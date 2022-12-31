Каждый пятый россиянин под Новый год чувствует себя счастливее

У специалистов по человеческим душам именно Новый год пользуется не очень хорошей репутацией Фото: Shutterstock

Сайт KP.RU спросил читателей о новогоднем настроении. Результаты не удивят маститых психологов: праздник-то праздник, но многие и грустят.

У специалистов по человеческим душам именно Новый год пользуется не очень хорошей репутацией. И тому несколько причин:

- люди склонны подводить итоги. Даже если кто-то не строил конкретных планов явно, подсознательно – строил. И, конечно, не все удалось, потому что никогда не удается прямо вот все-все: вон Илон Маск потерял за год 200 миллиардов долларов, и вряд ли он это планировал. Сочетание «ожидание-реальность» погружает в нуар.

- народ веселится толпами, а ты один. Причин может быть много: неполадки на личном фронте, в праздники заставили работать, мало ли что. Кстати, именно под Новый год и именно у молодежи – обострение отношений, вылезают скрытые претензии. Партнеры требуют друг от друга чего-то этакого, в результате ссорятся и расстаются под праздник. Видеть, как все ходят группами, а ты завис один, сложно.

- пьянство – алкоголь высвобождает и обостряет скрытое настроение, и если на душе и раньше скребли кошки, человек погружается в черный квадрат имени Малевича уже окончательно.

Поэтому врачи советуют: не пить, если ты один; не расцарапывать душевные раны, не стесняться звонить по телефонам скорой психологической помощи. Но ошибкой будет и судорожный поиск компании. Случайная компания – риск еще большего разочарования. Не оценят твою шутку. Подеретесь. Да мало ли что.

Закономерность «грустного праздника» отмечена специалистами всех стран, но северных в особенности. На юге – большие семьи, шумные компании, а в Норвегии, Швеции или в России – темные окна, пустые улицы, еще и темно. В той же Норвегии психологи усиливают дежурство. Оперативные бригады готовятся к выезду, если кого-то совсем прижало. Работают такие службы и в России.

Но у нас все усугубляется длинными праздниками. В большинстве стран 2 января уже и на работу. А коллектив – он любую печаль проглотит. У нас же, коли закручинился 31-го, так только 9 января людей увидишь. Опасно. Так что побудьте с родственниками. Хоть какие-то родственники у вас наверняка есть.

ОПРОС

А вы грустите на Новый год?

26% да, грустно, еще год прошел

9% всегда немного печалюсь в праздники

6% наоборот, в праздники жизнь веселее

22% НГ и время с близкими делают меня счастливее

37% праздники особо не радуют меня, но и не огорчают

В опросе приняли участие 6,2 тысячи человек