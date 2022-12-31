Динозавр-коротышка, загадочная пиявка, зубик древней девочки

На территории России таких ящеров раньше не находили. Теперь же выяснилось, что и у нас водились хализавры

Хализавр из рода мозозавров

Где: Саратовская область

На территории России таких ящеров раньше не находили - только в США, Северной Африке и Новой Зеландии. Теперь же выяснилось, что и у нас водились хализавры. Нашли всего-то один позвонок, но и этого хватило для опознания. Найденыш - представитель семейства мозазавров, крупных и опасных морских рептилий мезозоя. Жил около 70 млн лет назад, был шестиметровой длины. По меркам стаи – коротышка, некоторые гады до 17 метров вырастали. Питался сородичами: нападал и кромсал зубами. Шансов спастись не было, потому что хализавр орудовал мощными клыками особой конической формы с острыми продольными ребрами.

Лосось-жиртрест

Где: водоемы Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого АО.

Кто самый жирный среди рыб? Теперь ясно — арктический голец. Общих и полиненасыщенных жирных кислот в нем оказалось больше, чем в других видах лососевых - 27,8 и 9,5 мг/г. На втором месте - взрослые особи арктического омуля (20,2 и 7,6 мг/г). В образцах ученые нашли аж 43 жирные кислоты. Заключение: рыба эта очень вкусная, не способствуют образованию тромбов или отложению жиров на стенках сосудов, а значит, нужно наладить промышленный вылов. Куда надо ученые уже сообщили.

Кратер внеземного происхождения

Где: республика Татарстан.

Речь об огромном (7-10 км в диаметре) Карлинском кратере, который образовался несколько миллионов лет назад. Ранее было две теории его происхождения: это след от падения метеорита или результат тектонических процессов. Чтобы больше не спорить и не гадать, ученые измерили магнитное и гравитационное поля на местности и по отобранным образцам создали 2D-модель глубинного внутреннего строения кратера. Все и прояснилось: нашкодил космический гость.

Зубик неандертальской девочки

Где: Мезмайская пещера, Северный Кавказ.

Археологи уже находили здесь останки двух неандертальцев. А минувшим летом обнаружили частичку еще одного древнего обитателя пещеры – зуб. Расшифровали ДНК – оказалось, это молочный зубик маленькой девочки, и она была представителем ранних неандертальских ветвей. Еще узнали, что древние люди страдали глухотой, и такие мутации – следствие употребления в пищу некоторых грибов. Секвенирование (определение всей последовательности ДНК генома организма) наши ученые провели впервые и рассчитывают, что их метод поможет делать открытия мирового уровня в России, а не в зарубежных лабораториях.

Плоские пиявки

Где: Арктика.

Вообще-то ученые открыли там аж пять новых видов и один род плоских пиявок, ранее не известных науке. Самая северная точка их ареала – полуостров Таймыр. А наиболее интересной находкой назвали (осторожно, не сломайте язык) гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris - (е)). Это темно-коричневая пиявка, достаточно крупная (до 2 см в длину), покрыта бугорками. Вот только ученые пока не поняли, чем она питается.

Утерянные древнерусские фрески

Где: Великий Новгород.

Настенные фрески XII века, которыми был расписан новгородский Георгиевский собор, сбили во время ремонта в XIX веке. Крупные обломки использовали как основу для нового пола, а мелкие выбросили как мусор. Ученые давно искали, куда же закопали разбитые фрески, и вот нашли целую кучу осколков, закопанных в одном месте. Лишь на нескольких была видна роспись, всего из двух фрагментов сложилось единое изображение — лицо молодой женщины. «Эти изображения — одни из самых ранних образцов монументальной стенописи Северной Руси», - объясняют ценность находки ученые.

Настенные фрески XII века, которыми был расписан новгородский Георгиевский собор, сбили во время ремонта в XIX веке. Фото ТАСС/ Владимир Богданов

Усыпальница знатного скифа

Где: Крым.

Склеп IV века до н. э. нашли недалеко от Симферополя. А в нем - коллективное погребение из шести человек. По архитектуре усыпальницы и разным артефактам (в частности, серьгам и нашивкам с изображением грифонов) ученые поняли, что это семья знатного скифа. Теперь установят возраст погребенных, степени их родства, причину смерти. Потом опишут находку, сделают графическую реконструкцию и добавят элитный курган в ряд уже известных курганов скифской эпохи. По словам ученых, многие склепы того периода полностью разграблены или не были полноценно описаны при исследованиях в XIX веке, поэтому новые находки очень ценны.

Платина в лаве

Где: вулканы Камчатки.

Впервые подсчитано, сколько в вулканических породах платины — всего-то от 2,3 до 11,7 миллиграмм на тонну породы. Негусто. А это и не столь важно. Элементы платиновой группы (шесть благородных металлов: рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина) используют в промышленности, прежде всего, в электротехнике. Из вулканических пород их не добывают, однако образование месторождений металлов этой группы связано с эволюцией магмы. Поэтому важно понимать, как ведут себя эти элементы, когда магма поднимается из недр Земли, как распределяются, что влияет на их накопление и т. д.

Впервые подсчитано, сколько в вулканических породах платины Фото: REUTERS

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Что интересного узнали зарубежные коллеги

Деревья не виноваты в похолодании

Деревья и леса появились на Земле около 385 млн лет назад. До этого среди растений преобладали кустарники, уровень диоксида углерода был значительно выше, парниковый эффект – сильнее, а климат — теплее. Потом выросли деревья, уровень CO2 снизился и на планете похолодало настолько, что на полюсах образовались ледяные «шапки». Вот почему деревья принято называть фабрикой по переработке углекислого газа. Новая работа британских ученых показала, что деревья не виноваты в похолодании. До их появления Земля была планетой с умеренным климатом, в тропиках средняя температура составляла 24,1–24,6 °C, и снег на полюсах был уже тогда. У ранних деревьев были глубокие корни, а в почве – достаточно питательных веществ, так что поглощать активно углекислый газ не было нужды. А вот кто на самом деле «качал» СО2, так это плауны и кустарники.

У ос-парней есть интимное жало

Самцов ос долгое время считали безобидными: мол, жалить могут только самки, потому что жало эволюционировало от яйцеклада. И вот оказалось, что и парни не так просты. У ос-каменщиков японские ученые обнаружили в гениталиях наросты в виде острых шипов, которыми они отбиваются от хищных лягушек (попав в рот жабки, ос ее жалит, и та его выплевывает с перепугу) или наглых соплеменников. Правда, не у всех парней есть псевдожало (термин ученых), а лишь у некоторых везунчиков. Биологи уже проверили еще несколько видов ос – и у них разглядели интимное чудо-оружие. Подозревают, что и другие насекомые так же вооружены.