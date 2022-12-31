Согласно самых известным объяснениям, Z может быть сокращением либо от «группировка Запад», либо от лозунга «Za победу!» Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Уходящий, 2022-й год, без всяких сомнений, в учебниках истории когда-нибудь будет обозначен как Год Великого Перелома - из-за всех больших политических событий, которые за последние 12 месяцев происходили. Но в учебниках истории редко пишут о том, что, действительно, занимало умы обычных людей в ту или иную эпоху. Хотя для понимания атмосферы времени это не менее, а то и более важно, чем геополитические расклады и столкновения великих держав.

Провожая год, «Комсомолка» решила узнать, что чаще всего гуглили в интернете жители разных стран мира и составила «народный» список самого-самого в 2022 году.

Игра года

Вряд ли хоть кто-то мог бы догадаться, что самым популярным поисковым запросом года стало слово «Wordle» (Вордли). Так называется ставшая онлайн-сенсацией игра от издания The New York Times, правила которой просты до безобразия. Нужно за шесть попыток отгадать слово из пяти букв. После каждой попытки вы узнаете, какие буквы присутствуют или отсутствуют в загаданном слове. Словом, усовершенствованная версия «Поля чудес». Кстати, есть версии Wordle на русском языке, так что попробовать свои силы может любой желающий.

Второе место: действие компьютерной игры Elden Ring (Кольцо Элдена) происходит в стране Междуземье, а сюжет связан с поиском волшебного рунического артефакта. Если все это вам напоминает миры «Властелина колец» и «Игры престолов», то вы не ошиблись. Ждем переноса игры на киноэкран.

Ужастик года

Внезапное и стремительное распространение по миру оспы обезьян до чертиков напугало миллионы людей, которые только-только начали отходить от коронавирусной пандемии. Однако новая эпидемия закончилась также быстро, как и началась. Например, в России было зафиксировано всего два случая заболевания.

Второе место: сарафанное радио разнесло по всему миру рекомендации посмотреть фильм ужасов «Улыбка», в котором здравомыслящие, нормальные люди вдруг начинают зловеще улыбаться и совершать неадекватные поступки. Возможно, кино ждет такой же культовый статус как знаменитое «Оно» по Стивену Кингу.

Зрелище года

Впервые в истории прошедший в ноябре, а не летом, и впервые прошедший в арабской стране чемпионат мира по футболу в Катаре приковал к экрану даже не миллионную, а миллиардную аудиторию по всему миру. Апофеозом спортивной драмы стал моментально-легендарный финал между Аргентиной и Францией и заслуженный Кубок мира, который поднял над своей головой лучший футболист современности Лео Месси.

Чемпионат мира по футболу в Катаре приковал к экрану миллиардную аудиторию по всему миру Фото: REUTERS

Второе место: Не каждый год дарит человечеству диснеевский мультик, который можно смело вносить в золотую коллекцию вместе с «Белоснежкой», «Русалочкой» и «Королем Львом». Но в этом году такой мультфильм был - история про колумбийскую семью волшебников «Энканто» покорила всех без исключения.

Уход года

Про нее еще при жизни сняли популярнейший сериал, а по длительности своего правления она уступила только французскому Королю-солнце Людовику XIV. Королева Елизавета II скончалась в своем шотландском замке Балморал в возрасте 96 лет и была оплакана всем англоязычным миром. А достоинство, сдержанность и особый английский юмор заставили уважать Елизавету Виндзор во всех частях света.

Похороны Елизаветы II Фото: REUTERS

Второе место: Казалось, громкие политические убийства остались в прошлом, но роковое покушение на самого уважаемого политика Японии, экс-премьера Синдзо Абэ стали для островной страны не меньшим шоком, чем когда-то для американцев убийство Джека Кеннеди. Дополнительный резонанс этому преступлению принесли новости о том, что убийца связан с религиозной сектой Церковь Объединения.

Вопрос с подвохом года

Одной из главных вирусных загадок этого года стал вопрос: «Для чего изобрели кукурузные хлопья?» Ответ на него искали пользователи самых разных стран мира. История создания популярного сухого завтрака на самом деле довольно необычна. Честь открытия принадлежит американскому врачу-сексологу Джону Харви Келоггу, который жил в конце XIX - первой половине XX века. Он считал, что мужчинам необходимо снижать свой сексуальный аппетит, а для этого переходить на вегетарианскую диету. И кукурузные хлопья предложил в качестве отличной постной замены яичнице с беконом.

Второе место: Другим популярным запросом был «Почему банан кривой?» И в самом деле, почему? Распространенный ответ гласит, что все дело в гормоне роста, благодаря которому при созревании мякоть банана продолжает увеличиваться в размерах, когда кожура уже остановилась в развитии. Под действием этой силы плод и принимает изонутую форму.

Голливудский скандал года

Джонни Деппа и Эмбер Херд сперва называли самой красивой парой киноиндустрии, а потом самой невыносимой. Завершившийся в 2022 году бракоразводный процесс предоставил взору публики грязное белье их союза во всей своей неприглядности. Обе стороны обвиняли друг друга в изменах, пьянстве и мелких пакостях. Суд, в итоге, встал на сторону Деппа, решив что его бывшая жена должна выплатить ему $15 млн за клевету.

Джонни Деппа и Эмбер Херд сперва называли самой красивой парой киноиндустрии, а потом самой невыносимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второе место: такого церемония вручения Оскаров еще не видела. После шутки ведущего Криса Рока про Джаду Пинкетт-Смит, ее супруг, актер Уилл Смит вышел на сцену и отвесил комику изрядную оплеуху. Хотя этот раунд остался за звездой «Людей в черном», битву за общественное мнение Смит проиграл. Его поступок был повсеместно осужден, а киностудии разорвали с ним контракты. Уилл Смит принес публичные извинения, но в кино его по-прежнему пока никто не берет.

Русский вопрос года

В России этот вопрос был популярен лет 25 назад, а до Запада волна дошла только сейчас. Многие люди в разных странах мира спрашивали у сервисов-поисковиков: «Кто такие олигархи?» Поводом стала охота за яхтами, замками и банковскими счетами миллиардеров - выходцев из нашей страны в рамках (безуспешной) кампании по отмене всего русского. К слову говоря, название «олигархи» по отношению к российским миллиардерам является теоретически неверным. Поскольку по определению «олигархи» - это богатые люди, представляющие или подменяющие собой государственную власть. А в России частный бизнес давно отделен от политики.

Второе место: Этот вопрос почему-то чаще всего задавали в интернете итальянцы: «Почему на русских танках буква Z». Кстати говоря, даже в России ходят разные версии, почему последняя буква латинского алфавита стала символом спецоперации. Согласно самых известным объяснениям, Z может быть сокращением либо от «группировка Запад», либо от лозунга «Za победу!»

Подарок года

Самым популярным новым устройством в мире в этом году, однозначно, стала новая модель смартфона от Apple: IPhone 14 был официально представлен в сентябре. В России он тоже продается по параллельному импорту, несмотря на уход Apple с российского рынка, однако некоторые функции смартфона не поддерживаются.

Второе место: долгие часы домоседства за время пандемии дали бурный толчок садоводству на подоконнике. И этот тренд не угасает до сих пор. В этом году в 3,5 раза выросли запросы о покупке гидропонных установок типа домашний сад. Это небольшое устройство размером с мультиварку позволяет выращивать зелень круглый год практически без затрат.