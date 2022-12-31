Как не нарезаться в салат: 31 декабря ешьте по расписанию и запивайте крепкое стаканом воды

Не смешивайте алкогольные напитки — реакция организма непредсказуема и проявляется индивидуально Фото: Shutterstock

- Главное перед Новогодней ночью — придерживаться хоть какого-то режима питания и не пропускать основные приемы пиши, - говорит к.м.н., врач-диетолог Марина Копытько. - Особенно 31 декабря не забудьте в пылу приготовления праздничного стола пообедать и поужинать. Если плотно поесть только ночью, организм испытает двойной стресс: из-за пропуска еды днем и ночного ужина. Итог: лишние килограммы могут не просто прибавиться, но прилипнуть надолго.

И еще несколько важных пунктов:

1. Не забывайте про воду на столе. Ей нужно обязательно запивать алкоголь. Вино и шампанское запиваем из расчёта 1:1. Крепкий алкоголь (водку, коньяк) из расчёта 1:4. Доказано, что 50 граммов алкоголя способны вывести из организма 200 мл воды, так что ее необходимо восполнять.

2. Вместо готовых салатов можно предложить гостям «набор»: нарежьте любые овощи в крупную нарезку и красиво разложите их на тарелке, можно в виде зайчика, елочки.. Приготовьте и поставьте рядом несколько соусов в отдельных соусниках: томатный, гуакамоле, зелень/чеснок/йогурт и любые другие, которые нравятся вашим родным. Пусть каждый сам себе сочинит свой салат!

3. Нельзя запивать алкогольными коктейлями продукты, содержащие насыщенные жиры (мясо, сало, масло, икру): это увеличивает вероятность развития проблем с желудочно-кишечным трактом.

4. Больше двигайтесь — танцуйте, гуляйте. Движения ускорят метаболизм, в том числе метаболизм, распад алкоголя, а значит и опьянение будет меньше.

5. Завтракайте 1 января не позднее 11 утра, чтобы запустить метаболизм. Кстати, с утра можно и десертом себя побаловать, а вот в новогоднюю ночью он будет некстати.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО СОРБЕНТЫ

- Можно за пару часов до застолья выпить 4-5 таблеток активированного угля, а непосредственно перед застольем еще 1-2 таблетки, измельченные в порошок, - рекомендует директор филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, психиатр Татьяна Клименко. - Активированный уголь абсорбирует часть спирта и сивушных масел. За 40 минут до начала праздничной вечеринки можно принять одну таблетку любого пищеварительного ферментного средства, это поможет обеспечить нормальную работу желудочно-кишечного тракта в условиях алкогольной нагрузки.

Татьяна Клименко дала еще несколько важных советов

1. Не задерживайте спиртное во рту, ведь всасывание алкоголя в кровь начинается уже в полости рта.

А из ротовой полости алкоголь попадает прямо в мозг, минуя желудок и печень, поэтому опьянения развивается в более короткие сроки и проходит тяжелее. Не употребляйте коктейли, которые пьют через соломинку, это также ускоряет всасывание алкоголя.

2. Не смешивайте алкогольные напитки — реакция организма непредсказуема и проявляется индивидуально.

Категорически нельзя смешивать напитки, которые существенно отличаются по технологии изготовления, — водку и пиво, коньяк и ликер.

3. Откажитесь от сигарет.

Курение усиливает состояние опьянения и ускоряет его наступление.

4. Будьте осторожны с игристыми винами: углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя.

Даже сухие игристые содержат большое количество сахара, поэтому их не рекомендуется закусывать шоколадом, пирожными — это быстроусвояемые углеводы и дополнительная нагрузка на организм, которая не позволит вам встретить утро нового года бодрыми, свежими и полными сил.