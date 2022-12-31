Рубль накачал мускулы, инфляцию удалось обуздать: Главные экономические итоги 2022 года

Назло самым пессимистичным прогнозам, весь год нефть стоила прилично: 80-90 долларов за баррель, а иногда и подскакивала до 120 Фото: REUTERS

Экономическая жизнь познается в сравнении. Вот, например, если сравнивать с январем-2021, мы стали жить хуже. А если с мартом-2022, когда будущее виделось исключительно в черном цвете, то сейчас все просто отлично! В общем, как сказал бы Виктор Степанович Черномырдин про покинувший нас 2022-й, хуже года лучше нет.

Но давайте перейдем к фактам и спокойно, без лишних эмоций подведем итоги 2022 года для российской экономики. Тем более что в этом деле скорее важны объективные, а не личные оценки.

1. Нефть все еще дорогая

Главный наш ресурс – «черное золото». Назло самым пессимистичным прогнозам, весь год нефть стоила прилично: 80-90 долларов за баррель, а иногда и подскакивала до 120. И несмотря на все выходки Сами Понимаете Кого, российскую нефть пусть со скидкой, но берут многие страны. Средняя цена в последние месяцы составляет около $60.

На этом же уровне установлен и потолок, который придумали Большая Семерка с Евросоюзом и Австралией. Напомним, с 5 декабря компаниям из этих стран запрещено:

- Покупать «черное золото» из России дороже $60 за баррель.

- Перевозить российскую нефть, которая продается по цене выше лимита.

- Проводить техническое обслуживание танкеров и страховать перевозки российской нефти, если она продается дороже лимита (даже в третьи страны).

Впрочем, если посмотреть цифры за разные годы, то $60 - неплохая цена. Она позволяет получать достаточное количество экспортных доходов. Не с избытком, конечно, но штаны экономике поддержать сможем. И не исключено, что многие страны согласятся покупать нашу нефть и дороже — главное тут найти танкер и страховую компанию из стран, не входящих в «братство потолка».

Прогноз - 2023:

Резких изменений нефтяных цен аналитики не ждут. С одной стороны, есть риск глобальной рецессии на Западе. С другой, Китай наконец начал отменять жесткие антиковидные меры. А это значит, что в Китай и обратно полетят туристы, в КНР начнет расти промышленность и спрос на сырье будет восстанавливаться. Да и картель нефтедобывающих стран ОПЕК не дремлет. В случае необходимости Саудиты и Ко снова снизят добычу, чтобы избежать перебора нефти на глобальном рынке и остановить снижение цен. Цена около $80 за баррель выглядит компромиссной для всех - и продавцов, и покупателей.

2. Газовая атака

Если нефть просто дорогая, то стоимость природного газа - экстремально высокая. В Европе в последние полгода он стоит около $1500 за тысячу кубометров. Для сравнения, это в четыре раза выше, чем в среднем за последние пять лет.

Правда, тут есть нюанс. Поставки нашего «голубого топлива» в Европу резко упали после сентябрьской диверсии на двух ветках «Северного потока». То есть, в первой половине года выручка «Газпрома» была рекордной. А сейчас какую-то часть прибыли мы продолжаем получать, но все-таки доходы бюджета от продажи газа рухнули. Точная цифра пока неизвестна, но в 2021 году на продаже газа российская казна заработала $55 млрд - девятую часть всех экспортных доходов.

Прогноз - 2023:

Скорее всего, цены на газ в Европе пойдут вниз. Зима пока теплая. Газохранилища заполнены более чем на 80%. Уровень в $700 – 1000 за тысячу кубометров выглядит наиболее обоснованным. По такой цене (а может, и со скидкой) мы будем пытаться увеличивать продажи в Азию. А вот ждать восстановления поставок в Европу пока не стоит: ремонтировать «Северные потоки» никто не торопится.

Поставки нашего «голубого топлива» в Европу резко упали после сентябрьской диверсии на двух ветках «Северного потока» Фото: REUTERS

3. Бюджет влезает в дефицит

Все не так плохо, как ожидалось. Наши главные товары продавались даже несмотря на санкции. Экспортеры искали и находили новые пути и способы доставки. Клиенты от наших нефти, газа и металлов не отказывались. Да, просили скидку, но при этом увеличивали закупки. Самый яркий пример – Индия. Она нарастила импорт нашей нефти в разы.

Тем не менее, расходы тоже заметно повысились. На поддержку экономики, оборону и безопасность. В итоге в 2022 году федеральный бюджет сведен с минимальным дефицитом.

Прогноз - 2023:

В ближайший год расходы казны превысят доходы примерно на 3 трлн рублей: заработаем мы 26,13 трлн рублей, а потратим 29,06. Резко вырастут расходы на оборону, национальную безопасность и социальную политику.

4. Рубль не ослаб, а окреп

Прекрасно помню эти крики в начале весны. Мол, рубль сейчас превратится в бесполезную бумажку. Мол, будет хуже, чем в 1998 году, когда он обесценился в четыре раза...

Ничего такого не случилось. Наоборот, рубль стал экстремально укрепляться. Причин много: тут и превышение экспорта над импортом, и жесткие ограничения Центробанка, который запретил россиянам, умудрившимся за свою жизнь накопить больше 10 тысяч долларов, снимать собственные деньги со счетов…

Самым крепким рубль был в июне. Тогда курс доллара опускался до 51 рубля. В конце года рубль пошел вниз и доллар поднялся выше 70 рублей. Примерно столько же он стоил и в начале 2021-го. Но 30 декабря, в последний день биржевых торгов, рубль немного укрепился. В итоге доллар закончил год на отметке в 69,9 рубля, евро – 74,3 рубля. Получается, за 2022 год рубль вырос к доллару на 6,8%, к евро – на 13,8%

Самым крепким рубль был в июне. Тогда курс доллара опускался до 51 рубля Фото: REUTERS

Прогноз - 2023:

Рубль будет слабеть. Тут уже без вариантов. Правда, апокалиптичных сценариев не предвидится. Скорее всего, доллар будет колебаться в диапазоне от 70 до 80 рублей. Именно такой уровень в правительстве считают приемлемым. Он позволяет и получать хорошие доходы от экспорта, и не разгонять инфляцию, которая зависит и от стоимости импортных товаров.

5. Безработица стороной прошла

Казалось бы, санкции должны были привести к жесткому экономическому кризису и резкому росту безработицы. Компании должны были массово увольнять сотрудников, чтобы сократить расходы. Тем не менее, этого практически не произошло. Наоборот, дефицит кадров в некоторых сферах даже усилился и компаниям пришлось набирать персонал.

Одна из причин - из страны по разным причинам уехало несколько сотен тысяч человек. Не стал ударом для рынка труда и уход иностранных компаний. Во-первых, многие из них передали свой российский бизнес вместе с персоналом местным собственникам. А во-вторых, из-за исхода иностранного бизнеса стали активнее развиваться производства, сфера продаж, доставка из-за рубежа и т. д. И всем нужны люди. В итоге мы имеем рекордно низкую безработицу: всего 3,7%.

Прогноз - 2023:

Резкого роста безработицы быть не должно. В одних отраслях (автомобилестроение, культура) увольнения продолжатся, а в других (швейная промышленность, торговля, сельское хозяйство), наоборот, - вырастет спрос на рабочую силу.

6. Инфляцию удалось остановить

Минувшей весной на поверхность всплыли многие наши «детские страхи». Многим показалось, что мы возвращаемся даже не в конец 90-х годов, а в их начало — с девальвацией, гиперинфляцией и потерей всех сбережений.

В итоге многие опасения оказались напрасными. Ассортимент в магазинах практически не изменился. Поставщики нашли возможность поставлять самые разные импортные товары. Да и цены после бурного роста весной остановились, и все лето и осень практически не росли. Далеко не последнюю роль в этом сыграл высокий курс рубля (см. пункт 4). Инфляция по итогам года составила около 12% годовых. Что лишь немногим выше, чем в Европе и США.

Прогноз - 2023:

Центробанк не теряет надежд опустить инфляцию до 4 – 5% годовых. Со стандартными оговорками: «при прочих равных» и «если не произойдет ничего экстраординарного».

7. Жилье стало дешеветь

Что такое кризис? Это когда цены растут, а зарплаты – нет. А в таких условиях большинству людей нечего отложить на крупные покупки. И это в первую очередь отражается на рынке недвижимости: спрос падает, и цены туда же. Начиная с апреля стоимость жилья резко пошла вниз. В среднем с марта квартиры подешевели на 20%: первичное жилье — на 10%, вторичка – на 25 – 30%.

Прогноз на 2023:

Спрос вряд ли восстановится, а предложение квартир будет расти. Поэтому цены продолжат снижаться — пусть и не так сильно, как в 2022 году. Ну а затем рынок недвижимости, скорее всего, ждут несколько лет стагнации (более-менее стабильных цен). Так было во все предыдущие кризисы. Видимо, так произойдет и сейчас.