, какая досада!»…

Режиссером анимационного фильма по мотивам сказки шведской писательницы Астрид Линдгрен был Борис Степанцев (он – автор многих прекрасных рисованных советских мультфильмов).

Ну а образ главного героя придумал художник-мультипликатор и иллюстратор Анатолий Савченко. Он рисовал Мойдодыра, Петю и Красную Шапочку, Вовку в Тридевятом царстве и блудного попугая Кешу.

После создания эскизов начался подбор подходящих для озвучивания артистов. Борис Степанцев сбился с ног в поисках фактурного голоса для главного героя. Он пробовал на Карлсона ведущих мхатовцев Михаила Яншина, Алексея Грибова, у которых были сочные, характерные голоса. Но не подошли. Степанцев находился в полной растерянности, как вдруг помог случай...

Голосом Ливанова говорят Удав из «38 попугаев», крокодил Гена, дядюшка Ау, Громозека из «Тайны Третьей планеты»

Голосом Ливанова говорят Удав из «38 попугаев», крокодил Гена, дядюшка Ау, Громозека из «Тайны Третьей планеты»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На киностудии «Союзмультфильм» в то время работал режиссером-постановщиком актер Василий Ливанов. Он прекрасно рисовал после окончания Московской художественной школы при Академии художеств СССР. У Ливанова - запоминающийся тембр голоса с узнаваемой хрипотцой, которую он приобрел на съемках фильма «Неотправленное письмо». Он озвучивал натурные зимние сцены в 40-градусный мороз. И сорвал голос, пытаясь перекричать порывы ветра. Эту колоритную осиплость много раз использовали в мультипликации.

Голосом Ливанова говорят Удав из «38 попугаев», крокодил Гена, дядюшка Ау, Громозека из «Тайны Третьей планеты»…

Работая на «Союзмультфильме», Василий Ливанов часто заходил в соседнюю студию к своим приятелям Савченко и Степанцеву, чтобы сыграть партию в шахматы. Степанцев пожаловался другу, что не может найти «своего» Карлсона. И Ливанов предложил: «Давай я попробую!» Он посмотрел рисунки. И как художник сразу уловил сходство между нарисованным неугомонным человечком с пропеллером и режиссером Григорием Рошалем. Тот был в меру упитанный и тоже «в расцвете сил».

55 лет назад на экраны вышел мультфильм «Малыш и Карлсон»

55 лет назад на экраны вышел мультфильм «Малыш и Карлсон»

Рошаль был знаменит своим добродушным, но взрывным характером. Великий режиссер-мультипликатор Фёдор Хитрук в своем гениальном мультике «Фильм, фильм, фильм!» изобразил Рошаля в образе импульсивного, всклокоченного, толстенького кинорежиссёра, внутри которого как будто бы работает моторчик, поэтому он все время бегает туда-сюда, хватается за сердце и падает в обморок. Ливанов решил спародировать его голос. Записали в тонстудии - всем понравилось. Кстати, когда Рошаль посмотрел мультфильм, он тоже был в восторге. И даже прислал Ливанову поздравительную телеграмму от «Рошаля, который живет на крыше».

Карлсон, оживший благодаря Василию Ливанову, понравился не только миллиону советских зрителей, но и писательнице Астрид Линдгрен. Она была настолько очарована им, что попросила о личной встрече с Василием Борисовичем.

Карлсон, оживший благодаря Василию Ливанову, понравился не только миллиону советских зрителей, но и писательнице Астрид Линдгрен

Карлсон, оживший благодаря Василию Ливанову, понравился не только миллиону советских зрителей, но и писательнице Астрид Линдгрен

Фото: EAST NEWS

Озвучивать Малыша без колебаний доверили Кларе Румяновой. Её голосом говорит половина героев советских мультиков. А вот с Фрекен Бок, которая появилась в продолжении фильма, пришлось повозиться.

Борис Степанцев с самого начала видел в этой роли Фаину Раневскую. С неё была срисована строгая домоправительница. Но Раневская отказывалась. Ей не понравился ни персонаж, ни заметное сходство: «Неужели я такая страшная?». К тому же она никогда раньше не работала в мультипликации.

Но когда посмотрела первую серию «Малыша и Карлсона» пришла в восторг и согласилась.

На записи Раневская отодвинула режиссера в сторону: «Мне карманный Немирович-Данченко не нужен! Идите вот туда…»… Отправила его в сторону звукооператорской рубки, а могла бы с её характером и подальше. За творческим процессом режиссер наблюдал из-за стекла.

С Фрекен Бок, которая появилась в продолжении фильма, пришлось повозиться

С Фрекен Бок, которая появилась в продолжении фильма, пришлось повозиться

Фаина Георгиевна была очень доброжелательна к Василию Ливанова. И с ходу спросила: «Это вы сами придумали «день варенья»?» - Василий Борисович не стал отрицать. - «Я сразу поняла – импровизация. Шалунишка…»

В этом талантливом дуэте родились и другие импровизации. Режиссер Степанцев кое-что изменил в привычках героев. Например, в мультике Карлсон обожает варенье. В книге его любимое блюдо — мясные тефтельки и торт со взбитыми сливками.

Подобные авторские вольности безобидны в отличие от других выдумок и мифов. По одной из версий, прототипом Карлсона был Герман Геринг, рейхсминистр авиации фашисткой Германии. Согласно этому мифу знакомство Астрид Линдгрен и Геринга произошло в 20-е годы прошлого века. Они могли познакомиться на одном из авиашоу в Швеции. Моторчик за спиной у Карлсона намек на род деятельности Геринга. Во время Первой мировой он был летчиком-асом, обладавшим харизмой и неплохим аппетитом. И вполне мог произвести впечатление на юную Астрид. Якобы в молодые годы писательница увлеклась идеями национал-социалистической партии Швеции.

Но эту версию решительно опроверг директор центра Линдгрен. Во-первых, писательница не была знакома с Герингом. Во-вторых, никогда не состояла в национал-социалистической партии.

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