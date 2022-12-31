Главные скандалы 2022 года на конкурсах красоты: "Мисс Казахстан" лишили короны, а россиянку поселили в одном номере с украинкой

С этого года у "Мисс Вселенная" новые владельцы Фото: EAST NEWS

Даже в Новый год индустрии красоты отдыхать некогда: с 3 по 14 января в Новом Орлеане пройдет 71-й по счету конкурс "Мисс Вселенная". Русских там, к слову, не отменили, и наша "Мисс Россия-2022" Анна Линникова вовсю готовится к финалу. Однако, без скандалов всё равно не обошлось, причем, с участием наших близких соседей...

КОРОНУ ДОЛОЙ!

Так, на днях "Мисс Казахстан-2022" Диана Ташимбетова не только выбыла из гонки за звание "Мисс Вселенная", но и лишилась короны национальной красавицы. Шумиха поднялась громкая.

- Организаторы и дирекция "Мисс Казахстан" не смогли предоставить мне должную подготовку и отказались от финансирования, несмотря на то, что я уже на собственные деньги приобрела визу, билеты и отшила несколько вечерних платьев, - выступила Ташимбетова в своих соцсетях. - Я не буду вдаваться в грязные подробности, но хочу сказать, что никакой поддержки с их стороны не было. С утра и до поздней ночи я готовилась к конкурсу морально и физически совершенно одна. Меня бросили на полпути, не проделав никакую работу...

Диану Ташимбетову не только отстранили от "Мисс Вселенная", но и лишили короны "Мисс Казахстан-2022". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Организаторы тоже молчать не стали - выпустили официальное заявление: мол, конкурс "Мисс Казахстан" состоялся только в конце ноября, и на подготовку к мировому бьюти-смотру у них оставался всего лишь месяц. Успеть - нереально. Да и сор из избы в индустрии красоты выносить не принято, поэтому с легкой руки оргкомитета Диана Ташимбетова лишилась короны "Мисс Казахстан".

ТАБУ НА СПЛЕТНИ

Впрочем, скандалы на конкурсах красоты - отнюдь не редкость.

- В конце ноября, например, на той же "Мисс Вселенная-2022" отстранили участницу от Боливии, - рассказывает KP.RU эксперт в области конкурсов красоты Антон Парамонов. - Девушка обсуждала конкуренток в своих соцсетях, по каждой проехалась. И дирекция "Мисс Боливия" выступила с заявлением, что такая участница не достойна представлять страну, в итоге сделали замену. Сплетничать на конкурсах красоты категорически запрещено, разве что у себя на кухне. Но до сих пор не все это понимают.

Эксперт в области конкурсов красоты Антон Парамонов.

Так, несколько лет назад в похожий конфуз угодила российская конкурсантка.

- В своих соцсетях девушка проводила эфир со звездным визажистом Сердаром Камбаровым, и решили они посмотреть всех участниц "Мисс Вселенная", - продолжает эксперт. - Говорил только Сердар - что-то вроде, мол, эта чудовище, а эта вообще на мужика похожа. Участница сидела рядом и посмеивалась. Это видео мгновенно разлетелось по соцсетям, посыпалась критика с требованиями снять нашу "мисс". Пришлось ей записывать видео с извинениями. На конкурс она всё-таки поехала, но никакого места не заняла. Хотя, если бы не этот скандал, на мой взгляд, могла войти хотя бы в ТОП-20.

КРАСОТА ВНЕ ПОЛИТИКИ? КАК БЫ НЕ ТАК

Но не стоит думать, что "Мисс Вселенная" - самый склочный конкурс. Скандалят и на менее известных смотрах, вот только до России это почти не долетает: у нас как-то не принято следить за конкурсами красоты.

- В октябре этого года в Индонезии проходил смотр "Мисс Гранд Интернешнл". И пока российская участница, которую я отправлял, летела в самолете, стало известно, что девушек из России и Украины организаторы решили поселить в одну комнату. Захотели, видимо, хайпануть, - говорит Антон Парамонов. - Украинка тут же выложила агрессивный пост, что не будет жить с конкуренткой из "страны-деспота". Да и мы переживали: у нас платья дорогие, а если соседка их порежет или еще что-нибудь сотворит? В итоге, кое-как разрули.

Екатерину Асташенкову хотели поселить в одном номере с украинской участницей на конкурсе "Мисс Гранд Интернешнл". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но это были только цветочки: конкурс красоты в далекой Индонезии внезапно оказался в эпицентре политических скандалов.

- В финале девушка из Пуэрто-Рико вышла на сцену и на чистом русском языке обратилась с посланием к Владимиру Путину, - вспоминает эксперт. - И это еще не всё. Обращение к российским властям пришлось сделать и финалисткам из ТОП-5. Так вот, девушка из Чехии, которая мне очень нравилась, вдруг вышла с громким заявлением о том, что ее страна много лет жила под гнетом Советского Союза...

КОНЕЦ ЭПОХИ НОРМАЛЬНОСТИ

Но главные сюрпризы, похоже, еще впереди.

- С этого года у "Мисс Вселенная" новые владельцы. Дональд Трамп продал конкурс давно, ещё до своего президентства. Но компания, которая купила "Мисс", сильно пострадала из-за пандемии - это обернулось для организаторов колоссальными убытками. В итоге в этом году новым владельцем стал трансгендер из Таиланда, местный медиамагнат (Чакрапонг Чакруджутатхиб родился мужчиной, но после совершеннолетия поменял пол. - Ред.). И уже с 2023 года по новым правилам в конкурсе смогут участвовать замужние, рожавшие, беременные и, кажется, даже сменившие пол. Так что этот конкурс в Новом Орлеане - последний, в котором мы увидим нормальный состав, - уверен Антон Парамонов.